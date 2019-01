Stiri pe aceeasi tema

- Cu drag de neamul romanesc, de datinile, obiceiurile și tradițiile stramoșești, cu mult respect fața de președinta Fundației „Mihai Viteazul” Sfantu Gheorghe, d-na Maria Peligrad, am parcurs mii de kilometri, pentru a participa la Festivalul Internațional de Colinde și Obiceiuri de iarna, cu genericul…

- „Omul bun ne va primi Și cu drag ne-o omeni. Dupa datini colindam, La mulți ani noi va uram!” Ca in fiecare an, Fundația „Mihai Viteazul” s-a straduit sa aduca bucurie, ganduri bune, atmosfera de sarbatoare in randul locuitorilor județului. Festivalul Internațional de Colinde și Obiceiuri de Iarna…

- Festivalul de colinde și obiceiuri de iarna „Craciunul la romani”, derulat sub genericul „Colindul Unirii”, va fi deschis astazi, prin glasuri de copii. Timp de aproape o saptamana, colindatori din țara, dar și din strainatate vor da vestea Nașterii Domnului Iisus Hristos, prin concerte de colinde.…

- Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a inceput pregatirile pentru Festivalul internațional de colinde și obiceiuri de iarna „Craciunul la romani”. Ediția din acest an va fi una speciala: va fi dedicata Centenarului Marii Uniri și se va desfașura sub genericul „Colindul Unirii”, propunandu-și…

- Sute de persoane, de toate varstele, au participat ieri la adunarea populara și la programul derulat in cadrul ediței cu numarul XXIX a manifestarii „Mihai Viteazul și visul Unirii”. Evenimentul, organizat de aproape trei decenii de catre Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, reprezinta un…

- Duminica, 28 octombrie, imediat dupa manifestarea „Mihai Viteazul și Visul Unirii”, un tricolor de aproximativ 30 de metri, a fost desfașurat in Piața Libertații din municipiul Sfantu Gheorghe. Tricolorul adus tocmai de la București, a pornit din capitala și va ajunge la sfarșitul lunii noiembrie, la…

- Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a anunțat lansarea concursului de desen „Uniți sub tricolor”, adresat copiilor din județ. Concursul, dedicat Centenarului Marii Uniri, este deschis preșcolarilor și școlarilor din ciclul primar și iși propune sa stimuleze interesul acestora pentru istoria…

- Fundația sarbatorește numele Marelui Voievod, patronul sau spiritual, și aduce in conștiința publicului faptele sale Inca de la inființare, an de an, Fundația „Mihai Viteazul” aduce un omagiu Domnului „Țarii Romanești și Ardealului și Moldovei ”, așa cum s-a intitulat Mihai Viteazul. Fire energica,…