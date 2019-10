Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca este de acord cu prelungirea arestului preventiv, care s-a discutat joi la Tribunalul București deoarece iși asuma faptele pe care a spus ca le-a savarșit, a anunțat avocatul acestuia, Claudiu Lascoschi. Tribunalul București a discutat, joi prelungirea arestului preventiv pentru…

- Gheorghe Dinca a ajuns, vineri dimineața, la sediul DIICOT din Capitala, unde anchetatorii efectueaza percheziția informatica. Anchetatorii verifica telefonul lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in dosarul crimelor din Caracal, au precizat surse judiciare pentru Mediafax. De la inceputul acestei…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu, va fi dus marți de la Penitenciarul Jilava la Institutul de Medicina Legala (INML), au precizat surse judiciare citate de Mediafax. Principalul suspect al crimelor din Caracal se afla de o…

- Gheorghe Dinca a fost adus, marți, cu o duba de la Penitenciarul Jilava la Institutul Național de Medicina Legala (INML) "Mina Minovici", unde urmeaza sa fie expertizat psihiatric de catre o comisie de specialitate. Gheorghe Dinca, principalul suspect al crimelor din Caracal, a fost arestat…

- Informatia potrivit careia oasele din padure nu ar fi ale Luizei, asa cum a declarat Gheorghe Dinca, ci ca ar fi ale Alexandrei, data pe surse, a starnit indignare in toata tara. Pana in acest moment, autoritatile nu au confirmat in mod oficial.

- Avocatul Tonel Pop a anuntat miercuri ca anchetatorii au gasit un al patrulea telefon, de pe care Gheorghe Dinca a sunat familia Luizei, dupa disparitia fetei, informeaza AGERPRES . “Informaticienii desfasoara la fata locului expertiza informatica. A fost gasit si se expertizeaza, respectiv se copiaza…

- Surse apropiate anchetei in cazul Caracal au spus, potrivit Antena 3, ca in raportul preliminar al IML legiștii au scris ca ramașițele osoase gasite in curtea lui Gheorghe Dinca aparțin unei fete cu varsta cuprinsa intre 12-17 ani.NU exista pana acum nicio informație ca ramașițele ar aparține…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca a ucis doua tinere, pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a indicat anchetatorilor DIICOT unde se afla si trupul Luizei, dupa ce a spus ca trupul Alexandrei se afla in raul Olt. Astfel, potrivit unor surse DIICOT, Gheorghe Dinca a declarat…