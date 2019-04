Stiri pe aceeasi tema

- Figura emblematica a protestelor ''vestelor galbene'' in Franta, pentru care este considerat un lider de facto, Eric Drouet a anuntat miercuri pe Facebook ca ia ''o pauza (...), probabil chiar mai mult'', invocand ''amenintarile'' impotriva familiei sale, ''insultele'' care i-au fost adresate, dar…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, isi va schita noua politica in urma ''marii dezbateri nationale'' pe care a convocat-o in contextul protestelor ''vestelor galbene'', in cursul unei conferinte de presa ce se va desfasura joi, 25 aprilie, a anuntat vineri Palatul Elysee, transmite agentia Reuters,…

- Vitrine sparte, magazine distruse și sedii de banca incendiate. Un intreg bulevard devastat. Parisul incearca sa-și revina dupa ultima sambata de proteste a vestelor galbene. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut masuri ferme și pedepsirea vinovaților.

- La patru luni de la debutul miscarii ''vestelor galbene'' in Franta manifestatiile slabesc in intensitate dar nu se sting de tot, o noua zi de proteste nationale fiind asteptata pentru sambata, moment cand se incheie prima etapa din ''marea dezbatere'' nationala lansata…

- Peste 50.000 de "veste galbene" au marsaluit sambata in Franta pentru al 13-lea weekend consecutiv, potrivit Ministerului de Interne, protestele fiind din nou marcate de violente, indeosebi la Paris, unde un manifestant a ramas fara patru degete de la o mana in fata Adunarii Nationale (parlamentul Frantei),…

- Adunarea Nationala din Franta a adoptat marti, cu o majoritate larga de voturi, un proiect de lege controversat care urmareste limitarea protestelor violente, ca raspuns la demonstratiile antiguvernamentale de trei luni ale miscarii "vestelor galbene", relateaza Reuters si AFP.In ciuda criticilor…

- Adunarea Nationala din Franta a adoptat marti, cu o majoritate larga de voturi, un proiect de lege controversat care urmareste limitarea protestelor violente, ca raspuns la demonstratiile antiguvernamentale de trei luni ale miscarii "vestelor galbene", relateaza Reuters si AFP. In ciuda criticilor ca…

- Cateva mii de ”fulare rosii”, potrivit estimarilor unui jurnalist al agentiei, au pornit intr-un mars, duminica, pe ploaie, din Place de la Nation, la Paris, pentru a ”apara democratia si institutiile” in fata violentelor care au patat criza ”vestelor galbene”, relateaza AFP.Citește și: CUTREMUR…