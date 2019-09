Secretarul de stat francez pentru afaceri europene Amelie de Montchalin a apreciat joi ca o noua amanare a Brexitului nu ar schimba cu nimic problema si ca o iesire a Marii Britanii din UE fara acord ramane "o posibilitate foarte mare", informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Atunci cand o problema este complicata, nu prin diluarea ei in timp, prin amanarea ei cu trei luni fara a schimba nimic, se va putea rezolva aceasta", a declarat ea la Radio Classique. "Atunci cand ii aud pe britanici ca spun 'dati-ne inca trei luni si vom rezolva problema', vedem bine ca nici sase luni in plus nu au rezolvat…