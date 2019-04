Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat, in sedinta de miercuri, cluburile Universitatea Craiova, Astra Giurgiu si Dunarea Calarasi, informeaza site-ul oficial al LPF. Universitatea Craiova a fost sanctionata cu penalitate sportiva de 7.500 de lei, iar Astra Giurgiu…

- Jucatoii Vlad Achim (FC Viitorul) si Romario Benzar (FCSB) au fost suspendati pentru cate un joc de catre Comisia de Disciplina a FRF, informeaza lpf.ro, relateaza News.ro.Citește și: Mihaela Buzarnescu a fost eliminata in optimi la Istanbul Cei doi, eliminati la meciul direct de duminica,…

- CFR Cluj - FCSB, derby-ul etapei a 5-a a play-off-ului Ligii 1 se va desfasurat pe 14 aprilie, informeaza Liga Profesionista de Fotbal (LPF). Programul etapei a 5-a Vineri, 12 aprilie Ora 21:00 Politehnica Iasi – Dinamo Sambata, 13 aprilie Ora 18:30 FC Botosani…

- FC Viitorul s-a calificat in play-off-ul Ligii I, invingand, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Botosani, in etapa a XXVI-a, ultima a sezonului regulat al Ligii I. Ca urmare a acestui rezultat si al esecului inregistrat de Politehnica Iasi in partida cu Hermannstadt, scor 0-2,…

- Flavius Stoican, antrenorul lui Poli Iași, promite razbunare impotriva campioanei CFR Cluj daca merge in play-off. Pentru a prinde play-off-ul, Poli Iași are nevoie de o victorie duminica, contra lui Hermannstadt, dublata de un egal intre Viitorul și Botoșani; Viitorul - Botoșani și Hermannstadt -…

- In minutul 85 al meciului FCSB - CSU Craiova de duminica, a avut loc o busculada la marginea terenului, in urma conflictului dintre jucatorii celor doua echipe Man si Briceag fiind eliminati. Anterior, inaintea penaltiului din minutul 84, de la Universitatea Craiova fusese eliminat Kelic. De…

- Liga I, etapa a 25-a Vineri, 22 februarie: Sepsi – FC Viitorul 0-0. Sambata, 23 februarie: Astra Giurgiu – FC Hermannstadt 1-0 (Butean ’49), Poli Iași – CFR Cluj 0-1 (Țucudean ’90+3). Duminica, 24 februarie – ora 14.00: Dunarea Calarași ...

- Au ramas doar 2 etape din sezonul regulat al Ligii I in Sport / on 20/02/2019 at 14:27 / La mijlocul lunii februarie, campionatul de fotbal intern este mai incins ca niciodata, cu primele 3 echipe desparțite doar de 3 puncte și alte 7 formații implicate in lupta pentru unul din cele…