Iohannis, demisii miniștri: PSD nu e capabil. Un fel de circ

"Nu am finalizat analiza, dar analizând propunerile și comportamentul guvernamental pot să vă spun concluzii: Acest PSD, sub conducerea lui Drangea, nu e capabil să genereze un guvern perfomant. Am avut două guverne care n-au fost bune și au fost înlăturate de PSD, avem al treilea… [citeste mai departe]