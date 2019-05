Aceștia inveleau in saci de gunoi crucile Candidatul independent la alegerile europarlamentare George Simion, alaturi de doi membri ai echipei sale de campanie, aflați la Cimitirul din Valea Uzului, au fost batuți și fugariți de extremiști maghiari. George Simion s-a deplasat la Valea Uzului pentru ca in aceasta dimineața așa-ziși ”activiști anonimi” maghiari au invelit in saci de gunoi crucile a zeci de eroi romani amplasate de Primaria Darmanești in Cimitirul Internațional al Eroilor. George Simion, batut de extremiști maghiari in Cimitirul Internațional al Eroilor Valea Uzului, anunța ca…