- Sebastian Ghița a facut cateva dezvaluiri despre momentul in care Victor Ponta și-a dat demisia din funcția de premier, iar Dacian Cioloș a ajuns la Palatul Victoria. Conform lui Ghița, totul a fost pus la cale de Liviu Dragnea, Klaus Iohannis și ambasada SUA in Romania. ”Momentul instalarii ”guvernului…

- „Planul era ca dupa plecarea lui Traian Basescu de la președinție, ca sa nu aiba cine sa-i ceara socoteala pentru faradelegile pe care le-a facut, sa ajunga sistemul condus de Victor Ponta: Victor Ponta - președintele Romaniei, George Maior - premier, Gabriel Oprea - șeful SRI”, a afirmat Marian Oprișan.…

- Analistul politic spune ca Liviu Dragnea are șanse foarte mari sa intre in turul al doilea daca va fi desemnat candidatul din partea social-democraților. In ceea ce il privește pe Klaus Iohannis, Bogdan Chirieac este de parere ca președintele in exercițiu nu ar mai intra in turul doi. "Cu…

- Victor Ponta susține ca președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a intalnit cu Klaus Iohannis sa-i ceara sa numeasca pe altcineva in funcția de premier. Planul era la PSD sa ii retraga sprijinul politic lui...

- Intr-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO, fostul premier Victor Ponta a lansat acuzatii dure la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune ca e "prins de un grup de oameni care vor sa faca bani in Romania". De asemenea, mai spune Ponta, lupta cu statul paralel, mult clamata in politica din Romania,…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, face noi marturii incredibile. Udrea s-a dezlantuit pur si simplu in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Aceasta i-a dat de gol pur si simplu pe Liviu Dragnea si Victor Ponta. Fostul ministru sustine ca cei doi erau prieteni buni cu sefa…

- Dan Voiculescu l-a laudat pe Liviu Dragnea, dupa dezvaluirile facute de liderul PSD la Antena 3. Dragnea a precizat ca USL a fost creata la sugestia mogulului, intr-o perioada in care Romania se afla in plina criza economica."Am fost surprins placut ieri, de Liviu Dragnea cand a avut curajul…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, s-a dezlantuit in aceasta seara. Ghita i-a lovit dur pe Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea, marii sai dusmani. In primul interviu video de dupa fuga de la finalul lui 2016, fostul deputat a atacat in rafale.Citeste si: Abia acum s-a aflat: Cu ce a plecat,…

- Sebastian Ghita a declarat, miercuri seara, ca Liviu Dragnea, i-a povestit cum ambasadorul Belgiei in Romania i-ar fi cerut presedintelui Camerei Deputatilor sa-i ofere, fara licitatie, Gara de Nord din Bucuresti, pentru un proiect imobiliar.

- Seful PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe Victor Ponta ca Guvernul din 2012 ar fi fost alcatuit cu ajutorul lui george Maior, fostul sef al SRI. Ponta nu s-a lasat mai prejos si l-a atacat si el dur pe seful PSD. A spus ca daca ar vorbi toata lueam, Dragnea ar incasa 150 de ani de puscarie.Citeste…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, a continuat seria dezvaluirilor de dupa interviul acordat lui Ion Cristoiu. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a dezvaluit un episod incredibil. Acesta sustine ca seful PSD, Liviu Dragnea, ar fi fost amenintat de ambasadorul Belgiei pe…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca “devine complice” in momentul in care nu dispune desecretizarea unor protocoale care ar dovedi o eventuala implicare a Serviciului Roman de Informatii in viata politica. ”Din punctul meu de vedere, presedintele…

- Dragnea vrea o lege impotriva celor ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria…

- ”Dupa Congresul PSD de sambata eu și foarte mulți alți membri de partid care am semnat adeziune pentru un partid social-democrat, realizam ca valoriile, principiile la care am aderat nu mai sunt valabile, PSD. PSD nu e mai nimic din tot ce era in momentul in care am intrat in partid. Deci astazi,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte, in timp ce Ludovic Orban a fost desemnat prin vot sa fie propunerea de premier a partidului. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, prezent in Romania intr-o vizita oficiala, a discutat cu presa inainte de a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a confirmat faptul ca Victor Ponta este consilierul sau. ”Victor Ponta a devenit consilierul meu personal acum cateva…

- Jurnalistele prezente astazi la Cotroceni au avut parte de o surpriza din partea președintelui. Klaus Iohannis le-a daruit flori, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Citeste si: Vicele PSD, mesaj DUR inaintea congresului: 'Nu pun in pericol partidul pentru AMBITIILE unei persoane...'…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…

- Ana Gomes afirma ca nu a auzit-o pe Viorica Dancila "sa spuna ceva, sa vorbeasca despre ceva" in perioada in care aceasta a fost europarlamentar. "In primul rand, dati-mi voie sa va spun ca ma bucur ca prim-ministrul Dancila are ceva de zis - in sfarsit zice ceva! In anii in care a fost aici, in…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, inaintea ședinței PSD, ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. "Eu nu ii voi cere explicatii…

- "Eu nu ii voi cere explicatii personal. Eu cred ca e dator el sa dea explicatiile astea in interiorul partidului, sa explice cate intalniri de genul acesta a avut, de ce le-a avut si in ce context. Poate, pur si simplu, a fost obligat sa participe. Poate a participat din placere. Lucrurile astea…

- Victor Ponta, despre implicarea lui Kovesi in campania din 2014. Fostul premier Victor Ponta a vorbit sambata, 3 martie, la Antena 3, despre evenimentele și scandalurile momentului, atat din politica, cat și din justiție, dar a facut și unele dezvaluiri despre Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost…

- Fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri, sambata, la Antena 3, despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost intrebat daca președintele Klaus Iohannis va candida pentru poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului Iohannis,…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, susține ca tot ce se intampla pe scena politica este o farsa de prost gust. Ponta arata ca Liviu Dragnea, Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi sunt ințeleși, iar in scena finala cei trei se vor pupa. Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare CRUCIALA…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala. In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a ajuns la Bucuresti, unde il asteapta o zi plina de intalniri pe tema justitiei. Primele discutii au fost cu Dragnea si Tariceanu, urmeaza intrevederi cu presedintele si premierul, dar si cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu ministrul Justitiei,…

- "A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat aceste evenimente. Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cu ocazia Zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale domnului prim-adjunct. A confirmat lista de participanti.…

- Fostul premier, Victor Ponta, s-a dezlantuit la adresa marilor sai dusmani, Laura Codruta Kovesi si Liviu Dragnea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a denuntat legatura dintre cei doi si a devoalat o intalnire petrecuta acasa la Sebastian Ghita.Citește și: Curtea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta maine, la ora 18:00, daca va cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Titularul de la Justitie a amanat cu o saptamana decizia, dar Victor Ponta spune ca stie deja ce se va intampla. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor…

- Victor Ponta a declarat la Romania TV ca 'razboiul' dintre Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi este de fațada. De asemenea, fostul premier a spus ca liderul PSD nu va avea de suferit in urma dosarelor deschise la DNA.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut, in urma cu cateva minute, o declarație de presa. Președintele a atacat dur politicienii, numindu-i niște penali și a aparat-o vehement pe Kovesi și DNA-ul. Totodata, președintele a devoalat și intalnirea pe care a avut-o chiar astazi, la Cotroceni,…

- Vlad Cosma, cel care a provocat un scandal monstru in Romania, dupa ce a facut public mai multe inregistrari audio in care procurorii de la DNA Ploiești, Lucian Onea si Mircea Negulescu, aranjau probe pentru a deschide dosare penale unor politicieni precum Sebastian Ghita sau Victor Ponta, ar fi plecat…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Au existat multe momente in care Portocala a cerut denunturi despre…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea.Citeste si: Sebastian Ghița o ataca la baioneta pe Kovesi:…

- Mesaj incredibil primit de presedintele Klaus Iohannis chiar cand acesta se afla in vacanta in Tenerife. O tanara eleva a transmis o scrisoare deschisa pe facebook in care i-a transmis sefului statului ca atunci cand va termina liceul va pleca din Romania. De ce? Foarte simplu! Tara noastra a ajuns…

- Liviu Dragnea a declarat, duminica seara, la România TV, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, ca Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene în România, le-a transmis &"minciuni&" comisarilor

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis in ce priveste legile Justitiei, afirmand ca acestea reprezinta o problema ce tine de Romania, care e bine sa fie rezolvata in tara.

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- Decizia lui Klaus Iohannis de a accepta propunerea de premier a PSD in persoana Vioricai Dancila l-a enervat la culme pe Florin Calinescu. Actorul sustine ca gestul presedintelui l-a convins ca scopul lui Iohannis este sa stea liniștit la Cotroceni, sa aiba bani și sa se plimbe. Intr-o postare acida…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, a sustinut joi ca, prin desemnarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, presedintele Klaus Iohannis a dat dovada de "indecizie" si "neputinta", adaugand ca seful statului putea cere un alt prim-ministru de la PSD cu "minima…

- Liviu Dragnea este vazut de 41% dintre respondenți drept politicianul care a greșit cel mai mult in 2017. Liderul PSD este urmat la mare distanța de Klaus Iohannis - 9%, dar, in mod surprinzator, și de Traian Basescu - 6% și Victor Ponta - 3%. Urmeaza protagoniștii guvernamentali din ultimul an: Florin…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Gabriela Firea ar putea fi candidatul PSD la prezidențialele din 2019! Conform sondajelor, primarul general al Bucureștiului e singurul politician care l-ar putea invinge pe Klaus Iohannis. Numai ca Firea a declarat ca nu vrea sa intre intr-o astfel de competiție. Din PSD a mai aparut o potențiala…

- Mariana Gheorghe, directorul general si presedinte al directoratului OMV Petrom, una din cele mai mari companii din romania, afirma ca este momentul sa renunte la aceasta functie, dupa 12 ani ”extrem de intensi”, urmand ca lunile viitoare sa lucreaze impreuna cu noul sef, Christina Verchere. OMV…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis sa ceara demiterea Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA! Conform surselor citate de Romania TV, Toader ii va transmite președintelui Klaus Iohannis ca, in urma analizei raportului Inspecției Judiciare, a ajuns la concluzia ca șefa DNA trebuie revocata…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu este, in prezent, alaturi de Liviu Dragnea, lider al coaliției aflate la guvernare. Acesta a intrat in politica inca din 1990, fiind fondator al Partidului Național Liberal, și un impatimit al mașinilor, fiind director general al companiei Automotive Trading Services…

- Iata horoscopul politicienilor, prezentat la Romania TV: Klaus Iohannis, nascut pe 13 iunie 1959 este in zodia gemenilor. In 2018 are o cumpana saturniana, iar spre sfarsitul anului ar putea pierde increderea alegatorilor. Mihai Tudose este in zodia pesti. Aceasta zodie este una tenebroasa,…

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”. Dragnea…