- Show-ul „Te cunosc de undeva!”, care i-a desemnat caștigatori pe Alin Gheorghișan, cu o transformare in starul sud-coreean PSY, respectiv duetul Raluka și Ana Baniciu, care i-au imitat pe Bruno Mars și Cardi B, a fost sambata seara lider de audiența in mediul urban. Cea de-a șasea gala a sezonului a…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, motivul pentru care Gregory Tade nu și-a recunoscut, inițial, fetița pe care o are cu Alexandra Teglaș. Avem imagini in premiera absoluta cu ce a ascuns ex-fotbalistul lui Gigi Becali, tocmai in Anglia. (Super oferta de angajare) …

- Anda Adam nu se ferește sa ofere publicului informații delicate din viața personala. Invitata la emisiunea ”Acces Direct”, cantareața a spus raspicat: ”Vreau sa mai fac un copil”! Anda Adam s-a casatorit acum trei ani, in luna iunie a anului 2015, cu Sorin Andrei Nicolescu. Acesta este cu cinci ani…

- Dupa acuzațiile facute de Brigitte, Ilie Nastase și-a recunoscut fapta. Fostul mare tenismen a marturisit ca el a fost cel care a intrat in casa brunetei pentru a-i lua lucrurile pe care i le-a cumparat. (Reduceri mari la jocuri PC) Brigitte Nastase l-a acuzat pe fostul mare tenismen ca i-ar fi intrat…