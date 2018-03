Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi spune ca nu s-a dus la FRF, ca sa-i faca in ciuda lui Ionuț Lupescu. Ascunde, insa, motivul real. ”Libertatea” a dezvaluit motiv real al venirii lui Radoi la ”Casa Fotbalului”: acceptarea dosarului la licența A de antrenor. A fost un compromis pe care fostul stelist l-a acceptat, ca sa poata…

- „Ma bucur ca Ionuț Lupescu a venit sa ne viziteze și pe noi, insoțit bineințeles de Cristian Chivu. Pentru mine personal, a fost o mare bucurie vestea ca Lupescu va candida la conducerea Federației Romane de Fotbal, deoarece eu fac parte din milioanele de romani care au trait in perioada…

- Gica Hagi, managerul tehnic de la Viitorul, a declarat din nou ca este decis sa plece din Romania și a spus ca nu mai refuza alte oferte. "Cred ca de acum incolo nu o sa refuz ofertele. Nu mai conteaza ce am refuzat. Nu a fost doar una, ci mai multe. Au fost si propuneri de la o echipa nationala care…

- Ramane cum am stabilit: nimeni nu știe exact numarul cluburile cu drept de vot la alegerile pentru șefia FRF din 18 aprilie! MTS nu a stabilit numarul membrilor cu drept de vot la alegerile pentru președinția FRF din 2018. ”In urma solicitarii dumneavoastra, va transmitem urmatoarele informații: Ministerul…

- De ce face Burleanu acum dezvaluirile despre Lupescu. Președintele FRF, Razvan Burleanu, a explicat astazi raționamentul campaniei agresive impotriva principalului sau contracandidat la șefia Federației Romane de Fotbal. ”De ce acum? In spatele acestei intrebari se ascund toți infractorii din Romania.…

- FCSB - Viitorul se joaca duminica, de la ora 20:45, in prima etapa din play-off. Meciul va fi in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV și liveTEXT pe GSP.RO. De la precedentul FCSB - Viitorul din play-off-ul Ligii 1, steliștii au pierdut 10 jucatori, in timp ce de la Viitorul au plecat…

- Gica Hagi, la PSG! ”Credeți ca e imposibil? Este normal!”. Dupa ce a devenit campion al Romaniei cu FC Viitorul, Gica Hagi este tentat sa incerce sa lucreze ca antrenor la un club puternic din Europa. Pe lista ”Regelui” se afla și puternicul club francez Paris Saint Germain, care tocmai a ratat calificarea…

- Zilele trecute, Razvan Burleanu a afirmat despre sustinatorii lui Ionut Lupescu faptul ca sunt ”someri”, care spera sa primeasca un contract la FRF. Declaratiile au starnit reactii dure in lumea fotbalului din Romania. Gica Popescu este de parere ca Razvan Burleanu primeste aceste texte de la departamentul…

- Panduru l-a ”mitraliat” pe Burleanu: ”Și Alex Ferguson e șomer. Sigur i-a promis ceva Lupescu”. Basarab Panduru, fost fotbalist foarte tehnic in tinerețe, și-a schimbat „profilul” de cand a ajuns analist la televizor și a intrat „la rupere”, ca un fundaș, la insolentul Razvan Burleanu. Acesta a ras…

- Antrenorul formatiei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, la lansarea candidaturii lui Ionut Lupescu la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, ca spera ca fostul sau coleg de la echipa nationala „sa duca Romania acolo unde ii este locul”.„Este momentul lui Ionut Lupescu. Il stim toti, un om pregatit,…

- Ionut Lupescu si-a anuntat candidatura pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. Mesajul sau de campanie este urmatorul: “Din nou pentru Romania“. Lupescu i-a avut alaturi pe colegii de “Generatia de Aur”: Gica Popescu, Gheorghe Hagi, Cristi Chivu, Adrian Ilie, Daniel Pancu, Marius…

- Gabi Enache, comparat de ruși cu Dani Carvajal! ”Rubin nu a mai avut de mult timp un asemenea jucator”. FCSB n-a știut cum sa scape mai repede de „petarda” Gabi Enache, dar rușii de la Rubin Kazan sunt siguri ca au dat lovitura . Omul care a ratat ocazii monumentale cu Sporting Lisabona și cu Dinamo…

- Florin Bratu este contestat inca dinainte de parafarea contractului cu Dinamo: ”Dupa tati, vine mami!”. Numirea lui Florin Bratu , care se va oficializa azi, nu este privita cu ochi buni. Ce puțin nu de Cornel Dinu, legenda clubului Dinamo, car susține ca nu e cazul sa se faca acum experiemente cu un…

- Edi Iordanescu a dorit sa inchida cateva conturi la finalul partidei in care Astra a lasat in play-out Dinamo. "Cainii" au ajuns intr-o situatie foarte delicata atat cu fanii, cat si cu conducerea clubului, dupa ce au ajuns in a doua jumatate a clasamentului. Antrenorul Astrei a avut…

- Fostul conducator al LPF, Dumitru Dragomir, a oferit un scenariu incredibil. La alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, acolo unde Ionut Lupescu si actualul presedinte de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, sunt vazuti ca favoriti, exista si un "arbitru". E Marcel Puscas, cel care,…

- Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, este de parere ca discutiile din fotbalul romanesc trebuie sa atinga fondul problemei: ce trebuie facut pentru performanta "Regeleldquo; si a reafirmat intentia de a pleca din Romania, pentru a antrena o echipa renumita, cu un proiect important. Antrenorul…

- Ionuț Lupescu a postat un mesaj pe contul personal de Facebook prin care ataca Federația pentru modul in care se comporta cu FCSB și Viitorul și ii cere lui Gica Hagi sa nu plece din Romania, așa cum "Regele" anunța de la o vreme. "Ii mulțumesc lui Gheorghe Hagi pentru ca iși pune speranța in schimbarile…

- Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, crede ca cel care va castiga alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal trebuie sa-si propuna sa depaseasca performantele atinse de generatia din care face parte.Gheorghe Hagi a sustinut duminica, o conferinta de presa in Mamaia, in…

- Gica Hagi, 53 de ani, nu renunța la ideea de a parasi fotbalul romanesc. Chiar daca e inca indecis in privința destinației, lanseaza cateva piste pe care cei care raman aici și-ar dori sa le urmeze pentru ca fotbalul romanesc sa se dezvolte. O lauda pe FCSB pentru victoria cu Lazio, 1-0,…

- Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, si a reafirmat intentia de a pleca in viitor din Romania pentru a antrena o echipa renumita, cu un proiect important.Am mai spus o si s au facut 100.000 de interpretari. Cine va castiga alegerile la FRF are obligatia de a duce fotbalul romanesc la nivel mai…

- Ionuț Lupescu a dezvaluit ce reacții a starnit la UEFA vestea candidaturii sale: ”Mi-au zis ca sunt nebun”. Alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal sunt programate pe 18 aprilie și, pana acum, oficial, și-au anunțat candidatura Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu , Marcel Pușcaș, Victoraș…

- Ionuț Lupescu a vorbit despre eventuala plecare a lui Gica Hagi din fotbalul romanesc și despre modelele pe care trebuie sa le urmeze Federația Romana de Fotbal. "Am vorbit cu Gica Hagi și Gica Popescu. I-am zis lui Hagi: «Gica, tu pleci și eu vreau sa vin». Il ințeleg. A investit foarte mult, nu doar…

- Ionut Lupescu vrea sa-l detroneze pe Razvan Burleanu de la conducerea FRF si la data de 18 aprilie, cand sunt alegerile, are mari sanse sa castige postul. "Kaiserul" a renuntat la o functie importanta in cadrul UEFA, era directorul Comisiei Tehnice, pentru a candida si a explicat de ce a luat aceasta…

- Victor Piturca crede ca "venirea lui Lupescu va determina toti oamenii importanti din fotbal sa se uneasca si sa lucreze impreuna".Fost selectioner, inclusiv in perioada in care Ionut Lupescu era director general la FRF, Victor Piturca recunoaste deschis ca este sustinatorul "Kaiserului" pentru…

- Ionut Lupescu (49 de ani) a decis sa candideze pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal! La alegerile programate pe 18 aprilie, acesta va reprezenta „Generatia de Aur”. „Neamtul” se va duela pentru cea mai inalta functie din fotbalul nostru cu Razvan Burleanu, Marcel Puscas, Victoras Iacob si…

- Propunerea lui Gigi Becali: Hagi, președinte la FRF. Finanțatorul FCSB nu concepe ca Razvan Burleanu sa caștige inca un mandat și il indeamna pe Gica Hagi sa candideze la alegerile din 18 aprilie, in condițiile in care Generația de Aur așteapta inca un raspuns de la Ionuț Lupescu. „Cand a zis Gica Popescu…

- Gica Hagi a decis sa nu mai vorbeasca despre situatia fotbalului romamesc pe o perioada nedeterminata, concentrandu se doar pe proiectele personale.Hotararea managerului tehnic al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost luata dupa ce aceasta s a aratat nemultumit de modul in care o parte a presei a…

- Dupa ce la conferința de presa de dupa meciul cu Viitorul - Astra, a criticat situația fotbalului din Romania și a anunțat ca se gandește sa plece, Gica Hagi a luat o decizie importanta. Managerul tehnic de la Viitorul a decis ca de acum inainte va vorbi la conferințele de presa doar despre echipa sa…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs marca inregistrata, in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania!

- Gica Hagi a anuntat ca intentioneaza sa plece din Romania, dezamagit fiind de atitudinea unor jurnalisti. Deranjat de un articol, dar si de analizele facute in unele emisiuni televizate, "Regele" a marturisit ca nu va mai discuta de-acum despre problemele fotbalului romanesc si, cu prima ocazie, va…

- Fostul mare international Gica Popescu a analizat sansele echipelor de a triumfa in campionat, ce va debuta azi cu meciul Sepsi - ACS Poli Timisoara, de la ora 18.00, si a anuntat numele clubului preferat. "Asteptam acest inceput de campionat, pentru ca e aceasta perioada de doua…

- Conducatorul clubului FC Viitorul, Gheorghe Hagi, s-a declarat dezamagit de modul in care a fost tratat fiul sau la Fiorentina, precum si de afirmatiile facute de antrenorul echipei italiene, Stefano Pioli, care a spus ca lui Ianis Hagi i-a lipsit rabdarea. "Eu sunt dezamagit de ce s-a intamplat…

- Programul electoral al lui Razvan Burleanu cuprinde un amalgam de laude, promisiuni și sageți la adresa fostului președinte al FRF, Mircea Sandu, și a contracandidaților. Bacauanul de 33 de ani ales in 2014 mai vrea un mandat. Deocamdata, Burleanu este singurul care și-a lansat programul de candidatura…

- Doctorul Pompiliu Popescu a dat detalii despre candidatura lui Ionuț Lupescu: ”Are un program de mare anvergura. Va revoluționa fotbalul romanesc”. Ionuț Lupescu va candida, foarte probabil, la alegerile din 18 aprilie . Doctorul Pompiliu Popescu, fostul medic al naționalei, e convins ca Lupescu va…

- "Baciul" l-a sfatuit pe cumnatul sau sa-si incerce norocul si la un club important din strainatate si e convis ca acesta asteapta o oferta importanta pentru a-i da curs. "Trebuie sa te duci la un club important, serios. Sa fie o provocare pentru tine, ca ai nevoie de asa ceva! Ce ai facut…

- Ce avere are Gica Hagi. ”Regele” spune ca investitiile facute la Viitorul i-au subtiat serios conturile, dar spune ca nu banii il fac sa se simta bogat. Campion cu Viitorul in 2017, Hagi a investit in jur de 15.000.000 de euro in academia sa de fotbal in circa 10 ani. ”Cati bani avea Hagi… Avea… N-am…

- FCSB a contestat la TAS titlul castigat de Viitorul din cauza unei neclaritati din regulament. Din acel moment, relatia dintre Gigi Becali si Gica Hagi s-a terminat. Ruptura definitiva intre Hagi si Becali "Prefer sa tac. Nu am mai vorbit cu Gigi Becali de atunci. Eu muncesc, imi propun…

- CFR-ul lui Petrescu, laudat de Hagi: ”Iși merita locul” Fostul decar al echipei naționale i-a felicitat pe ”ceferiști” pentru evoluțiile din prima parte a sezonului. În ultima etapa din 2017, CFR Cluj a pierdut cu 1-2 pe terenul lui CS Universitatea Craiova. A fost primul eșec înregistrat…