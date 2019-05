Stiri pe aceeasi tema

- Il stie o tara intreaga si de cate ori apare starneste controverse. Este comentat, criticat, uneori chiar si hulit, insa sunt multi si cei care il admira si il respecta. S-a ridicat de jos, a ajuns milionar si a facut intr-o viata cat multi nu reusesc sa faca in zece. Iar acum, pentru prima data, Gigi…

- Gigi Becali crede in informația oferita de Gazeta Sporturilor, conform careia Mirel Radoi ar putea ajunge la CSU Craiova dupa terminarea Campionatului European sub 21 de ani de anul acesta. (Detalii AICI) Patronul FCSB a vorbit și despre cei trei jucatori pe care și i-ar dori din Banie. „E posibil,…

- Mirela Banias a oferit informatii noi despre nunta. Dupa ce s-a aflat ca evenimentul va avea loc foarte curand, si mai ales intr-o zi de luni, fanii emisiunii "Insula Iubirii" au luat-o la intrebari pe fosta concurenta cu privire la decizia alegerii zilei, tinand cont ca majoritatea nuntilor se fac…

- O mama care știa ca va muri inainte de nunta fiicei ei i-a lasat acesteia un mesaj emoționant imprimat pe talpile pantofilor ei de mireasa. Cand a descoperit mesajul, tanara a izbucnit in plans.

- Dupa infragerea cu Viitorul, 1-2, Gigi Becali i-a criticat pe jucatorii de la FCSB și a anunțat ca la finalul sezonului va face schimbari importante. (Detalii AICI) Totuși, Gigi Becali a avut și un motiv de bucurie dupa infrangerea cu Viitorul. Patronul FCSB s-a declarat mulțumit de prestația fundașului…

- Pregatiri pentru o nunta senzationala! Mireasa va fi chiar Teodora Becali, fiica latifundiarului din Pipera. Teodora Becali, fiica lui cea mare, a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Mihai Theodor Mincu, cunoscut si sub numele de ”Printisorul din Dobroesti”. Gigi Becali este un viitor socru fericit.…

- Gigi Becali, patronul FCSB, va deveni socru pentru prima data. Teodora, una dintre fiicele latifundiarului din Pipera, va face nunta in toamna, in luna octombrie. Fata cea mare a milionarului, absolventa de ASE, a fost ceruta in casatorie de iubitul ei Mihai Theodor Mincu și are 28 de ani, supranumit…

- Arnold Schwarzenegger a povestit ca actorul Chris Pratt si-a luat inima in dinti si i-a cerut mana fiicei sale Katherine Schwarzenegger, relateaza online ziarul spaniol ABC. Data de 14 ianuarie va ramane marcata in inimile lui Katherine Schwarzenegger si Chris Pratt, pemtru ca a fost ziua cand cei doi…