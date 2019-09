Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia victima este un barbat care pare sa fie ignorat avertismentele de vreme rea, atunci cand a condus printr-un tunel, in care a ramas blocat din cauza inundatiilor.Furtunile au lovit zona continentala a Spaniei dupa ce au trecut pe deasupra Insulelor Baleare din Marea Mediterana…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a facut o serie de declarații incredibile despre dosarul Alexandrei Maceșanu. Pop a relatat ca la dosar a fost gasit un plic sigilat in care ar fi trebuit sa fie CD-ul cu inregistrarile apelurilor Alexandrei la 112, dar acesta era gol. Ulterior, un alt…

- Trei persoane au murit în sudul Spaniei din cauza ploilor torențiale, care au umflat râurile și au produs inundații, transformând drumurile în râuri forțând închiderea a doua aeroporturi internaționale, relateaza Reuters și Guardian. Poliția din Almeria…

- Inundații puternice au loc in Spania, fiind afectata in special regiunea Valencia. In imaginile video pot fi vazute masini luate de șuvoaiele de apa. Școlile au fost inchise, iar peste un sfert de milion de copii au ramas acasa, au anunțat joi autoritatile, scrie Agerpres, citand AFP. In regiune a fost…

- "Decesul a doua persoane a fost confirmat, un cuplu de 70 de ani a carui masina a fost luata de ape (...) la Caudete", o localitate din Castilla-La Mancha, au informat pe Twitter serviciile de urgenta locale.In provinciile invecinate, Valencia si Murcia, numeroase scoli au fost inchise…

- Inundații puternice au loc în Spania, fiind afectata în special regiunea Valencia. În imaginile video pot fi vazute masini luate de șuvoaiele de apa. Școlile au fost închise, iar peste un sfert de milion de copii au ramas acasa, au anunțat joi autoritatile, scrie Agerpres, citând…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Valenciana, ca Agentia Meteorologica de Stat - AEMET a actualizat prognoza de vreme nefavorabila si a emis un cod rosu de furtuni si intensificari ale vantului,…

