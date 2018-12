Stiri pe aceeasi tema

- Gerard Butler, in varsta de 49 de ani, a fost internat la clinica luni 26 noiembrie, acuzand dureri abdominale de care suferea de peste 72 de ore, astfel incat s-a decis internarea lui pentru a fi supus unor analize. Potrivit sursei, medicii care l-au ingrijit l-au supus unei examinari RMN…

- Actorul de film si producator britanic Gerard Butler a fost spitalizat intr-un centru medical privat din Santo Domingo, fiind afectat de o diverticulita fara complicatii, a confirmat miercuri pentru EFE o sursa medicala care nu a dorit sa fie identificata. Actorul, in varsta de 49 de ani,…

- Florin Busuioc se aflE internat la sec:ia de Terapie IntensivE a spitalului Fundeni, iar starea sa de sEnEtate este una dificilE. Medicii se pregEtesc pentru a doua opera:ie, dupE ce Busu a mai suferit o interven:ie chirurgicalE intr-un spital din Craiova.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal a anuntat ca va fi supus luni (astazi) unei artroscopii la glezna dreapta si nu va participa la Turneul Campionilor care va avea loc la Londra intre 11 si 18 noiembrie, relateaza EFE. Medicii au stabilit ca Rafael Nadal "prezinta un corp liber intraarticular la glezna…

- Pompiliu Popescu, fostul medic al echipei naționale de fotbal a Romaniei, a vorbit despre hernia de disc de care sufera Simona Halep (27 de ani), liderul mondial facand anunțul pe contul de Twitter. "Depinde ce s-a vazut la RMN. In cazul in care compreseaza o radacina (nervoasa) puternic, atunci trebuie…

- Un candidat la alegerile prezidențiale din Brazilia a fost injunghiat in timpul unui miting electoral. Jair Bolsonaro, reprezentant al extremei dreapta, a fost injunghiat in burta de un individ, in timp ce se afla in mijlocul mulțimii. Atacatorul a fost prins imediat de susținatorii lui Bolsonaro și…

- UPDATE Medicii si oficiali ai spitalului din Brazilia care se ocupa de candidatul prezidential de extrema dreapta Jair Bolsonaro, dupa ce acesta a fost injunghiat joi la un miting de campanie, spun ca pacientul s-a aflat intr-o prima faza in pericol de moarte, iar acum este intr-o stare 'grava,…

- Un barbat din Iași și-a taiat mana la strung. Accidentul a avut loc la locul de munca, din neatenție, iar barbatul a ajuns la spital cu mana pe jumatate taiata, cu nervii și tendoanele secționate. Barbatul din Iași care și-a taiat mana la strung a ajuns in stare grava la spital, in urma accidentului…