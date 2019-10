Gabriel Leș a răbufnit: Entități străine obscure blochează interesele României Atacul virulent a ministrului Gabriel Leș vine dupa decizia Tribunalului București in programul corvetelor, decizie in care companiei Damen i-a fost respinsa intr-o prima faza contestația. Leș a lansat și un atac la adresa Olandei. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA DESPRE ATACUL FARA PRECEDENT LANSAT DE GABRIEL LEȘ ȘI VEZI MESAJUL PRIN CARE ACUZA ENTITAȚI STRAINE OBSCURE CARE BLOCHEAZA INTERESELE ROMANIEI Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

