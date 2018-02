Stiri pe aceeasi tema

- Iti place sau nu muzica lor, trebuie sa recunostem ca, Culita Sterp si Carmen de la Salciua reprezinta idealul multor cupluri de tineri din ziua de azi. Povestea lor de dragoste impresioneaza pe toata lumea. Sunt tineri, frumosi, talentati, apreciati si iubiti, si mai mult decat orice se iubesc foarte…

- Din cele mai vechi timpuri, dragostea este prima sursa de inspirație. Culita Sterp si Carmen de la Salciua știu prea bine acest lucru și, de Dragobete, și-au surprins fanii cu un nou videoclip pentru o piesa de dragoste dedicata pentru toti indragostiții de pretutindeni. Culita Sterp si Carmen de la…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018: Romanii Mihai Tentea si Ciprian Daroczi - locul 18. Cei doi tricolori, ambii in varsta de 19 ani, au intrat in cea de a doua zi de concurs de pe pozitia a 16-a. Primele doua manse s-au disputat duminica, iar Tentea si Daroczi au scos urmatorii timpi: 49,69 secunde…

- Culita Sterp, unul dintre cei mai apreciati artisti de muzica populara si muzica de petrecere, a descris momentul in care a cunoscut-o pe sotia lui, indragita cantareata Carmen de la Salciua. Cei doi s-au cunoscut, in urma cu mai bine de 2 ani, la un botez, iar de atunci traiesc o poveste de dragoste.…

- Carmen de la Salciua seamana tot mai mult cu Bianca Dragușanu și nu doar din punct de vedere vestimentar, ci și fizic. Asta o afirma și prietenii apropiați ai cantareței de muzica populara. O poza postata de artista pe Facebook i-a uimit pe fanii ei. Blonda, foarte slaba, cu un bust generos și cu buze…

- Pentru ca toata lumea ii intreaba pe Culita Sterp si Carmen de la Salciua cand au de gand sa faca un copil, Culita Sterp s-a gandit sa potoleasca putin spiritele si sa ii asigure pe curiosi ca lucrul asta se va intampla in viitorul apropiat. A

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua formeaza cel frumos cuplu din muzica populara si de petrecere. Acum doi ani a cerut-o in casatorie chiar de Valentine's Day, iar in toamna anului trecut pe 21 septembrie au facut si nunta. Cei doi se iubesc la fel de mult, poate mai mult, ca-n prima zi! Drept dovada…

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua formeaza cel frumos cuplu din muzica populara si de petrecere. Acum doi ani a cerut-o in casatorie de Ziua Indragostilor, iar in toamna anului trecut pe 21 septembrie au facut si nunta. Cei doi se iubesc la fel de mult, poate mai mult, ca-n prima zi! Culita si Carmen…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara si de petrecere, suparata foc pe cei care incearca sa o compare cu regretata cantareata Denisa Raducu. Ieri, Carmen de la Salciua si-a surprins fanii cu un nou look. Mai exact, artista s-a facut blonda. Imediat guriile rele…

- Mariana Pitigoi Maracine a murit astazi, dupa o batalie de cateva luni cu cancerul. Dupa decesul cunoscutei interprete de muzica populara au aparut mai multe mesaje cutremuratoare pe Facebook.

- Festivalul Neversea continua si in acest an in Constanta, iar primele 5.000 de abonamente vor fi puse in vanzare incepand din 7 februarie. Cea de-a doua editie a celui mai mare festival de pe plaja din Romania, Neversea, va avea loc loc in perioada 5 – 8 iulie, in Constanta. Impreuna cu artisti de renume…

- Panica in randul admiratoriilor cuplului de muzica populara si de petrecere Culita Sterp si Carmen de la Salciua. Artista a facut un anunt socant pe o retea de socializare, la scurt timp dupa ce a imbracat rochia alba de mireasa si a devenit in acte sotia lui Culita Sterp. Prietenii virtuali au inceput…

- Cantaretul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații cumplite despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Nelu Sarbu a…

- Formeaza cel mai frumos cuplu din showbiz-ul romanesc si nu pierd nicio ocazie pentru a-și declara iubirea și a le arata tuturor cat de mult se iubesc. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere, au parte de o bine meritata vacanta de vis in Portugalia,…

- Artistii Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, traiesc o frumoasa poveste de dragoste si se bucura de fiecare moment petrecut impreuna. In aceasta perioada, cei doi indragostiti petrec o vacanta de vis in Portugalia. Dupa o perioada incarcata si aglomerata, Culita Sterp i-a facut o mini-vacanta…

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase si de succes cupluri de pe scena muzicala din Romania, dar si din viata de zi cu zi. Culita Sterp si Carmen de la Salciua se iubesc pe zi ce trece tot mai mult. Artistul a postat un mesaj emotionant pentru sotia lui. Postarea a strans in doar cateva minute sute…

- Binecunoscuta interpreta de muzica lautareasca Gabi Lunca a avut probleme de sanatate și a petrecut Anul Nou in spital. Gabi Lunca, care s-a pocait dupa ce i-a murit un copil , este una dintre marile artiste din lumea muzicii lautarești din Romania. Gabi Lunca, care a fost in scandal cu solista de…

- CFR Cluj isi betoneaza apararea Ultima achiziție a clujenilor: un aparator central de 28 de ani, care a semnat pe 3 sezoane. Gilvan Souza Correa, ultima oara la Goianiense. Desi are cea mai buna aparare din campionat, CFR Cluj transfera înca un fundas: Gilvan Souza Correa, liber de contract…

- Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, sunt in mijlocul unui scandal urias. Artistii sustin ca au fost la un pas fie batuti de patronul unui club unde au fost invitati sa sustina un concert. Artista face noi dezvaluiri despre cele intamplate! Invitati sa cante pe 12 ianuarie in clubul Million…

- Catalin Radu, cel care i-a atacat pe artistii Culita Sterp si Carmen de la Salciua dupa ce au sustinut un concert in clubul acestuia din Bistrita, este un controversat om de afaceri local. Catalin Radu are cinci ani de pușcarie in spate, pe care i-a petrecut la Penitenciarul Timișoara. In anul 2005,…

- Cantareata de muzica populara, agresata intr-un bar din Cluj. In scandal, implicat si un politist O cantareata de muzica populara a fost agresata in urma unui scandal care a izbucnit intr-un bar din Cluj. Femeia a intervenit in conflictul dintre sotul sau si fratele unui politist. Cântareata…

- Ionut Miclaus, sotul cantaretei de muzica populara Roberta Opre cea care a fost calcata in picioare de cinci luptatori MMA, a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre tragicul eveniment in care a foist implicat.

- Prietena lui Sergiu Curca, tanarul interpret 22 de ani de muzica populara gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad, este distrusa de durere. Pe Facebook tanara si a schimbat fotografia de profil, cu o imagine complet neagra, de doliu iar mesajele de condoleante ale prietenilor…

- Cei care l-au cunoscut pe Sergiu Curca s-au aratat șocați de vestea morții premature a solistului de muzica populara. Pe rețelele de socializare au curs mesaje de condoleanțe. Citeste si Tragedie de Anul Nou: Solistul de 22 de ani s-a spanzurat cu un cordon de la o haina. Ce a scris pe biletul…

- Locuitorii din Lipova sunt in stare de șoc de cand au aflat ca solistul Sergiu Curca s-a sinucis , la numai 22 de ani. Tanarul s-a spanzurat cu un cordon de la o haina, agațat de manerul ușii . Cei care l-au cunoscut pe Sergiu Curca s-au aratat șocați de vestea morții premature a solistului de muzica…

- Lora face senzatie oriunde s-ar afla! Vedeta a sustinut un mini recital live cu muzica de petrecere iar toata lumea s-a urcat pe mese, la propriu! Dans si multa voie buna, un show de exceptie, marca Lora!

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua, formeaza un cuplu de succes atat pe scena, cat si in viata de zi cu zi. Cei doi se bucura de mare succes in randul ascultatorilor de muzica de petrecere si populara. Dovada stau milioanele de vizualizari la piesele lansate pana in prezent si miile de Like-uri de…

- Momente incredibil de grele in ultimele zile pentru o celebra cantareața de muzica populara. Ileana Constantinescu are probleme cardiace A ajuns in stare grava la spital, iar familia este dezinteresata.

- Dinu Iancu Salajanu vine cu fiul lui la “Aici eu sunt vedeta”. Artistul de muzica populara va scoate la iveala secrete despre copilaria lui. Interpretul de muzica populara Dinu Iancu Salajanu vine joi, 14 decembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, impreuna cu fiul sau cel mic, Luca (7 ani).…

- Dennis Man (19 ani) s-a transformat in unul dintre cei mai importanti jucatori de la FCSB si e vazut de Gigi Becali drept o potentiala sursa de venit in viitorul apropiat, dar nu l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu. Fostul atacant al Generatiei de Aur a explicat ce-i lipseste aradeanului si de ce…

- Carmen de la Salciua a fost acuzata recent ca si-ar fi facut operatii estetice pentru a semana cu Denisa Manelista. Multi fani au considerat ca vocea cantaretei seamana foarte mult cu cea a regretatei artiste, iar bruneta s-a simait magulita de aceste comparatii. Cu toate acestea, tanara sustine ca…

- Analizele efectuate în situl considerat a fi mormântul lui Iisus Hristos au datat în secolul al IV-lea materialele utilizate la acoperirea acestuia, confirmând astfel informațiile istoricilor, a indicat un om de știința implicat în acest studiu, informeaza AFP citata…