- Premierul rus Dmitri Medvedev se va deplasa luni in Franta pentru o intalnire cu omologul sau francez Edouard Philippe, in prima vizita la inalt nivel a unui oficial rus pe teritoriul francez dupa cea a presedintelui Vladimir Putin din 2017, au anuntat Parisul si Moscova, relateaza AFP. Intalnirea va…

- Președintele francez Emmmanuel Macron considera ca, in ciuda diferențelor, Europa ar trebui sa mențina un „dialog strategic” cu Rusia. In acest scop va avea saptamana aceasta o conversație „lunga și intensa” cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat liderul francez intr-un interviu pentru postul…

- Autoritațile de la București fac apel la respectarea democrației in Republica Moldova. Atat președinte Klaus Iohannis, cat și premierul Viorica Dancila transmit ca este esențial ca Republica Moldova sa iși pastreze drumul proeuropean.

- Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte, le va prezenta luni un ultimatum partidelor coalitiei de guvernare, Liga (extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), amenintand ca va demisiona daca acestea nu vor pune capat divergentelor si nu vor accelera actiunea guvernamentala, transmite Reuters,…

- Premierul rus, Dmitri Medvedev, a semnat joi un decret care extinde lista produselor ucrainene ale caror importuri vor fi interzise, ca raspuns la recentele restrictii impuse de Ucraina, transmite EFE potrivit Agerpres. "Cu cateva zile in urma, guvernul Ucrainei a facut un alt pas ostil in…

- Premierul francez Edouard Philippe a anuntat miercuri lansarea unui ''concurs international de arhitectura pentru reconstructia flesei'' catedralei Notre-Dame, distrusa in incendiul care a devastat edificiul luni seara, informeaza AFP si DPA.Obiectivul acestui demers este ''de a dota Notre-Dame…

- "Theresa May, care i-a succedat in functie mai putin norocosului David Cameron, si-a anuntat acum, mai mult sau mai putin, sfarsitul politic. Daca in cele din urma se va intruni o majoritate pentru acordul de retragere - in cazul in care votul chiar are loc - atunci nu va fi ea cea care se…