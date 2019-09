Furtuna Lorena s-a transformat în uragan de categoria 1 Lorena se afla la aproximativ 55 de km sud-vest de orasul Manzanillo, fiind insotit de rafale de vant de 120 de kilometri pe ora, a precizat NHC, care prevede o crestere in intensitate a uraganului in urmatoarele doua zile.



Uraganul urmeaza sa se apropie de sudul Baja California pana vineri seara, a mai spus NHC.



Guvernul mexican a afirmat intr-un comunicat ca se asteapta ploi torentiale in statele Jalisco, Colima, Michoacan si Guerrero, unde urmeaza sa se inregistreze intre 150 si 250 de litri pe metru patrat, precum si in statul Nayarit, unde cantitatile de precipitatii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

