- Csaba Laszlo, antrenorul celor de la Sepsi, a vorbit despre remiza cu Viitorul, 2-2, explicand și motivul pentru care arbitrul Horațiu Feșnic i-a acordat cartonașul roșu la finalul partidei. „Le-am spus in vestiar, la pauza, ca Viitorul va veni peste noi, dar am facut unele prostii, iar Viitorul a…

- Tribunalul Bucuresti a respins definitiv joi cererea fostului finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea de a fi eliberat conditionat din Penitenciarul Rahova, transmite Agerpres. Tribunalul a respins contestatia depusa de Borcea si a mentinut decizia Judecatoriei sectorului 5, instanta care a stabilit…

- De saptamani bune, Cetatea Alba Carolina, șanțurile acesteia, parcurile din oraș, dar și orice petic verde existent din municipiu a fost napadit de buruieni. Motivul? Contractul cu firma care s-a ocupat pana acum de ingrijirea spațiului verde a expirat și pana in momentul de fața nu a avut cine sa cosmetizeze…

- Liderul UNPR, Gabriel Oprea, a declarat miercuri, la B1 Tv, ca a vrut sa candideze la alegerile europarlamentare, insa s-a razgandit dupa ce a primit ”mii de telefoane și scrisori” de la oameni care i-au cerut sa nu plece la Bruxelles.Accident GRAV in Italia - Un autocar cu 60 de turiști a…

- Malul Borcei se va transforma complet la Calarasi prin construirea unui port turistic si de agrement, care urmeaza sa fie amenajat de Consiliul Judetean. Investitia in valoare de 15 milioane de euro a primit aviz favorabil de la Ministerul Turismului.

- Pe 9 ianuarie 2019, Splash News and Picture Agency a inchiriat un elicopter pentru a face fotografii si a filma ferma Cotswolds din Oxfordshire, locuinta privata a printului Harry si a sotiei sale Meghan Markle.

- Gabi Tamaș (35 de ani), fundașul celor de la Hapoel Haifa, a fost prezent azi la o noua runda de audieri la Tribunalul din Petah Tikva unde și-a aflat pedeapsa definitiva dupa ce a fost prins in urma cu aproape doua luni conducand sub influența bauturilor alcoolice. ...

- Solistul trupei The Rolling Stones, Mick Jagger, a primit unda verde de la medici dupa interventia chirurgicala pe cord de luna trecuta, informeaza contactmusic.com. Rockerul in varsta de 75 de ani, caruia medicii i-au recomandat o perioada de odihna in vederea recuperarii dupa operatia de inlocuire…