Franta, pregatita sa primeasca zece migranti debarcati de Sea-Watch 3 in portul Lampedusa

Franta este pregatita sa primeasca zece din cei 40 de migranti debarcati de Sea-Watch 3, nava inchiriata de o organizatie caritabila germana, in noaptea de vineri spre sambata in portul italian Lampedusa, a anuntat Ministerul de Interne de la Paris, transmite AFP, titrat de Agerpres. ‘Franta este pregatita sa desfasoare inca o data in zilele imediat urmatoare, asa cum a facut-o de mai multe ori in ultimul an, o misiune a Ministerului de Interne si a Oficiului de protectie a refugiatilor si apatrizilor (Ofpra) pentru a identifica 10 persoane care au nevoie de protectie si care vor putea fi transferate…