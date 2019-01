Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, susține, referitor la scandalul prelungirii mandatului șefului Statului Major al Apararii, ca l-a contactat direct și din timp pe președintele Klaus Iohannis pentru a rezolva situația, insa reacția Administrației Prezidențiale a fost ca președintele este ocupat.Leș…

- Presedintele Klaus Iohannis a respins, in cadrul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, propunerea ministrului Apararii, Gabriel Les, pentru sefia Statului Major si a decis sa-i prelungeasca mandatul generalului Nicolae Ciuca. PSD il propusese pe generalul locotenent Dumitru Scarlat, reprezentantul…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, este de parere ca decretul presedintelui Klaus Iohannis privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii este ilegal. El a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca, in contextul in care Romania detine Presedintia…

- Iohannis a precizat ca propunerea ministrului Apararii nu respecta rigorile legii. „CSAT nu a aprobat solicitarea ministrului Apararii, o situație foarte neplacuta, care arata odata in plus, daca ar fi fost nevoie, ca PSD nu este capabil sa gestioneze problemele mari ale țarii. In situația in care…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu a oferit niciun argument in CSAT pentru refuzul de a-l numi pe generalul Scarlat in fruntea Statului Major al Armatei. Seful statul i-a prelungit cu un an mandatul generalului Nicolae Ciuca, in ciuda opozitiei PSD.

- Ministrul Apararii a avut prima reactie dupa refuzul presedintelui de a numi un nou sef al Statului Major, scrie Romania TV.Toate propunerile pe care le am facut au fost respinse. Presedintele ne a obisnuit cu acest mod de lucru. Legea spune clar, propunerea se face de ministrul Apararii cu avizul primului…

- Gabriel Leș a precizat ca din punctul sau de vedere Romania nu va avea șef de Stat Major incepand cu 31 decembrie cand ii expira mandatul generalului Ciuca, astat in condițiile in care președintele a respins propunerile sale și a decis prelungirea mandatului actualului șef al Statului Major.…

