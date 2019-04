Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin trei persoane au murit in Brazilia in urma ploilor torențiale care au inundat marți strazile din Rio de Janeiro provocand haos, fapt ce l-a determinat pe primarul metropolei sa declare starea de urgența dupa o furtuna pe care a descris-o ca fiind ”absolut anormala”, relateaza Reuters potrivit…

- O furtuna insotita de descarcari electrice s-a abatut, vineri seara, asupra orasului Kikwit din Republica Democrata Congo. Furtuna nu a adus ploaie, insa fulgerele au lovit o scoala locala. Primarul orașului, Leonard Mutandu, a declarat ca mai multe fulgere au lovit școala locala, provocand victime. Sapte…

- Cel puțin 15 persoane au murit, iar alte șapte au fost ranite dupa ce au fost impușcate intr-un club de noapte din statul mexican, a informat biroul procurorului local, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. Nu este clar inca cine este autorul atacului armat. Un grup de barbați…

- Decesele au survenit la mai putin de doua saptamani dupa ce peste 100 de persoane au murit din cauza consumului de alcool contaminat in nordul Indiei. "La fiecare 10 minute primim informatii despre victime din diferite locuri. Pana in prezent, aproximativ 200 de persoane sunt in spital, multe…

- Cel puțin 84 de persoane au murit, iar alte cel puțin 200 de persoane au fost spitalizate dupa ce au baut alcool de contrabanda in nord-estul Indiei, in statul Assam, a anunțat ministrul Sanatații, relateaza Reuters.

- Un incendiu a izbucnit marti intr-un hotel din New Delhi, ucigand cel putin noua persoane, a anuntat brigada de pompieri din India, ridicand noi intrebari despre standardele de siguranta in hotelurile slab reglementate, ocupate de cei mai putin instariti, relateaza Reuters.

- Cel puțin 100 de persoane au murit în doua state din India dupa ce au baut alcool contrafacut, au anunțat luni autoritațile locale, menționând ca este cel mai grav caz de acest gen din ultimii ani, relateaza Mediafax citând Reuters.Decesele au fost înregistrate în…

- Cel puțin cinci persoane au murit și alte 20 sunt blocate in subteran, in urma unei explozii produse intr-o mina de carbune din provincia Mpumalanga, situata in estul Africii de Sud, au transmis joi oficialii locali, citați de postul local de televiziune SABC și agenția de presa Reuters, potrivit…