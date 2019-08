Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si doi de migranti care incercau sa ajunga in Marea Britanie la bordul unei ambarcatiuni au fost salvati sambata noaptea in Canalul Manecii, in dreptul orasului francez Dunkerque, transmite AFP preluat de agerpres. Prefectura maritima a Canalului Manecii si Marii Nordului avertizase la miezul…

- Marea Britanie ii va trimite inapoi pe migrantii care incearca sa traverseze ilegal Canalul Manecii din Franta, a declarat vineri premierul Boris Johnson, transmite Reuters. “Va vom trimite inapoi”, a afirmat Johnson, intrebat de presa care este mesajul sau catre migrantii ilegali dupa ce autoritatile…

- Douazeci de migranti care incercau sa traverseze Canalul Manecii au fost salvati luni dimineata de pe o ambarcatiune ramasa fara combustibil in largul localitatii Gravelines din nordul Frantei, a anuntat prefectura maritima, citata de France Presse.

- Zapata, in varsta de 40 de ani, a decolat duminica dimineata de pe plaja din Sangatte din nordul Frantei, pe placa "Flyboard Air" inventata chiar de el si dotata cu motoare cu reactie, si a ajuns in doar 20 de minute St Margaret's Bay din Dover, Marea Britanie.El a reusit sa se opreasca…

- Un numar de 17 persoane au fost arestate în Marea Britanie, Franta si România în cadrul unei anchete asupra unei retele de traficanti care operau în special în nordul Frantei pentru a transporta migranti spre Marea Britanie, a anuntat luni politia franceza într-un…

- Capul unei rețele de trafic de migranți a fost arestat in Romania, alaturi de alte noua persoane. Alte șase persoane implicate in introducerea ilegala a migranților in Marea Britanie au fost ridicate de pe teritoriul acestei țari și din Franța. Anchetatorii romani, francezi și englezi au destructurat…