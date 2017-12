Gigi Becali schimbă tradiția de Crăciun Gigi Becali nu mai vrea sa primeasca colindatorii, așa cum proceda in anii trecuți, cand aceștia formau cozi interminabile la poarta latifundiarului din Pipera. Acesta a declarat ca și de Anul Nou dorește sa petreaca alaturi de cei apropiați familiei facand referire și la unele tradiții cum ar fi taiatul porcului, care nu i-ar fi pe plac. "Asta este sarbatoare sfanta, duminica la biserica, luni la biserica, maine la biserica, miercuri la biserica. Patru zile la biserica, la sfanta liturghie ca sa-L cinstim, pentru a veni la nunta. Asta e nunta mea. Poți sa fii cel mai mare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Programul de circulatie la metrou incepand de la Craciun si pana dupa Anul Nou a fost modificat, potrivit unui anunt al Metrorex. In zilele de 25, 26, 30 si 31 decembrie , precum si 1, 2 ianuarie 2018, trenurile vor circula pe Magistrala 1 (Republica- Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni- Pipera) si…

- Cu siguranta cadourile iti dau mari batai de cap cand vine vorba de cei dragi... In fiecare an le-ai cumparat ceva asemanator, dar cum ar fi daca de data aceasta ai iesi din obisnuit? Surprinde-i cu niste cadouri inedite.

- Traditionalele concerte sustinute de Craciun si Anul Nou la Biserica Neagra vor fi intrerupte in acest an, din cauza frigului din interiorul obiectivului turistic. Principalul motiv pentru care reprezentanții Bisericii Negre au fost nevoiți sa anuleze concertele cu care vizitatorii au fost obișnuiți…

- Reprezentațiile atat de așteptate nu pot avea loc, deoarece in aceasta perioada este ger in Biserica Neagra, fiindca aceasta a ramas fara centrala termica. Tradiționalele concerte susținute de Craciun și Anul Nou in Biserica Neagra vor fi intrerupte in acest an. Frigul resimțit in interiorul…

- INFORMARE METEOROLOGICA - Interval de valabilitate: 23 decembrie, ora 02.00 – 24 decembrie, ora 22.00 Fenomene vizate: intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei.

- OLSTITIUL de IARNA 2017. Alunga spiritele rele Traditia populara spune ca spiritele rele se sperie de lumina si de zgomotele puternice. De aceea, pe vremuri si chiar in prezent, in unele locuri, se trosneste din bici pentru a alunga spiritele malefice din anul care vine. E mult mai simplu in prezent,…

- CHIȘINAU, 22 dec — Sputnik, C.S. În una din ultimile sale predici, parintele Calistrat Chifan de la manastriea Vladiceni din România, a adresat un îndemn creștinilor și a explicat adevarata semnificație a mesei de sarbatori. ”…la final de post…

- In zilele de weekend, Craciun si Anul Nou, Metroul va circula la intervale mai mari (9-11 minute), iar in noaptea de Revelion intre orele 24.00-1.00 la un interval de 10 minute si de la ora 1.00 pana la ora 5.00 la un interval de 20 de minute. Potrivit Metrorex, „in zilele de 23, 24, 25, 26, 30 si 31…

- Metrorex si Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) vor avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, insa, metroul va avea program prelungit, iar RATB va asigura transportul calatorilor cu 16…

- Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei“ și Raoul au fost invitații spectacolului „Magia colindelor“, gazduit miercuri, 20 decembrie 2017, de Casa de Cultura „Mihai Eminescu“ din Panciu. Evenimentul a fost organizat de Primaria Orașului Panciu, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Pancenii s-au bucurat de colindele…

- Banatul a fost mereu un meleag pe care s-a cultivat frumoasa datina a colindatului de Craciun, care constituie, totodata, și cel mai important ciclu sarbatoresc popular al romanilor. Tradiția straveche a colindelor din preajma marelui praznic al Nasterii Domnului este, de asemenea, darul din suflet…

- Cateva sute de colindatori, copii si tineri, au participat, joi, la o parada a obiceiurilor de iarna, desfasurata pe bulevardul central din municipiul Curtea de Arges, in cadrul Festivalului obiceiurilor traditionale de datini de Craciun si Anul Nou "Florile Dalbe". In fata sediului Primariei…

- Mai intai, lecția numarul 1 este foarte simpla. Trebuie sa caștigi mult, dar sa cheltui cat mai puțin. Cum? Veți spune…Cred ca nu exista copil sa nu aiba o pușculița. Daca nu are așa ceva, a sosit timpul sa primeasca una in dar. Sarbatorile de Craciun și de Anul Nou sunt perioada excelenta…

- Oferta pentru transferul lui Denis Alibec: ”Daca il dau, voi plati clauza lui Baluța”. Gigi Becali vrea sa scape cat mai repede de atacantul-problema de la FCSB, Denis Alibec. Finanțatorul gruparii bucureștene a dezvaluit ca a primit de curand o oferta de transfer pentru atacantul de 26 de ani. „Am…

- Ziua de 20 decembrie este cunoscuta sub numele de “Ignatul porcilor”. Atunci, mulți romani, mai ales cei din mediul rural, respecta o tradiție veche și sacrifica porcul pentru masa de Craciun. Tradiții și superstiții de Ignat In unele zone, copiii care participa la ritual sunt urcati pe pantecul porcului…

- Ziua de 20 decembrie este cunoscuta sub numele „Ignatul porcilor”, cand multi romani, mai ales din mediul rural, conform unei vechi traditii, sacrifica porcul pentru masa de Craciun si celelalte sarbatori care urmeaza pana la Sfantul Ion. Tot in aceasta zi, creștin-ortodocșii il praznuiesc pe Sfantul…

- Meteorologii anunța ca in aceasta saptamana vremea va fi mai rece in toata țara, dar apoi temperaturile vor fi in creștere. Pentru finalul anului sunt prognozate și precipitații sub forma...

- Sambata seara s-au pogorat ingerii pe pamant și s-au intrupat in fețe bisericești și tineri frumoși, care au oferit momente de inalta desfatare artistica printr-un concert de colinde pe care cei care au umplut Biserica ”Sf. Ioan Botezatorul” nu-l vor uita curand. A devenit tradiție ca Primaria Vaslui…

- † TEOFAN PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL IASILOR SI MITROPOLIT AL MOLDOVEI SI BUCOVINEI Iubitilor preoti din parohii, cuviosilor vietuitori ai sfintelor manastiri si drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iasilor: har, bucurie, iertare si ajutor de la Dumnezeu Cel in…

- Salvamont Borsa a anuntat marti ca a inchis majoritatea traseelor turistice, avertizand totodata ca in urma ninsorilor abundente in zona de munte si a schimbarii bruste a temperaturii exterioare, exista riscul producerii de avalanse in Muntii Pietrosul Rodnei. "In zonele alpine, stratul de…

- Fostul suveran al Romaniei, Mihai I, a decedat la varsta de 96 de ani, marți, 5 decembrie, la Aubonne. Acesta va fi inmormantat sambata, 16 decembrie.Cu adevarat surprinzator este faptul ca intre fostul monarh și omul de afaceri Gigi Becali exista o conexiune neștiuta. De la el a plecat intreaga…

- Gigi Becali nu este indiferent la problemele oamenilor, iar cei care ii cer ajutorul nu primesc niciodata un refuz. Magda Coman este o tanara, care se afla in scaun cu rotile si are nevoie de o operatie, iar latifundiarul nu a ramas indiferent si s-a oferit sa o ajute.

- Gigi Becali nu pare sa prea afectat de faptul ca a pierdut un milion de euro dupa ce echipa pe care o finanțeaza a pierdut, acasa, in Europa League. Ba, dimpotriva, latifundiarul din Pipera pare sa fi revenit la bunele obiceiuri și sa fie fie interesat de oamenii cu puține posibilitați materiale, ajutandu-i,…

- Sarbatorile de Craciun nu se anunta linistite pentru Gigi Becali, pentru ca ”Latifundiarul din Pipera” are din nou necazuri cu legea! Gigi Becali ar putea avea probleme cu conturile bancare chiar in zilele in care are nevoie de lichiditati pentru daruri, pentru ca l-au ajuns din urma vorbele spuse la…

- Nicoleta Hadarean și Calin Pop impreuna cu invitații lor, in colaborare cu Parohia Ortodoxa Turda II (Biserica ”dintre romani”) va invita DUMINICA, incepand cu orele 17:00 la a doua ediție a concertului de colinde "IN SEARA SFANTA DE CRACIUN". Read More...

- Cei care vor sa iși uneasca destinele, trebuie sa țina cont și de perioadele in care preoții nu oficiaza ceremonii religioase pentru casatorii sau in care nu se fac nunți . Daca vrei sa te casatorești in 2019, urmarește calendarul cu datele in care nu se organizeaza nunți. In principiu, nu se fac nunți…

- Meteorologii au anunțat ce se va intampla cu vremea in urmatoarea perioada. Vremea se va schimba drastic si in curand trebuie sa ne asteptam la un val de ger, potrivit directorului ANM. Sunt șanse slabe sa avem zapada de Craciun, precipitații mai bogate vor veni incepand de anul viitor, din luna ianuarie,…

- ”Nicolae este, poate, si cel mai popular sfant din Biserica Rasaritului. Si-a castigat dragostea oamenilor simpli datorita milosteniei si indemnurilor lui la caritate. Pentru cei necajiti, Sfantul Nicolae este sprijinitorul saracilor, al batranilor, al fetelor lipsite de zestre, "mosul" care aduce…

- Pe 6 decembrie, crestin ortodocsii il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae. Se știe despre sarbatoarea Sfantului Nicolae ca este una dintre cele mai indragite sarbatori ale iernii. Moș Nicolae este așteptat cu nerabdare de catre copii, care au datoria ca in seara de ajun sa-și curațe și sa-și pregateasca…

- An de an, in seara de 5 decembrie, copiii iși lustruiesc ghetele in așteptarea lui Moș Nicolae, sperand ca acesta va trece pe la ei și le va aduce daruri. Sigur, cu condiția ca ei sa fi fost cuminți. Celor neascultatori Moșul le-ar putea aduce o nuielușa, pentru a-i atenționa sa fie cuminți.Tradiția…

- Considerat candva de Gigi Becali o adevarata perla, Denis Alibec (26 de ani) a reusit sa-l scoata din minti pe latifundiarul din Pipera. Atacantul nu a marcat nici macar in poarta ultimei clasate din Liga I, Juventus Bucuresti, iar patronul clubului FCSB i-a dat o veste proasta fotbalistului pe care…

- Mos Nicolae, Sfantul care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Ziua de 6 decembrie este ziua Sfantului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, iar cu o seara inainte, pe 5 decembrie, copiii isi lustruiesc ghetutele asteptandu-l pe Mos Nicolae care va trece pe la ei…

- Cabanierii din Ranca nu vor mai taia porcul de Craciun langa partie in acest an. Liderul proprietarilor de pensiuni, Constantin Panescu, a explicat ca toate produsele s-au scumpit in ultima vreme si trebuie sa mai str&ac...

- „Biserica lui Hristos nu poate fi distrusa, chiar daca este rastignita, deoarece ea poarta in sine taina sau puterea harica a invierii”, a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, s-a intalnit duminica cu Kiril, Patriarhul Moscovei și al Intregii Rusii, potrivit Agerpres.

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, s-a intalnit duminica cu Kiril, Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, prilej cu care Intaistatatorul BOR a subliniat ca "Biserica lui Hristos nu poate fi distrusa, chiar daca este rastignita, deoarece ea poarta in sine taina sau puterea harica a invierii".

- Parada de 1 Decembrie va fi urmata de tradiționala fasole cu afumatura, concerte, vizite gratuite la muzeu și Targul de Craciun, in care vor fi promovate produsele locale, gustoase și sanatoase. Luna Decembrie este una plina de evenimente pentru romani, iar bucuria cu care buzoienii vor intampina…

- Miercuri, 15 noiembrie a inceput Postul Craciunului, potrivit Calendarului Ortodox. Incepand cu prima zi a postului, nu se mai fac nunți și nici petreceri pana dupa Anul Nou. Postul Craciunului dureaza 40 de zile și se incheie pe data de 24 decembrie. Din punct de vedere al alimentatiei, Postul Craciunului…

- Melania Trump si fiul ei, Barron, au intimpinat bradul de Craciun pentru Casa Alba. Practic, odata petrecut acest eveniment se lanseaza oficial sezonul sarbatorilor de iarna in America. Traditia bradului de Craciun la Casa Alba dateaza de peste un secol. Iar aceasta sarbatoare intra in atributiile…

- Dayro Moreno a fost transferat la Steaua in 2008 si era prezentat ca o mare vedeta. Atacantul pe care Gigi Becali a platit 1.750.000 de euro a stat doua sezoane in Ghencea, insa nu s-a acomodat. Motiv pentru care latifundiarul din Pipera l-a vandut la Once Caldas. A

- Gigi Becali a declarat ca are in vedere construirea unei biserici dar și a unei fabrici de mezeluri la centrul din Berceni. Fotbaliștii ar putea avea chiar și propria ferma, a spus patronul FCSB care vrea sa se asigure ca jucatorii vor manca doar produse bio. Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat,…

- Municipalitatea radauteana se apropie de finalizarea pregatirilor pentru Craciun si Anul Nou. Dupa aproape doua saptamani in care angajatii serviciului specializat din Primarie au fost „pe baricade" inca de la primele ore ale diminetilor, in curand va fi finalizata montarea catorva mii ...

- Sfaturile lui Arsenie Boca au devenit extrem de apreciate, dupa dispariția celui supranumit sfântul Ardealului. „Postul este o lupta aspra cu însusi trupul tau. Daca birui, bine îti va fi, iar daca nu, sa stii ca toate relele de la stomac încep, iar relele sunt…

- Gigi Becali a comentat plecarea lui Ionuț Negoița de la Dinamo și a dezvaluit o intmplare din urma cu cațiva ani. De asemenea, a discutat cu finul sau, Cristi Borcea, despre posibilitatea ca acesta sa revina la club. "M-am intalnit cu Negoița la o nunta acum 4-5 ani. Și m-a luat intr-un separeu și…

- Deasemenea puteti savura licoarea vinului din pogdogoriile Moldovei si din renumitele crame Milestii Mici, Comrat avand o gama larga si variata de la vinurile seci la cele licoroase, vinuri de o calitate superioara ce au gust plin, catifelat si foarte bogat, o gama variata de coniacuri cum ar fi…

- Adrian și Sandra Mutu au avut parte de cele mai frumoase momente in weekend-ul ce a trecut. Cei doi soți au facut nunta, dar și botezul micului Tiago in aceeași zi, insa o intalnire ar fi putut aduce tensiuni la eveniment.

- Azi este ziua cea mare pentru Adrian si Sandra Mutu. Cei doi se cununa religios si isi crestineaza baietelul, pe Tiago. Cu doar cateva ore inainte de marele eveniment la dublu, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Pipera si-a facut aparitia Gigi Becali.

- SFANTA PARASCHEVA 2017. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost depusa in baldachinul special amenajat in Curtea Catedralei Mitropolitane. Un sobor de preoți, conduși de Calinic Botoșaneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, purtat baldachinul cu moaște in procesiune pe bulevardul…