- Un profesor de religie din judetul Botosani s-a gandit ca Centenarul Marii Uniri trebuie sa fie o lectie pentru cei mici! Asa ca a selectat 36 de elevi din Romania, Ucraina si Republica Moldova, pe care i-a dus intr-o excursie deosebita.

- Copiii din stanga Prutului au prilej de bucurie. Piesele de teatru pentru copii „Nunta lui Tandala” și „Amintiri din copilarie”, jucate de actorii Teatrului „B. P. Hașdeu” din Cahul vor ajunge in șase localitați din sudul Republicii Moldova: Cantemir, Leova, Cimișlia, Comrat, Taraclia și Vulcanești.…

- Unul dintre proiectele care s-au bucurat de un real succes in anul 2017 in randul copiilor și tinerilor din unitațile de invațamant din județul Alba a fost proiectul ,,Caravana literara a scriitorilor in școala”. Acesta este și motivul pentru care proiectul continua și in acest an in organizarea Consiliului…

- Statisticile oficiale ale Romaniei si ale altor state sau cele ale institutiilor internationale (precum UNStat, Eurostat etc.) sunt indicatori utili, care insa nu surprind realitatea statistica, fie din cauza periodicitatii cu care sunt realizate (exista state unde recensamintele nu au fost efectuate…

- Suntem saraci lipiți, iar acest lucru se reflecta, in special, in traiul batranilor. Au pensii mici, cu care abia reușesc sa supraviețuiasca de la o luna la alta. Iata cat primesc de la stat dupa o viata de munca:

- România își dorește ca Modlva sa-și continue parcursul european. Poziția fost exprimata de catre eurodeputatul din România, Andi Cristea, și senatorul român Titus Corlațean, în cadrul unei întrevederi cu liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Totodata,…

- Legea privind finantarea unor proiecte propuse de autoritatile publice locale din Moldova si Ucraina a fost promulgata de presedintele Romanie. Este un prim pas care duce spre o cooperare si mai stransa cu administratiile din Romania si Moldova. Iar unionistii prind si mai mari sperante odata cu acest…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea care prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina.

- Asociatia "Joaca de-a ecologia", cu sprijinul Happy City by Wolf Imobiliare, lanseaza initiativa "Eu salvez animalele", prin care ii provoaca pe copiii din clasele 0 , I si II din municipiul Sibiu sa propuna solutii pentru salvarea animalelor in pericol, prin desene in care ei insisi sunt eroi. La final,…

- Ofițerii Direcției investigații speciale a Poliției de Frontiera din Republica Moldova au deconspirat o grupare de tip criminal specializata in traficul de stupefiante pe teritoriul Republicii Moldova, cu activitate intensa si in Romania si Ucraina. Potrivit Rlive.md, membrii gruparii organizau și efectuau…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Problema manualelor scolare, un exemplu perfect de politici publice promovate de actuala guvernare, prin care mai rau se incurca decat se descurca o problema importanta a societatii. Legea manualului scolar, prin care se modifica total logica si filosofia producerii si achizitionarii manualelor scolare,…

- Premierul Pavel Filip a vizitat astazi Expoziția internaționala specializata de vinuri „Expovin Moldova 2018”. Evenimentul a reunit peste 90 de vinificatori din Republica Moldova, Romania, Ucraina, Georgia, Belarus, Azerbaidjan, Cehia, Slovacia, Ungaria, Italia, Spania și Canada.

- OMV Petrom este in discutii privind exportul in tarile vecine al gazelor care vor fi extrase din Marea Neagra, insa a pierdut licitatia pentru rezervarea de capacitate pe conducta spre Ungaria, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, intr-o conferinta de presa.…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA.

- Uniunea Europeana opreste programul pentru Ucraina de finantare a construirii si modernizarii de puncte de trecere a frontierei, adancind indoielile cu privire la capacitatea autoritatilor de la Kiev de a intreprinde reforme in schimbul asistentei europene de miliarde de euro, noteaza agentia Reuters…

- In 2017, Republica Moldova a inregistrat un scor al IPC de 31 de puncte, plasindu-se pe locul 122 din 180 de tari incluse in clasament (pentru comparatie, in 2016 scorul indicelui a fost de 30 puncte, locul – 123 din 176 de tari), noteaza Noi.md. In acest clasament, Georgia se afla pe locul 46, Romania…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni și Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova, alaturi de Uniunea Muzicienilor din Moldova și Primaria Municipiului Chișinau organizeaza in perioda de 23-25 februarie 2018 la Filarmonica Naționala „Serghei Lunchevici”,…

- Europa a inregistrat o crestere puternica a cazurilor de rujeola in 2017, situatie considerata o tragedie de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), iar Romania se afla pe primul loc in topul statelor europene cu cele mai multe cazuri de pojar inregistrate anul trecut, respectiv 5.562, fiind…

- A fost confirmat al doilea caz de rujeola în Republica Moldova. Ca și în primul caz, virusul a fost adus din Ucraina. De aceasta data, boala a fost contractata de o fata de 7 ani, din orașul Râșcani, care, în prima saptamâna a noului an, s-a aflat cu parinții în…

- Guvernul Republicii Moldova va decide daca trece sau nu la ora de vara, dupa ce Consiliul Europei va adopta modificari la Directiva 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la ora de vara. Astazi, Parlamentul European a adoptat o Rezoluție prin care cere Comisiei Europene sa efectueze o evaluare…

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.

- La granița Romaniei cu Moldova, acolo unde raul prut se varsa in Dunare, curentii sunt atat de puternici, incat se vede cu ochiul liber cum apa "mananca" malul romanesc. Un studiu efectuat de o firma din Iasi la comanda Apelor Romane a relevat faptul ca eroziunea foarte activa duce la pierderea teritoriului…

- Apariția unui focar de pesta porcina africana in Ucraina in cursul lunii trecute, de altfel foarte aproape de granița cu Romania a pus in alerta autorițațile cu rol de prevenire și control de la Botoșani.

- Autoritațile vamale și de frontiera ale Republicii Moldova și Ucrainei au devenit beneficiarele unui nou proiect de asistența tehnica, finanțat de Uniunea Europeana. Cu un buget de 4,7 milioane euro, proiectul „Consolidarea managementului integrat al frontierei de-a lungul frontierei moldo-ucrainene”…

- Ion Sterian, director general Transgaz: Avem proiecte de investiții de peste 1,6 miliarde de euro care, odata finalizate, vor face din Transgaz una dintre primele patru companii din Europa in domeniul energetic Dumitru Chirița, președinte ANRE: Proiectul BRUA și interconectarea cu Republica Moldova…

- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria“, care ofera servicii medicale pediatrice copiilor din Regiunea de Nord-Est, dar si din Republica Moldova ori Ucraina, va fi refacut print-un proiect de peste 121,4 milioane de lei.

- Presedintele Dodon, probabil ca este extrem de deranjat deoarece, la aceasta ora, sunt deja 10 localitati care militeaza pentru Unirea cu Romania. Ultima care si-a exprimat dorinta de a semna declaratia de Unire cu Patria-Mama, este Saseni, raionul Calarași.

- Doua asociații din Chisinau si Iasi, alaturi de Primaria Municipiului Iași, pregatesc Centenarul, printr-o Caravana de film romanesc. Proiectul vizeaza un traseu istoric: Romania – Republica Moldova – Cernauți. Asociația ARTIS din Iași și Asociația Obșteasca MIA din Chișinau lanseaza la Iași, printr-o…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj”. Evenimentul va avea loc joi, 1 februarie 2018, orele 16.00, la Sala „Constantin Brancusi” a Palatului Parlamentului, Bucuresti. …

- Clubul Sportiv din Botosani, o adevarata fabrica de campioni, a ajuns sa se bazeze aproape exclusiv pe copiii de la tara. Din randul lor sunt recrutati sportivii care ajung sa reprezinte Romania la cele mai importante competitii. Majoritatea sunt din familii foarte sarace si spera sa se realizeze prin…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern din 25 ianuarie, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie…

- Republica Moldova trece usor-usor la contorul românesc. Dupa ce, timp de 27 de ani dupa Revolutie, relatiile energetice cu „fratii“ de peste Prut au fost aproape nule, brusc, în ultimele luni, acestea au început sa se consolideze. În doar câteva…

- Proiectul USAID/APM ofera granturi pentru implementarea practicilor intensive de producere a strugurilor de masa care vor spori de patru ori recoltele. Proiectul USAID Agricultura Performanta (USAID/APM) ofera granturi pentru înființarea plantațiilor demonstrative de struguri pe sistemele…

- Partia de schi de la Slanic Moldova, una dintre cele mai noi și moderne din țara, a fost deschisa, sambata, pentru prima data in actualul sezon rece, avand in vedere lipsa de precipitații de pana acum. Tariful de urcare cu telescaunul este de 7 lei de persoana, iar programul de funcționare va fi intre…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina.…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la Stanca si Radauti Prut, cei mai multi dintre acestia cu intentia de a petrece sarbatorile de Craciun pe stil vechi, a declarat sambata, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…

- Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invatamantul profesional si consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada cursurilor scolare, a pregatirii practice si pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de certificare a calificarii profesionale. De bursa beneficiaza…

- Hospice Casa Speranței are un nou centru unde copiii cu boli incurabile vor beneficia de tratament complex, iar parinții lor vor primi sprijin. In noul centru, personalul medical din Romania va fi instruit in ceea ce privește ingrijirea paliativa pediatrica. Conacul Florescu din Adunații- Copaceni devine…

- Un centru unde copiii cu boli incurabile vor beneficia de tratament complex. Un centru unde și parinții lor vor primi sprijin și unde personalul medical din Romania va primi instruire in ceea ce privește ingrijirea paliativa pediatrica. Conacul Florescu din Adunații- Copaceni devine un modern centru…

- Un program de amploare s-a finalizat oficial ieri, la Hotel Astoria, unde a avut loc prima zi de conferinta din cadrul proiectului transfrontalier de prevenire si combatere a inundatiilor in bazinele raurilor Siret si Prut. „EAST AVERT MIS ETC 966" consta in implementarea unui sistem modern de monitorizare…

- „Daruieste un zambet!" este o actiune a Rotary International Districtul 2241 Romania – Republica Moldova si se afla la cea de-a X-a editie in Iasi. De altfel, Rotary Club Iasi 2000 si Asociatia Internationala a Politistilor Regiunea 1 Iasi s-au alaturat ca parteneri Scolii Gimnaziale Ion Creanga din…