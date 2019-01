Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a trecut prin doua divorțuri scandaloase s-a cuplat cu fotbalistul Dacian Varga, deși se parea ca frumoasa blonda din Targu Jiu in varsta de 31 de ani nu mai dorește sa intre in nicio relație pentru o vreme. Maria Constantin pare ca l-a uitat pe fostul soț, Marcel Toader și s-a mutat impreuna…

- Fosta jurnalista se pregatește de doua mari evenimente din viața ei. Vedeta va face și nunta și botez in luna martie a acestui an. Mihaela Moise a devenit mamica unei fetițe pe nume Katia in luna noiembrie a anului trecut. Acum, fosta jurnalista se pregatește de botez, dar și de nunta. cele doua evenimente…

- Nunta anului in politica din Romania e in pline pregatiri! Cel puțin asta lasa de ințeles unul dintre prietenii viitorului mire. Secretarul general al PSD ... The post Se pregatește nunta anului in politica: ”Ii va deveni soție cat de curand!” appeared first on Renasterea banateana .

- Nunta anului in politica din Romania e in pline pregatiri! Cel puțin asta lasa de ințeles unul dintre prietenii viitorului mire. Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a anunțat, la B1 TV, ca Irina Tanase va deveni ”cat de curand” soția lui Liviu Dragnea.„Liviu Dragnea nu se afla in…

- A simtit cum ii fuge pamantul de sub picioare, insa a gasit puterea sa mearga mai departe. Marele actor, Alexandru Arsinel, a invatat sa se bucure de lucrurile mici ale vietii si, astfel, zilele acestea a avut parte de cea mai mare realizare: nunta de aur!

- Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se pregatesc de nunta! Prezenți la Londra, cei doi au sarbatorit, miercuri seara, 14 noiembrie cu doua sticle de vin care l-au costat pe starul lui Juventus aproape 31.000 de euro, iar presa din Portugalia a aflat care era motivul de bucurie: frumoasa spaniola…

- La scurt timp dupa ce Libertatea a dezvaluit ca Damian Draghici are o fiica secreta , rezultata din relația cu o grecoaica, apar noi informații legate de viața amoroasa a muzicianului. Proaspat logodit cu mai tanara lui iubita, Cristina Stroe, acesta se pregatește sa devina tata pentru a doua oara.…

- Trevor Engelson, in varsta de 41 de ani, fostul soț al Ducesei Meghan Markle, a spus „Da” in fața altarului la cinci luni dupa ce fosta soție a devenit membra a familiei regale. Tanara care i-a devenit soție se numește Tracey Kurland.