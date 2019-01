Stiri pe aceeasi tema

- Frumoasa moderatoare de la Antena Stars, Gabriela Cristea, este insarcinata pentru a doua oara și este cum nu se poate mai fericita. Vedeta se simte minunat și este extrem de activa, chiar daca burtica de gravida crește tot mai mult, pe zi ce trece.

- Gabriela Cristea a facut o gluma la emisiunea pe care o modereaza la Antena Stars, spunand cine ar putea sa o inlocuiasca la carma show-ului matrimonial. Cum este insarcinata cu cel de-al doilea copail, Gabriela Cristea va fi nevoita, la un moment dat, sa intre in concediu, astfel ca locul sau de…

- Soțul Gabrielei Cristea a anunțat ca este in cautarea unei bone. Muzicianul a explicat și cerințe are. Gabriela Cristea urmeaza sa devina mamica pentru a doua oara, astfel ca ea și partenerul ei de viața, Tavi Clonda, sunt in cautarea unei bone care sa ii ajute cu fetița lor, Victoria. Prezent in…

- Prezent in platoul emisiunii "Rai Da Buni", insotit de micuta Victoria, Tavi Clonda a marturisit ca au inceput sa caute bona, din cauza programului aglomerat pe care il are atat el, cat si indragita prezentatoare Gabriela Cristea.

- Gabriela Cristea a vorbit pentru revista VIVA! despre cea mai frumoasa perioada din viața ei. Vedeta este din nou insarcinata și urmeaza sa nasca o fetița in luna martie a anului viitor. Deși momentan se simte bine, vedeta trebuie sa fie atenta in ultimul trimestru de sarcina. Medicii i-au spus deja…

