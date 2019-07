Stiri pe aceeasi tema

- Agresorul de 32 de ani care a injunghiat doua persoane la o petrecere in Nadab, pe fosta iubita si pe fratele acesteia, iar apoi a incercat sa se sinucida cu acelasi cutit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, Dan Ursu, ne-a declarat…

- Viata lui Willem Holleeder, in varsta de 61 de ani, era ”dominata de lacomie, sete de putere si violenta”, a declarat judecatorul de la tribunalul din Amsterdam in care acesta a comparut.Willem Holleeder, supranumit ”Nasul”, din cauza marimii nasului sau, a organizat in 1983 rapirea lui…

- Politia spaniola a arestat un soldat care calatorea cu avangarda presedintelui Braziliei catre summitul G20 din Japonia, dupa ce au fost descoperite 36 de kilograme de cocaina in bagajul sau, in timpul unei...

- Un barbat a incercat sa iși insușeasca in mod fraudulos una din locuințele actriței Halle Berry. Acesta a fost arestat. Potrivit TMZ , Ronald Eugene Griffin, in varsta de 59 de ani, a mers la locuința din Los Angeles a lui Berry (52 ani) in luna ianuarie a acestui an și a incercat sa forțeze ușa de…

- Politia din Moscova a retinut vineri mai multi jurnalisti cunoscuti din Rusia, care au manifestat in sprijinul colegului lor Iban Golunov, arestat joi, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Cel putin opt protestatari, printre care ziaristii de opozitie Ilia Azar si Oleg Kasin au fost urcati…

- Politia olandeza a arestat un sirian in varsta de 47 de ani pe care-l suspecteaza de faptul ca ar fi un comandant din cadrul Frontului al-Nusra, care a succedat aripii siriene a Al-Qaida, a anuntat marti Ministerul Public olandez, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Presa: Vladimir…

- ''Ultima data am vorbit cu el cand se afla in pușcaria din Madagascar prin intermediul lui Raducu. Radu a fost sechestrat fara acte 6 zile intr-o secție de poliție. Azi dimineața avocatul a facut o plangere pentru cum autoritațile din Madagascar au facut extradarea. Eu am aceasta plangere…

- Politia neozeelandeza a arestat un barbat, marti, la Christchurch, ca urmare a unor informatii privind o posibila amenintare cu bomba in oras, unde 50 de persoane au fost ucise in atacuri comise asupra a doua moschei in martie de o persoana inarmata, scrie Reuters.