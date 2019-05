Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj, Biroul teritorial Baia Mare, au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 3 mai, a inculpatului Ardelean Sorin – Teodorel, subcomisar de politie in cadrul Inspectoratului…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Targu Mureș au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 14 martie 2019, a inculpatului Dumitru Popa, referent superior in cadrul Direcției…

- Malin Aurel Flaviu este suspectat de comiterea crimei de pe strada Garii din Baia Mare. Surse demne de incredere au furnizat catre redactia ZiarMM.ro numele posibilului autor, care urmeaza sa fie evaluat psihiatric de catre un specialist de la spitalul din Sighetu Marmatiei. In urma raportului de evaluare…

- Statele Unite ofera o recompensa de pana la un milion de dolari pentru informatii cu privire la unul dintre fiii fostului lider Al-Qaeda, Osama Bin Laden, scrie BBC, informeaza News.ro.Citește și: Huawei pledeaza nevinovata la acuzațiile de furt comercial de la o companie americana Hamza…

- Este binecunoscut faptul ca celebrul brand american, producator al iPhone-ului - Apple, comercializeaza numai dispozitive de calitate. Cu un design deosebit si performante greu de atins, acest model de telefon se afla in topul preferintelor pasionatilor de tehnologie moderna. Fiecare posesor…

- Distanta mare dintre corp si farfurie sta la originea tuturor greselilor care se comit la masa, scrie Aurelia Marinescu in “Codul bunelor maniere astazi”. Pentru a evita o serie de gafe este esential sa tinem cont de cateva reguli, incepand de la pozitia pe scaun si pana la scobitul in dinti.

- Nu putem vorbi despre conversatie, despre arta de a gasi subiecte interesante si de a le sustine cu verva, fara a ne referi la relatia stransa dintre acestea si felul in care ne prezentam in societate. Cum mergem, cum ne asezam, cum ne miscam, in timp ce stam de vorba cu cineva? Sunt cateva lucruri…

- Anul 2019 a debutat in forța pentru Codin Maticiuc, care și-a anunțat primul proiect cinematografic in care se implica 100% atat ca scenograf și producator. Filmul "Miami Bici" se va filma in cea mai mare parte in SUA, fix in orașul care da și numele peliculei. Codin Maticiuc face filmul aproape gratis.…