Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari merge la Mediaș pentru a-și securiza prezența in sezonul viitor al Ligii I. Meciul se joaca de la ora 20:30, in cadrul etapei cu numarul 12 din play-out și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și liveTEXT pe www.GSP.ro. ...

- AFC Dunarea a intalnit ieri, 22 mai, ultima clasata a Ligii 1, Concordia Chiajna. Dunarea a castigat cu 2-0 si a urcat pe locul 6, loc de baraj, totalizand 25 de puncte, cu unul mai mult decat Hermannstadt, care a pierdut marti la Sibiu duelul cu FC Botosani, scor 0-2.

- Ioan marginean a tinut sa-i transmita si un mesaj lui Gigi Becali. Edi Iordanescu a rabufnit pe Facebook. Mesaj TRANSANT pentru Gigi Becali "Am nas fin si aleg antrenori care sunt doriti de FCSB. Am vorbit o data pe an cu Gigi Becali. Am vorbit acum doi ani cu cazul Darius Olaru. Si…

- Dinamo s-a impus pe terenul lui FC Voluntari, 2-1, intr-un meci din etapa a 7-a din play-out-ul Ligii 1. La finalul partidei, Mircea Rednic a vorbit despre jocul echipei sale și a dezvaluit ce cadou le-a facut elevilor sai. „Cred ca am facut un meci bun, mai ales in repriza a doua. Prima repriza a…

- Gaz Metan Medias a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 2-1 (1-1), duminica, in deplasare, intr-o partida din etapa a cincea a Ligii I de fotbal. Oaspetii au marcat primii, prin David Caiado (12), dar a pauza...

- Gaz Metan a ieșit invingatoare dupa duelul de pe teren propriu in fața celor de la Dinamo, 2-1, iar atmosfera din cadrul echipei pregatite de tehnicianul Edi Iordanescu este una buna, potrivit mediafax.Citește și: Ieșire de ultim moment a lui Florin Calinescu! Vedeta PRO TV rade de Liviu Dragnea…