- Un roi de viespi a facut 18 victime la un festival al vinului desfașurat in Germania. Persoanele ranite au fost atacate in timpul festivalului vinului desfasurat in sud-vestul Germaniei, a anuntat politia locala. Treisprezece victime au fost transportate la spital in urma incidentului care a avut loc…

- Sapte cetateni romani au fost raniti dupa ce vehiculul in care se aflau s-a lovit cu un utilaj agricol, intr-un accident produs pe o sosea din nord-vestul Germaniei, informeaza publicatia Nordwest...

- Un atentat terorist a avut loc in orașul Leubeck, din nordul Germaniei. Un barbat inarmat cu un cuțit a urcat intr-un autobuz, in care se aflau 14 persoane și a inceput sa-i atace la intamplare.UPDATE: Surse apropiate forțelor de ordine arata ca unul dintre pasageri a murit. 12 persoane…

- Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP."Avem 19 raniti, unii lejer, altii grav. Pana acum nu a fost confirmat niciun deces", a declarat pentru AFP Russell Meiring,…

- Zeci de oameni, inclusiv mai mulți copii, au fost raniți dupa ce autocarul in care se aflau a intrat in coliziune cu o ambulanța in nordul Germaniei, au anunțat autoritațile, precizand ca cele mai multe persoane au suferit rani ușoare, dar doua victime au suferit rani mai serioase, scrie Mediafax.Citeste…

- Un autocar a fost implicat intr-un accident pe o autostrada din sud-vestul Germaniei, iar o persoana a murit si 30 au fost ranite, a precizat miercuri politia, conform agerpres . O persoana este ranita grav, iar alti pasageri au suferit rani usoare sau moderate, a spus un purtator de cuvant al politiei.…

