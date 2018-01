GIGANT MONDIAL, mesaj despre Dan Negru

Stiri pe aceeasi tema

- Programul de Revelion prezentat de Dan Negru la Antena 1 a fost lider de audienta pe toate segmentele de public si a fost urmarit de 2.288.000 de telespectatori la nivel national, conform News.ro. Acesta a fost cel de-al 18-lea an consecutiv in care Negru a prezentat programul de sfarșit de an. Antena…

- Finala emisiunii „Vedeta populara”, concerte de muzica usoara si populara, pe langa traditionalul Concert de la Viena, editii speciale cu vedete, cel de-al 18-lea Revelion cu Dan Negru la Antena 1, dar si „Gala Revelioanelor de altadata”, cu momente din arhiva cu actori precum Amza Pellea, Puiu Calinescu,…

- Ce va fi de Craciun la Antena 1 ”Guess My Age – Ghiceste varsta”, cel mai nou show al Antenei 1, prezentat de Dan Negru, a pregatit pentru sambata, 23 decembrie, ora 20.00, o editie de sarbatoare, ai carei invitati sunt Mirela Vaida, nea Marin Barbu si Fuego. Cele trei vedete vor trebui sa ghiceasca…

- Manifestatia a fost organizata prin intermediul Facebook. Gestul lor este de admirat daca tinem cont de faptul ca suntem aproape de ajunul Craciunului, iar in plus conditiile meteo nu sunt cele mai favorabile.

- Mircea Radu demisioneaza de la TVR si se va duce la Antena 1. Omul de televiziune a facut anuntul pe Facebook. Citeste si "Da, confirm discuțiile cu Antena 1 pentru un format mare de televiziune in care cred. Seara buna tuturor!", a scris Mircea Radu pe reteaua de socializare. …

- Fuego, invitat la “Guess My Age – Ghicește varsta”, alaturi de Mirela Vaida și nea Marin Barbu. Cei trei sunt invitații lui Dan Negru, sambata, 23 decembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o ediție de sarbatoare. Cele trei vedete vor trebui sa ghiceasca cu exactitate varsta a șapte personaje, necunoscuți…

- Vești proaste pentru prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Pentru limbaj injurios la adresa protestatarilor, emisiunea sa a primit somație publica și amenda de la CNA. Consiliul Național al Audiovizualului a discutat zilele acestea doua ediții ale emisiunii In gura presei, prezentata de Mircea…

- Zilele speciale sunt sarbatorite cu programe speciale, astfel ca timp de cinci zile, de Craciun, Antena 1 a pregatit o multime de surprize pentru intreaga familie. Stefan Banica, Dan Negru, Mirela Vaida, Fuego, nea Marin vor fi alaturi de telespectatorii Antena 1 intr-o serie de editii speciale de Craciun.

- Dan Negru nu rateaza ocazia de a spune ceea ce il deranjeaza intr-un mesaj postat pe Facebook. "In '92 am trecut cu Dacia mea de atunci prin Petroșani și un nene la un semafor a urlat la mine "Regalistu' ma-tii!", aruncandu-mi o caramida in parbriz doar pentru ca aveam numar de TM. Unde erau…

- Dan Negru le-a atras atenția bucureștenilor asupra unui eveniment de Revelion la care ar urma sa participe, dar realitatea este total pe dos. Prezentatorul de televiziune Dan Negru, care este foarte discret atunci cand vine vorba de familia sa , este prezent pe micile ecrane an de an, in noaptea de…

- In aceasta dimineata, Dan Negru a povestit pe o retea de socializare ca a sunat-o chiar pe Stela Popescu. Prezentatorul TV a sunat-o pe marea actrita din greseala dupa ce a incercat sa sune un prieten. Coplesit de durere, acesta a impartasit ce a facut si cu prietenii sai virtuali. „Am sunat-o…

- "Visul unitatii noastre nationale a fost realizat, in urma cu aproape 100 de ani, prin jertfa pe front a soldatilor, prin elanul national al populatiei si prin actiunea unor oameni politici extraordinari. Acesti oameni intelepti, demni si curajosi au facut, impreuna cu Armata si cu voluntarii, Romania…

- Dan Negru, pe care telespectatorii Antenei 1 il vor vedea in aceasta seara, de la ora 21.15, in postura de prezentator al show-ului “Guess My Age – Ghicește varsta”, a avut parte de o intamplare nefericita, chiar inainte de filmarea acestei ediții speciale a emisiunii. Cu o seara in urma, el a suferit…

- Mircea Badea a facut o paralela in emisiune, intre cetațenii din strada și cei care au votat pentru guvernarea PSD: „Nici oamenii cu hashtag nu ies nechemați. Adica sunt ONG-uri care se ocupa, sunt multe conturi de Facebook, oameni care sunt remunerați pentru asta, adica sunt oameni care nu fac altceva.…

- Dan Negru este unul dintre simbolurile televiziunii care astazi implinește 24 de ani. Se afla in echipa Antenei 1 de la sfarșitul anilor ‘90 și de numele sau se leaga numeroase formate de succes, precum „Ciao Darwin”, „Ziua Judecații”, „Genialii”, „Ziua Judecații”, „Te pui cu blondele” sau „Next Star”,…

- Jurnalistul independent Malin Bot, care s-a luat de Dan Voiculescu și Adrian Nastase, la lansarea de carte a boss -ului de la Antena 1, a fost blocat pe Facebook. ”Jegurile PSD/ALDE au raportat pagina lui Malin Bot, iar Facebook i-a suspendat accesul la ea. Acest…

- Dan Negru se afla in vacanta in Orientul Mijlociu, acolo unde au loc des conflicte armate si atentate teroriste. Prezentatorul de la Antena 1 a scris, pe pagina personala de Facebook, ca Ministerul de Externe i-a avertizat pe romani sa evite calatoriile in Orientul Mijlociu, Peninsula Sinai, Republica…

- Cea de-a doua editie live a emisiunii „Vocea Romaniei”, difuzata de Pro TV, a fost lider absolut de audienta, vineri seara, in intervalul de difuzare 20.30 – 01.12, cu peste un milion de telespectatori la nivel national. Emisiunea a fost urmarita de 1.036.000 de telespectatori la nivel national,…

- Dan Negru a filmat cu Stela Popescu in urma cu doua saptamani, iar dupa moartea acesteia, realizatorul TV a publicat ultimele imagini cu actrița pe un platou de televiziune. Dan Negru a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, alaturi de care a atașat imagini realizare pentru emisiunea ce…

- Marcel Pușcaș și-a anunțat candidatura la președinția FRF! Balaj a rostit numele candidatului care va fi susținut de Generația de Aur. Primii doi contracandidați in lupta cu Razvan Burleanu pentru fotoliul de la Casa Fotbalului au fost anunțați azi. Marcel Pușcaș, fost fotbalist și președinte la Steaua,…

- Un nou protest la Cluj. "Un pas mic pentru Dragnea, un salt uriaș pentru Romania!" Sute de persoane si-au exprimat virtual interesul de a participa, duminica dupa masa, la protestul "Un pas mic pentru Dragnea, un salt uriaș pentru Romania!". Protestul de la Cluj-Napoca incepe la ora 18.00, in Piata…

- Primar din Arad, atac dur la adresa Guvernului. Irina Onescu, primarița din Petriș a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre ceea ce a postat pe o rețea de socializate. Irina Onescu spune ca prin noile masuri fiscale, toti primarii din Romania trebuie sa stea cu mana intinsa…

- Green Park Herastrau, Soho Unirii, Baba Novac Residence, Aviatiei Park si Luxuria Domenii Residence, cu un total de aproximativ 1.000 de apartamente vor fi lansate spre vanzare in cadrul Salonului Imobiliar Bucuresti, care va avea loc intre 17-19 noiembrie 2017 la Palatul Parlamentului. 0 …

- "Nu ințeleg care este mesajul lor. Sunt probleme in Romania cu hartia igienica? Macar daca era un mesaj coerent. Am vazut persoane de acolo care o cereau in casatorie pe șefa DNA. Am vazut de asemenea persoane care erau impotriva Antenei 3. Care este mesajul de fapt? Aceste mesaje nu ne afecteaza…

- Contre intre realizatorii televiziunii Antena 3. In timp ce Dana Grecu era in direct, intr-un talk-show in care a fost abordata si chestiune multinationalelor, colegei ei Mircea Badea ii trimitea mesaje pe Facebook. "Mesaj pentru Dana Grecu si cei care ne arata ca multinationalele nu au datorii…

- Dan Negru, weekend la Timișoara. Prezentatorul tv și-a facut un selfie și a postat imaginea pe contul de socializare. Alaturi de fotografie, acesta a scris și un mesaj. Dan Negru a mers in acest weekenn la Timișoara, orașul natal. Prezentatorul tv merge acasa ori de cate ori are puțin timp liber. Dan…

- O fotografie realizata unui anunț de matrimoniale incepe sa faca ravagii pe Facebook. Mesajul a fost scris in data de 3 noiembrie 2017. Stilul in care este scris lasa mult de dorit. In principiu, un domn din judetul Satu Mare cauta o doamna pentru o relație, careia, potrivit anunțului, ii lasa „tota…

- Baiețelul Valentinei Pelinel le-a urat tuturor o saptamana excelenta, iar cea care a transmis mesajul a fost mama lui. Pentru ca este prea mic sa vorbeasca, vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris cateva cuvinte. Valentina Pelinel a ținut sa precizeze ca mesajul…

- "L-am intalnit o singura data, avea peste 80 de ani si nu ma stia de la televizor. Cand i-am spus ca in adolescent mea cartile lui mi-au facut mari probleme, m-a privit plictisit. Breasla mea nu l-a luat deloc in seama in timp ce traia, nu l-am vazut la televizor, nu-mi amintesc vreun interviu cu…

- Varujan Vosganian, despre impozitarea gainilor de la țara. Multa lume s-a revoltat, dupa ce Varujan Vosganian, purtator de cuvant al ALDE (Partidul Alianța Liberalilor și Democraților), a scris pe pagina sa de Facebook ca fiecare ou mancat de la gaina din curte vaduvește bugetul de stat. Așadar, Varujan…

- Mesajul mamei polițistului Bogdan Gigina, la doi ani de la moartea sa. In seara de 20 octombrie 2015, in jurul orei 19.00, agentul de politie Bogdan Gigina, in varsta de doar 28 de ani, a fost implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a suferit o hemoragie cranio-cerebrala, consecinta a…

- Cu ocazia aniversarii a 36 de ani de viața, Mihai Morar a transmis un mesaj pe contul de Facebook, explicand „de ce nu petrece” de ziua lui. Prezentatorul de televiziune a povestit despre viața sa, afirmand totodata ca nu mai simte ca mai este la varsta la care sa petreaca alaturi de mulți oameni. DE…

- Toata țara a felicitat-o și și-a exprimat bucuria alaturi de sportiva noastra, scrie b1.ro. Printre cei care nu sunt la fel de fericiți pentru Simona Halep este și o senatoare PSD, Gabi Crețu, care are un mesaj destul de rece in acest context. Citeste si Simona Halep, nominalizata de WTA la…

- ”Traim vremuri grele! Iar oportuniștii adevarate drame! In lumea asta a efemerului in politica, a politicienilor de unica folosința, e de-a dreptul imposibil pentru un oportunist sa aleaga la dispoziția cui sa se puna. Una este sa faci asta cand știi ca stapanul banilor și relațiilor sta ceva vreme…

- Simona Halep a devenit prima romanca nr. 1 mondial in tenis. Ea va ocupa, de luni, locul 1 in clasamentul WTA, dupa ce a caștigat azi semifinala cu Jelena Ostapenko cu 6-2, 6-4, din turneul de la Beijing. Președintele Romaniei Klaus Iohannis o felicita pe romana intr-o postare pe Facebook.„Felicitari, Simona…