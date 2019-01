Stiri pe aceeasi tema

- Ana Baniciu i-a pus pe jar pe fanii virtuali, care s-au oprit la postarea vedetei si au admirat-o. Cei mai multi nu s-au putut abtine si i-au scris si cateva comentarii. "Ce minune!" si "Esti sclipitoare", sunt doar cateva dintre mesajele care i-au adus vedetei zambetul pe buze. Ana…

- Andreea Balan a fost taxata de șefii de la postul de televiziune Antena 1, cu care aceasta are contract. Vedetei i s-a luat o suma importanta de bani. In urma cu cateva saptamani, Andreea Balan anunța in revista Unica ca este insarcinata cu cel de-al doilea copil . Acest lucru nu le-a picat prea bine…