Germania: Acord de coaliţie între SPD, Verzi şi stânga radicală la Bremen Daca acordul va fi aprobat si de membrii celor trei formatiuni, el va aduce la putere pentru prima data o coalitie tripartita de stanga intr-un land din vestul Germaniei. Acordul de coalitie, un document de 14 de pagini, a fost incheiat dupa negocieri incepute pe 12 iunie si ajunse la final in primele ore ale zilei de luni. La scrutinul din mai, SPD, care a dominat scena politica din Bremen timp de 70 de ani, s-a situat pentru prima oara in urma Uniunii Crestin-Democrate (CDU). Social-democratii au obtinut 23 de mandate, iar crestin-democratii 24, dar noua coalitie ii impiedica pe acestia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

