Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a dispus ca dispozitivul militar antiterorist 'Sentinelle' sa fie mobilizat sambata intr-o maniera ''consolidata'' la manifestatiile ''vestelor galbene'', pentru a proteja cladirile oficiale si alte ''puncte fixe'', informeaza miercuri agentiile dpa si AFP.Dupa…

- Un manifestant care participa la protestele “vestelor galbene” din Paris si-a pierdut sambata o mana in timpul confruntarilor cu fortele de ordine, cand un grup incerca sa forteze gardul de securitate din fata Adunarii Nationale (parlamentul), informeaza EFE si AFP, titrate de Agerpres. Potrivit unor…

- Peste 50.000 de "veste galbene" au marsaluit sambata in Franta pentru al 13-lea weekend consecutiv, potrivit Ministerului de Interne, protestele fiind din nou marcate de violente, indeosebi la Paris, unde un manifestant a ramas fara patru degete de la o mana in fata Adunarii Nationale (parlamentul Frantei),…

- Mobilizare generala a vestelor galbene in Franta. Mii de oameni au manifestat in cele mai importante orase din Hexagon, intr-un numar considerabil mai mic fata de protestele din ultimele doua luni.

- Sunt din nou violente la protestele vestelor galbene. Furiosi, manifestantii au spart vitrinele mai multor magazine de pe Champs Elysee si au aruncat cu sticle incendiare in fortele de ordine. 32.000 de persoane protesteaza in intreaga Franta, pentru a noua sambata consecutiv, la chemarea Miscarii „Vestelor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca miscarea "vestelor galbene" a continuat in ultima perioada, iar pe retelele de socializare au fost lansate noi apeluri la manifestatii si blocaje in Paris si alte…

- Ministrul francez de interne Christophe Castaner a afirmat luni ca guvernul vrea sa raspunda cu ''ultra-fermitate'' la ''ultra-violenta'', in timp ce executivul de la Paris este asteptat sa anunte noi masuri ''de ordine publica'', dupa o noua serie de violente in cursul celui de-al optulea weekend…

- “Vestele galbene” s-au mobilizat, sambata, pentru a opta oara in ultimele luni, pentru a protesta fata de politica fiscala si sociala a guvernului francez. La manifestatii au participat 50.000 de francezi, ceea ce este echivalentul a“putin mai mult de o persoana pe comuna”, conform ministrului de…