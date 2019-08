Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a declarat vineri ca va face demersuri pentru restabilirea controalelor la frontiera cu Elvetia, in urma uciderii unui copil de 8 ani in gara din Frankfurt de catre un eritreean rezident in Elvetia, informeaza AFP.

- Este vorba de un aspect care genereaza aprige dispute intre statele membre ale UE, presate sa gaseasca un raspuns comun la fluxul de migranti din nordul Africii via Mediterana.Daca in trecut Italia a primit pe teritoriul sau cea mai mare parte din acesti migranti, anul trecut guvernul populist…

- Stephan Ernst, un german in varsta de 45 de ani, suspect in dosarul morții politicianului Walter Lubcke, și-a recunoscut fapta și a declarat ca motivul crimei a fost poziția pro-imigrație a lui Lubcke, a anunțat ministrul german de Interne, Horst Seehofer, citat de The Guardian, potrivit mediafax.Citește…

- Presa iraniana considera ca Germania este un ajutor in relatiile Iranului cu lumea. Pozitia germana e comparata cu cea a Frantei, care, prin ultimele declaratii, s-a aratat mai apropiata de Washington. De exemplu, agentia Fars News transmite ca directorul general din Ministerul german de Externe a vizitat…

- Parlamentul german a aprobat vineri un pachet de șapte legi care conțin noi reglementari pentru persoanele care cauta azi, migrarea economica și deportare, relateaza site-ul agenției Dpa citat de Mediafax.Noile legi au scopul de a grabi procesul de deportare și sa se asigure ca astfel de ordine sunt…