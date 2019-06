Germania: Încrederea consumatorilor a scăzut pentru a doua lună consecutiv "Luna aceasta, increderea consumatorilor a aratat o imagine extrem de contradictorie", se arata in raportul publicat miercuri de Gfk.



Chiar daca respondentii au apreciat ca situatia economiei Germaniei se imbunatateste usor, ei sunt mult mai pesimisti in privinta asteptarilor privind propriile lor venituri, comparativ cu luna mai.



Increderea consumatorilor germani a scazut luna aceasta pana la 10,1 puncte, de la 10,2 puncte in mai. Conform previziunilor pentru iulie, indicele ar urma sa scada la 9,8 puncte. Cifra anuntata de Gfk in iunie este sub estimarile analistilor, care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, Institutul de Cercetare Economica Ifo din Munchen a anuntat ca increderea companiilor germane in economie a scazut luna aceasta pana la 97,4 puncte, de la 97,9 puncte in mai, al treilea declin consecutiv. Cifra anuntata de Ifo este sub estimarile analistilor, care mizau pe o valoare de 97,2…

- Increderea companiilor germane in economie s-a situat in iunie la cel mai scazut nivel de la finalul lui 2014, directorii companiilor germane exprimandu-si pesimismul asupra perspectivelor celei mai mari economii europene, transmite Reuters. Luni, Institutul de Cercetare Economică Ifo din Munchen…

- Increderea companiilor germane in economie s-a situat in iunie la cel mai scazut nivel de la finalul lui 2014, directorii companiilor germane exprimandu-si pesimismul asupra perspectivelor celei mai mari economii europene, transmite Reuters. Luni, Institutul de Cercetare Economică Ifo din Munchen…

- Luni, Institutul de Cercetare Economica Ifo din Munchen a anuntat ca increderea companiilor germane in economie a scazut luna aceasta pana la 97,4 puncte, de la 97,9 puncte in mai, al treilea declin consecutiv. Cifra anuntata de Ifo este sub estimarile analistilor, care mizau pe o valoare de 97,2…

- Ritmul de crestere al economiei zonei euro s-a dublat in primul trimestru al acestui an, in timp ce rata somajului a scazut in luna martie, arata datele publicate marti de Oficiul european de Statistica (Eurostat). Potrivit unei estimări preliminare, Produsul Intern Brut al zonei euro a înregistrat…

- Este de asteptat ca economia tarii va fi aproape stagnanta în acest an. Alegerea unei politici de stimulare ar putea avea efecte pozitive asupra partenerilor europeni ai Germaniei, care sufera din cauza "ortodoxiei" sale fiscale. Daca "imposibilul nu este francez", pâna…

- Increderea in economia zonei euro s-a diminuat in martie, pe fondului optimismului mai redus in industrie si in sectorul serviciilor, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura pentru Tudor Chirila! Cum s-a ales artistul cu dosar penal Potrivit datelor publicate joi…

- Guvernul cancelarului Angela Merkel vede probleme la orizont pentru economia germana, dar alegatorii nu zaresc înca norii de furtuna, scrie Bloomberg.Acest lucru le da batai de cap autoritaților germane în ceea ce privește modul de abordare a riscurilor, fara a submina ritmul în…