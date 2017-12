Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, vrea sa revina la politica și sa devina liderul protestatarilor #rezist. „Eu pot fi liderul tinerilor frumoși și liberi care protesteaza”, a declarat, curajos, latifundiarul, intr-un interviu pentru Romania...

- Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justiției, a lansat luni, la Antena 3, un atac la adresa premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a anunțat ca ii va primi pe protestatarii #rezist, pe 27 decembrie, la Guvern.„Toate statele se construiesc pe controlul Parlamentului asupra…

- Romania a fost in zodia protestelor in 2017. Daca la inceputul anului milioane de oameni au iesit zile intregi impotriva Guvernului si a OUG 13, acum Piata Victoriei a fost martora unor alte manifestatii de mare amploare pentru ca Parlamentul a modificat legile justitiei.Citește și: Pe banii…

- Cand Guvernul codus de Sorin Grindeanu a dorit sa aduca modificari legilor justiției prin OUG, deși a existat o consultare in acest sens, au avut loc cele mai rasunatoare proteste din Piața Victoriei. Tudor Carstoiu este unul dintre liderii protestatarilor din Piața Victoriei. El a fost invitat…

- Dragnea: Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale. E o discutie foarte serioasa despre simboluri Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta…

- Președintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, a tras, joi un semnal de alarma, dupa adoptatea joi in Senat a legilor Justiției, ca atrage atenția ca independența justiției din Romania este in pericol. Reacția acestuia vine ca urmare a votului privind modificarea legilor justiției din…

- Sute de taxiuri, autocare si de microbuze au garat, miercuri dimineata, in scuarul din fata Guvernului. Este, dupa cum toata lumea a inteles, o masura de protest a reprezentantilor Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) fata de “concuranta neloaiala”, “pirateria”…

- Traficul rutier va fi restrictionat, miercuri, in intervalul 7.00 - 21.00, intre Piata Victoriei si Piata Presei Libere, din cauza mitingului de protest organizat in fata Guvernului de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

- Echipa se numește Cotnari Rally Team, iar revenirea in CNR o vor face cu o Skoda Fabia R5, pe care o aduc zilele acestea din Cehia, direct de la producator. "Multe dintre acțiunile mele și ma refer aici inclusiv la campaniile in care ma implic sau mesajele pe care le transmit, sunt adresate…

- Procurorii și judecatorii din Romania au impresionat printr-un gest fara precedent, iar prin solidaritatea de care au dat dovada treptele Palatului de Justiție din București au devenit rapid neincapatoare la protestul tacut din 18 decembrie. In jur de 500 de procurori și judecatori au tras astfel un…

- Romania sta pe un butoi de pulbere. Dupa trei zile de liniste, in care a fost doliu national dupa moartea Regelui Mihai, se pare ca scandalul va fi unul mai mare ca niciodata. PSD-ALDE vrea sa schibe cu orice pret legile justitiei in acest final de an.Citește și: Funeraliile regelui Mihai,…

- In ultimii 28 de ani, Romania a cunoscut (și) cateva proteste puternice, care vor ramane in istorie. Piața Universitații din 1990, Mineriada din Piața Victoriei din 1991 și Protestele anului 2017 din aceeași Piața din fața Guvernului sunt cele mai semnificative. Politicienii, in apetitul lor pentru…

- Gigi Becali nu este indiferent la problemele oamenilor, iar cei care ii cer ajutorul nu primesc niciodata un refuz. Magda Coman este o tanara, care se afla in scaun cu rotile si are nevoie de o operatie, iar latifundiarul nu a ramas indiferent si s-a oferit sa o ajute. „Pana acum s-au strans 1027 de…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Traian Basescu, a declarat duminica seara, la B1TV, ca din acest moment nu mai crede in sinceritatea protestelor din Piata Victoriei, intrucat considera ca a fost o greseala a ONG-urilor ca s-au "inhaitat" cu politicienii in piata. "A fost greseala lor ca s-au…

- Liderul deputaților PMP, Eugen Tomac, susține pe Facebook ca manifestația de aseara din Piața Victoriei nu a avut alt scop decat sa-l reinventeze politic pe „indecisul” Dacian Cioloș. Totodata, Tomac dezvaluie culisele inființarii ”supercomisiei” Iordache. Sursa: http://evz.ro/bomba-protest-tomac.html

- Biroul de Legatura al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord de la Chisinau si-a deschis portile, vineri, in prezenta adjunctul secretarului general al NATO, Rose Gottemoeller, si a premierul moldovean Pavel Filip. Presedintele Igor Dodon nu a participat la eveniment, insa a scris pe…

- Florentin Pandale, primarul independent al orasului Voluntari, a lansat un apel catre toti primarii din Romania, indiferent de partid, sa-si convinga parlamentarii care ii reprezinta sa nu sustina proiectul bugetului pe 2018. Sotul Gabrielei Firea, primarul PSD al Capitalei, afirma ca orasul pe care…

- Transportatorii rutieri anunța, pe 13 decembrie, un amplu protest, cu peste 50.000 de participanți, in mai multe orase din tara. Ei vor manifesta si pe 20 decembrie in fata Guvernului, pentru a cere eliminarea activitatii firmelor care nu au licenta pentru transport de persoane, potrivit unui comunicat…

- Transportatorii anunta proteste: cer eliminarea activitatii firmelor care nu au licenta pentru transport de persoane Peste 50.000 de transportatori rutieri vor protesta pe 13 decembrie in mai multe orase din tara si pe 20 decembrie in fata Guvernului, solicitand eliminarea activitatii firmelor…

- Dupa imaginile cu bataia care au facut inconjurul internetului, Mihai Gadea a prezentat, a prezentat la "Sinteza zilei", un interviu cu Sandu Matei, protestatarul care l-a batut pe un batran de 71 de ani in fața Guvernului, dupa ce cei doi au avut un schimb de replici.Citește și: Declarație…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca s-ar fi asteptat ca sefii Presedintiei, Senatului, Parlamentului, Guvernului sa intervina in cazul "boicotarii" Targului de Craciun din Piata Victoriei. De asemenea a anuntat ca va face plangere penala pentru distrugerea bunurilor municipalitatii, dar…

- Protestatarii din Piata Victoriei demonteaza schelele, scena si gardurile instalate de angajatii Primariei Capitalei pentru targul de sarbatori. Numarul manifestantilor din fata Guvernului a crescut. Acestia sunt lasați, atat de jandarmi, cat și de angajații Primariei, fara sa intervina, la demontarea…

- Protestatarii care s-au adunat vineri seara in Piata Victoriei, pe ploaie, au scandat lozinci impotriva Guvernului si au cantat Imnul National. Ei si-au manifestat nemultumirea pentru ca-n acel loc va fi organizat, de catre Primaria Capitalei, un targ de Craciun. La un microfon instalat in…

- Un accident s-a produs, vineri seara pe bulevardul Ștefan cel Mare din București dupa ce o mașina de teren a intrat in refugiul de tramvai. Circulația tramvaielor spre Piața Victoriei este blocata. Mai multe tramvaie sunt blocate pe linie și nu pot inainta din cauza bolidului marca BMW care a ramas…

- Targul pe care Primaria Capitalei il va organiza in Piata Victoriei, loc cunoscut pentru recentele proteste impotriva modificarilor la legile justiției și la codul fiscal, a generat deja o serie de nemulțumiri. USR a anunțat ca va cere primariei sa renunțe la Targul de Craciun din Piața Victoriei,…

- Guvernul adopta in sedinta de miercuri hotararea de majorare a salariului minim brut la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018. ”Avem astăzi pe ordinea de zi hotărârea de guvern pe care am prezentat-o într-o primă lectură în urmă cu o lună de zile,…

- Stimați membri ai Parlamentului Romaniei, cei 99 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia ne gasesc impreuna: ardeleni, moldoveni, olteni, munteni, dobrogeni, crișeni și banațeni. Suntem un stat național, suveran, unitar, independent și indivizibil. Suntem in a trei republica, o democrație constituționala,…

- Lista de nemultumiri a sindicalistilor este lunga, iar cei aflati la guvernare ar trebui sa se aplece serios si responsabil asupra ei, incepand de la modificarile privind Codul fiscal si continuand cu Legea salarizarii in sistemul bugetar, a declarat duminica seara, pentru Agerpres, presedintele…

- Noi manifestatii sunt anuntate pentru duminica seara in Bucuresti si in zeci de orase, 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa chemand romanii sa ceara in strada retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament…

- Fostul premier Dacian Cioloș și-a anunțat, sambata, participarea la prtestul care urmeaxa sa aiba loc duminica in Piața Victoriei. El transmite ca pachetul de modificare a legilor justiției trebuie retras complet din Parlament și orice modificare ar trebui dezbatuta cu experți din sistemul judiciar.…

- Malin Bot, cel care pozeaza in ”capitanul” mișcarii #Rezist și a protestelor impotriva Guvernului, cel care la fiecare eveniment unde liderii Guvernului sunt prezenți ”protesteaza” public, avea o opinie radical schimbata in 2013, in ceea ce pivește ONG-urile și protestele. Mai mult, Malin…

- Ordonanța 14/2017, semnata de premierul Mihai Tudose a marit cuantumul amenzilor pentru mai multe abateri de la regimul rutier. Aceste noi prevederi dublate de marirea salariului brut minim pe economie, care este baza de calcul pentru amenzi, ar duce cuantumul contravențiilor la sume de neimaginat…

- Initiativa intra in plenul Senatului cu raport de respingere adoptat de comisia de munca in sedinta din 1 noiembrie. Potrivit proiectului, ”refuzul unui loc de munca oferit si / sau de a participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala conduce la…

- Aproximativ 150 de bucureșteni s-au adunat duminica seara, in jurul orei 18,30, in Piața Victoriei, pentru un protest fața de modificarea legilor justiției, potrivit Agerpres. Ulterior, numarul protestatarilor a mai crescut.Protestatarii sunt "inarmați" cu steaguri, pancarte, fluiere și tobe.…

- * “Nu exista nicio justificare logica ca multinationalele sa plateasca doar 2 miliarde de lei impozit pe profit” * “In cei 10 ani de la integrare, Romania s-a imprumutat de trei ori mai mult decat in primii 16 ani de la Revolutie” * “Am propus asimilarea evaziunii fiscale si a spalarii…

- Liderul catalan destituit Carles Puigdemont și cei patru foști miniștri ai Cabinetului sau, vizați de un mandat european de arestare, au fost eliberați condiționat din arestul din Belgia de un judecator de instrucție, a anunțat, în noaptea de duminica spre luni, Parchetul din Bruxelles.…

- Ludovic Orban a afirmat, vineri, la Oradea, ca situația politica din Romania este „extrem de grava” și ca avem parte de o harababura fiscala generata de Guvernul Tudose. „Masura cea mai grava este reprezentat de transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, in integralitate.…

- Intrebata daca Guvernul va renunta la Pilonul II de pensii, ministrul Muncii a raspuns ca nu se intentioneaza acest lucru. „Nu exista asa ceva. Pana la urma, Pilonul II este al statului, chiar daca are management privat. Cum sa renuntam? E o legislatie. Sunt foarte multi romani care apartin…

- Comisarul european pentru buget și resurse umane, Gunther Oettinger, a declarat, joi, ca exista premise ca Romania sa se incadreze in acest an și in anul urmator in ținta de deficit de 3%. "Ne aflam în contact foarte strâns noi, precum și specialiștii și…

- Semnatarii motiunii ii solicita premierului Mihai Tudose sa il demita pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, avand in vedere 'criza vaccinurilor', 'birocratia care sufoca Romania si ia din banii pacientilor', nefinalizarea constructiei de spitale, 'farsa salariilor ca afara'. 'Suntem in a…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Romania TV, ca este ingrijorat ca partidele de opozitie au un nivel al popularitatii foarte scazut in comparatie cu cel pe care il conduce, el comentand ca ”orice dezechilibru pe scena politica nu este sanatos”. Advertisement ”PSD are o cota de incredere…

- Afirmatia a fost facuta in contextul in care liderul social-democrat a fost intrebat, la o conferinta de presa organizata la Uzinele Dacia, cum comenteaza faptul ca premierul Mihai Tudose ar fi anuntat, dupa intalnirea cu sindicalistii, ca este dispus sa ia in calcul renuntarea la aceasta masura. 'Eu…

- "Eu zic ca discutam, inca nu a dat verdictul, deci mai avem o speranța. Deci mai avem o speranța, daca ia in calcul, mai avem o speranța. Daca ne primește la discuții, da, daca nu, domnul Hossu (președintele Cartel Alfa Bogdan Hossu — n.r.) sa conduca dumnealui guvernul, e foarte simplu. Nu putem…

- O delegație a protestatarilor prezenți la mitingul din Piața Victoriei va fi primita la discuții la sediul Guvernului, incepand cu ora 11:30, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Alexa Ioneta, președintele Sindicatului Feroviar AFER. Potrivit sursei citate, din delegația care a intrat…

- Se anunta noi proteste de strada în Piata Victoriei, dar si în marile orase din România. Intentia coalitiei de a schimba legile justitiei în ciuda votului negativ din Consiliul Superior al Magistraurii (CSM) agita din nou spiritele în România. …

- Pas cu pas, infractorul Liviu Dragnea iși instaureaza dictatura in Romania. Puținele voci critice care mai apar la TV sunt agresiv amendate. In strada, protestul #rezist este sub o presiune uriașa care nu mai are nicio limita. VIDEO: Injuraturi și semne obscene chiar in timp ce se intona imnul național…