Gigantul Exxon este acuzat că și-a indus în eroare investitorii cu privire la costurile conformării la legislația de mediu Exxon se apara susținand ca a furnizat informațiile necesare clienților și ca acțiunea este motivata politic. Cu toate acestea, marți va incepe procesul ce are ca obiect o acuzație de inșelaciune; acesta se anunța a dura 15 zile. Procurorul general al New York a depus in 2018 un rechizitoriu cu privire la inșelaciune impotriva investitorilor, dupa ce Exxon a fost achetat mai mulți ani la rand de autoritațile statului. Conform documentelor depuse, se arata ca Exxon ar fi evaluat costurile unor noi proiecte bazandu-se pe niște previziuni mai mari decat cele pe care le declarase investitorilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

