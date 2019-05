Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada in care a avut asigurat un loc caldut in asternuturile lui Brigitte Sfat, Cornel Oana s-a vazut inlocuit cu Florin Pastrama. Dat jos din pat de ceva vreme, barbatul este hotarat sa demonstreze ca viata merge inainte si fara focoasa bruneta.

- Relația dintre Brigitte Sfat și Florin Pastrama este in ce in ce mai serioasa. Bruneta a decis sa-l implice pe noul ei iubit in afacerea cu haine pe care o are. Pana sa intre la show-ul Ferma, Brigitte Sfat se ocupa impreuna cu Corneliu Oana, fostul ei iubit, de magazinul de haine pe care il are intr-un…

- Vali Barbulescu a facut declarații despre relația cu Otniela, cea careia i-a facut ochi dulci la show-ul Ferma, de la Pro TV. Pe durata cat a facut parte din show-ul Ferma, Vali Barbulescu i-a facut curte Otnielei, intre cei doi parand ca se infiripa o idila. Intr-un live pe Facebook, Vali Barbulescu…