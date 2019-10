Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel l-a avertizat marti pe premierul britanic Boris Johnson ca un acord al Brexitului se anunta ”extrem de improbabil”, din cauza ca Londra nu face alte propuneri cu privire la Irlanda, a declarat o sursa de la Downing Street, relateaza AFP.

- Boris Johnson si-a prezentat in sfarsit planul care, potrivit sperantelor sale, va pune capat agoniei Marii Britanii pe tema Brexitului, care dureaza de trei ani. El a cules aplauzele euroscepticilor de acasa, dar a starnit indoieli serioase in privinta capacitatii lui de a debloca un acord cu UE, potrivit…

- O inregistrare video in care se poate vedea cum Boris Johnson este acuzat de un tata de familie furios, care denunta lipsa cronica de cadre in sistemul public de sanatate NHS, a devenit virala pe internet, barbatul reprosandu-i premierului ca a organizat in acest context o vizita insotit de mass-media.…

- Boris Johnson, hotarât în privința datei Brexitului: 31 octombrie Prim-ministrul britanic Boris Johnson va convoca alegeri legislative anticipate pentru data de 14 octombrie daca guvernul sau va suferi o înfrângere în Parlament în privinta Brexit-ului, a…

- Manifestantii s-au adunat la Manchester, dar si la Edinburgh si Belfast, sub sloganul "Opriti lovitura de stat", la apelul unei organizatii care se opune Brexitului, lansata in 30 de orase. Si la Londra s-au strans circa 2.000 de persoane, in fata rezidentei premierului, la 10, Downing Street,…