- Timișoara va fi gazda unui spectacol de neuitat in cadrul caruia toți cei care iubesc muzica celebrei formații suedeze ABBA vor retrai magia celor mai iubite hituri ale lor, alaturi de formația sarbeasca ABBA Real Tribute Band, care va susține un concert in premiera in țara noastra. Creatorii celebrului…

- Luni, restaurantul Lloyd din centrul Timișoarei a gazduit conferința de presa de prezentare și promovare a tradiționalului eveniment Zilele Dovleacului de la Kikinda. Alaturi de organizatorii Festivalului s-au aflat consulul general al Republicii Serbia la Timișoara, excelența sa Vladan Tadic, Ognean…

- Una din cele mai de succes formații de muzica pop din Ungaria, Neoton Familia, va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul find inclus in cadrul celei de-a patra ediții a Zilelor Culturale Maghiare, care se vor desfașura in perioada 26 – 29 septembrie. Formația maghiara Neoton a luat…

- Piata spatiilor industriale si logistice din Romania traverseaza cea mai buna perioada din istorie, atat din prisma cererii, cat si a ofertei, asistand in ultimii 5 ani la o dublare a stocului total, potrivit datelor firmei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, potrivit NEWS.ro.Stocul…

- O localitate timișeana se pregatește de cea mai mare sarbatoare a comunitatii. In perioada 14-17 august, la... The post Sarbatoare mare intr-o comuna din Timis. Indragita cantareata Neda Ukraden va sustine un concert cu hituri celebre appeared first on Renasterea banateana .

- Cantareata de muzica lautareasca Gabi Lunca va sustine un concert in ultima seara a festivalului Cerbul de Aur de la Brasov, duminica, 25 august, in cadrul spectacolului de folclor. Printre artistii invitati ai serii se numara Irina Loghin, Benone Sinulescu, Nicolae Furdui Iancu, Daniela Condurache,…

- Grupul crestin Hristic va sustine la Turda un concert de muzica crestina intitulat “Intreaba-te Al Cui esti”, eveniment organizat de Bisericile Pentricostale din Turda, eveniment care va avea loc miercuri,

- Melomanii timisoreni sunt invitati la un concert sustinut de memebrii formatiei Vest, evenimentul urmand sa se desfasoare vineri, 28 iunie, de la ora 21, la Porto Arte. Trupa Vest s-a format in Timisoara in anul 2000 in componenta Stoica Radu – chitara armonie si voce, Lajos Varadi – chitara solo si…