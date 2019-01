Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May va avea o discuție telefonica cu miniștrii Cabinetului sau, duminica, cu o zi înainte de a merge din nou în Parlament pentru a-și anunța noua abordare pentru Brexit, afirma o sursa guvernamentala, citata de Reuters.Theresa May va avea o teleconferința duminica…

- Uniunea Europeana a anuntat ca Marea Britanie ar putea avea un nou acord Brexit, dupa ce Parlamentul britanic l-a respins in mod coplesitor pe cel negociat de premierul Theresa May, dar numai daca Londra isi schimba cerintele cheie, relateaza Reuters.

- "BREXIT – Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit. Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana. In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Ministrul de finante, Philip Hammond, ministrul pentru mediul de afaceri, Greg Clark, si ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, urmeaza sa aiba o conferinta la telefon cu oameni de afaceri la ora 21.00 GMT dupa votul parlamentarilor din Marea Britanie asupra acordului privind Brexit-ul, au declarat…

- Președintele Romaniei a avut vineri, 14 decembrie a.c., la Bruxelles, o intrevedere cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, doamna Theresa May. Au fost discutate in principal subiecte aflate pe agenda bilaterala și europeana, precum procesul de retragere a Marii Britanii…

- Brexit. Lovitura pentru Marea Britanie. Partidul care o susține pe Theresa May în Parlamentul de la Londra a anunțat ca nu va vota acordul. Partidul nord-irlandez care sustine în Parlamentul de la Londra guvernul premierului Theresa May va vota împotriva acordului de divort…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea afecta comertul intre Washington si Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- David Davis a afirmat vineri ca Parlamentul de la Londra va respinge acordul de iesire din Uniunea Europeana negociat de Theresa May si i-a cerut premierului britanic sa discute din nou cu Bruxellesul, relateaza Reuters.