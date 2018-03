Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a redactat un proiect de rezolutie privind relatiile viitoare Uniunea Europeana-Marea Britanie, in care subliniaza ca statele care nu sunt membre UE nu pot sa aiba aceleasi beneficii si acelasi acces pe pietele europene, potrivit unui document publicat de site-ul Politico.…

- Fostul deputat ALDE Florea Damian, exclus in luna mai 2017 din formatiunea lui Calin Popescu Tariceanu, a cerut miercuri, Biroului Permanent al Camerei Deputatilor, sa ii accepte solicitarea de inscriere in grupul parlamentar PSD.

- Fostul premier italian Matteo Renzi si-a anuntat luni demisia de la conducerea Partidului Democrat (PD), in urma infrangerii 'clare' suferite de formatiunea sa de centru-stanga in alegerile legislative desfasurate duminica, transmit dpa, AFP si Reuters. Partidul Democrat a suferit 'o infrangere…

- Daca demnitarul este protejat de serviciile speciale in țara lui, automat, prin reciprocitate, in Romania este pazit de SPP. Ca urmare, pentru ca Frans Timmermans este demnitar UE, i s-a asigurat protecție de catre SPP. Fara sa vrea, și Viorica Dancila a fost protejata de Serviciul de Protecție și…

- "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans - n.r.) va veni la Parlament. Se va intalni cu presedintele Camerei, cu domnul Dragnea, iar dupa aceea cu membrii Comisiei speciale (Comisia comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea,…

- In data de 21.02.2018, in plenul Parlamentului European de la Bruxelles, eurodeputații au ales vicepresedintele Comisiei pentru Agricultura din cadrul Parlamentului. Eurodeputatul Gabriela Zoana, candidat din partea grupului politic S&D si reprezentant al Partidului Social Democrat, a fost aleasa vicepreședinte…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, in unanimitate, un proiect de lege al Guvernului potrivit caruia toate sediile instantelor de judecata vor fi dotate cu sali de asteptare separate pentru victimele infractiunilor incepand cu 1 ianuarie 2019. Proiectul de lege are ca obiect de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu intentioneaza sa renunte la consilierul Darius Vâlcov, condamnat la 8 ani de închisoare în prima instanta. ”Nu am abandonat niciodata un membru al echipei mele într-o situatie grea, nu-l voi abandandona…

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a subliniat faptul ca extinderea Uniunii in Balcanii de Vest va ramane o prioritate pentru președinția romana a Consiliului, in condițiile in care, aceasta regiune este esențiala pentru viitorul Uniunii Europene.…

- Martin Schulz a anuntat miercuri seara ca va demisiona in curand de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, informeaza AFP. Despre demisia sa vorbisera deja in cursul zilei surse din partid, citate de DPA. Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, intentioneaza sa ocupe…

- UPDATE Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a cerut in plenul PE ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa vorbeasca in plen, la dezbaterea privind situatia justitiei din Romania. Social-democratul a invocat necesitatea prezentarii punctului de vedere al Guvernului roman, in conditiile…

- Conducerea societatii, controlata de grupul american Delphi Automotive, sustine ca aceasta decizie a fost luata din cauza lipsei de personal, iar cele aproape 700 de persoane disponibilizate sunt indrumate sa aplice pentru un loc de munca la alte unitati ale Delphi Packard, respectiv cele din Sannicolau…

- Camera Deputatilor si Senatul s-au intrunit, joi, in primele sedinte din noua sesiune parlamentara, in care au fost alese conducerile celor doua foruri legislative. Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu sunt in continuare presedintii Camerei, respectiv Senatului. Principala schimbare are loc in Senat,…

- Senatul și-a ales o noua conducere, iar principala mutare este dispariția lui Niculae Badalau din ecuație. Acesta a fost înlocuit cu Adrian Țuțuianu în funcția de vicepreședinte al Senatului.

- Camera Deputatilor si Senatul s-au intrunit joi in primele sedinte din noua sesiune parlamentara, in care au fost alese conducerile celor doua foruri legislative. Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu sunt in continuare presedintii Camerei, respectiv Senatului. Vezi in articol membrii Birourilor…

- Potrivit unor surse din partid citate de Agerpres, in sedinta grupului deputatilor liberali, Turcan a obtinut 43 de voturi favorabile, in timp ce contracandidata sa, Adriana Saftoiu, a intrunit 12 voturi. Senatul si Camera Deputatilor au inceput, joi, 1 februarie, prima sesiune ordinara…

- Senatorul Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, a fost inlocuit cu senatorul Adrian Tutuianu in functia de vicepresedinte al Senatului, in cadrul sedintei grupului senatorial al PSD de miercuri la care a participat si Liviu Dragnea, potrivit unor surse politice.

- Senatorul Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, a fost inlocuit cu senatorul Adrian Tutuianu in functia de vicepresedinte al Senatului, in cadrul sedintei grupului senatorial al PSD de miercuri la care a participat si liderul partidului, Liviu Dragnea, au declarat surse din partid pentru HotNews.ro.

- Pe data de 1 februarie va incepe o noua sesiune parlamentara și la inceputul acesteia se vor lua in calcul schimbari la nivelul conducerii grupurilor politice. Citește și: Victor Ponta: Se va da OUG pentru abuzul in serviciu in februarie sau martie, pentru a-i rezolva problema lui Dragnea…

- Salariul minim va creste cu cate 100 de lei pe an pana in 2020, a anuntat vineri presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, precizand ca pentru cei cu studii superioare el va creste cu 150 de lei. Liderul ALDE readuce astfel in discutie o idee mai veche privind diferentierea salariului minim in…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, luni, inainte de CEx PSD, ca nu isi va depune candidatura pentru un nou mandat de ministru, precizand ca a informat conducerea partidului si ca va sustine persoana care va prelua portofoliul.

- Aspectele politicilor privind azilul si migratia au fost dezbatute la Reuniunea interparlamentara "Agenda europeana privind migratia - Care sunt caile legale si de integrare de urmat?", eveniment desfasurat la Bruxelles si la care a participat miercuri presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert…

- Modelul britanic Amena Khan, care a fost aleasa de grupul L'Oreal pentru a aparea intr-o campanie publicitara din Marea Britanie, a anuntat luni ca a decis sa renunte la acest proiect dupa ce o serie de mesaje online ale sale, ce denuntau politica israeliana, au generat polemici aprinse pe retelele…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, sambata, ca Guvernul de la Budapesta are o relatie mult mai buna cu SUA in timpul Administratiei Donald Trump, spre deosebire de perioada in care presedintele Statelor Unite era Barack Obama, relateaza Politico.eu. Ministrul…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, fost negociator sef al Parlamentului European privind bugetul UE pe 2018, anunta ca se intoarce in Romania special pentru a participa la protestul de sambata din Piata...

- Cine este Siegfried Mureșan. Europarlamentarul este una din propunerile PMP pentru funcție de premier, alaturi de Eugen Tomac . Potrivit site-ului personal, Siegfried Mureșan s-a nascut in Hunedoara. In 2004 a absolvit Academia de Studii Economice din București. A continuat studiile cu un Master in Științe…

- Decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a respinge inregistrarea grupului de inițiativa pentru organizarea referendumului antimixt este ilegala și abuziva, susțin inițiatorii pelbiscitului. Membrii grupului de inițiativa acuza instituția de faptul ca a executat o comanda politica adoptind o decizie…

- Un grup de patru persoane pleaca miercuri, 10 ianuarie, pe jos, de la Monumentul Memorandistilor din Cluj spre Bucuresti, intr-un mars de 11 zile, ca sa ajunga la protestul din 20 ianuarie privind modificarile aduse legilor justitiei.

- Italia ar putea fi guvernata de o coalitie formata din partide de stanga si de dreapta, avand in vedere sondajele care arata ca niciun partid principal nu va castiga majoritatea guvernamentala, a afirmat ministrul de Finante italian Pier Carlo Padoan, informeaza site-ul Politico.eu.

- Aproximativ 10 congresmeni americani, in majoritate democrati, au consultat in decembrie o profesoara de psihiatrie de la Universitatea Yale pentru a analiza sanatatea mintala a presedintelui Donald Trump, potrivit Politico si CNN, relateaza agentia Belga.

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului…

- O scrisoare deschisa a fost trimisa liderului grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, Guy Verhofstadt, in care i se cere acestuia excluderea partidului condus de Calin Popescu Tariceanu din grupul ALDE din Parlamentul European. Mesajul a fost transmis de Platforma Actiunea Civica…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, vineri, ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a desprins ulterior cauza Microsoft.

- Fost director executiv al Google, Eric Schmidt (62 de ani) a anuntat ca pleaca de la conducerea grupului Alphabet. El ramane totusi in consiliul de conducere si va avea rol de consilier tehnic (technical adviser).

- Lazar, despre eliminarea ca proba a inregistrarilor video din locurile publice: Dosarul Revolutiei ar putea fi serios afectat Procurorul general Augustin Lazar a declarat marti ca, in cazul in care amendamentele ce vizeaza modificarea codurilor penale ar fi adoptate, ancheta in dosarul Revolutiei ar…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat marti ca, in cazul in care amendamentele ce vizeaza modificarea codurilor penale ar fi adoptate, ancheta in dosarul Revolutiei ar fi foarte afectat, intrucat se lucreaza cu inregistrari video, ce nu ar mai putea fi folosite, potrivit noii reglementari.…

- Dupa paravanul a ceea ce trebuia sa insemne o dezbatere coerenta, cu toti actorii la masa, Parlamentul, vrea sa legifereze eliminarea confidențialitații anchetelor penale, mai precis obligarea procurorilor la inștiințarea „clientelei” vizzate de dosare cu privire la interceptarile și alte masuri operative…

- "Am primit de la Camera Deputatilor proiectele dezbatute, votate si aprobate. (...) Am stabilit ca termen de depunere a amendamentelor luni, 18 decembrie, ora 09,00, si Comisia urmeaza sa isi depuna raportul pana in ziua de marti, 19 decembrie, la ora 09,00", a spus joi presedintele Senatului, Calin…

- Potrivit ordinii de zi a ședinței Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislative in domeniul justiției, in data de 14 decembrie 2017, au loc dezbateri privind propunerile de modificare și completare a dispozițiilor…

- Curtea Constituționala a Romaniei arata in motivarea deciziei de respingere a sesizarilor privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru legile Justiției ca Parlamentul poate constitui astfel de comisii atat in privința legilor care se adopta in ședința comuna,…

- Pietro Grasso, președintele Senatului italian și un cunoscut magistrat sicilian anti-mafia, a fost ales lider al Partidului Liberi și Egali. Este o formațiune politica creata de mai mulți dizidenți din Partidul Democrat și care intenționeaza sa fie o alternativa pentru partidul de centru-stanga al fostului…