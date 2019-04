Stiri pe aceeasi tema

- George Ganea (19 ani), fiul fostului internațional Ionel Ganea, a marcat o „dubla" in victoria obținuta de Viitorul in deplasarea de la Astra, scor 4-1. George a punctat in minutul 21, dupa o combinație in viteza cu brazilianul Eric, și a recidivat in minutul 71, cu o execuție eleganta din postura…

- Viitorul a trecut de CSU Craiova, scor 2-1, in manșa tur a semifinalei Cupei Romaniei. Gica Hagi a vorbit despre meci, dar și despre transferul lui Razvan Marin la Ajax. Returul se joaca pe 23 aprilie, la Ovidiu; In cealalta semifinala, Astra s-a impus in deplasare contra lui CFR Cluj, scor 3-1. „Am…

- FC Viitorul sustine luni, 1 aprilie, partida din etapa a treia a turneului play off din Liga 1, intalnind in deplasare, de la ora 20.30, Sepsi Sf. Gheorghe.In clasament, formatia de pe litoral se afla pe locul patru, cu 22 de puncte, in vreme ce Sepsi ocupa pozitia a sasea, cu 19 puncte.Intrucat FC…

- Razvan Marin urmeaza sa semneze un contract valabil cinci ani. Standard Liege va primi 12 milioane de euro (plus alte doua milioane de euro bonusuri in functie de performante), plus un procent la revanzare. Din aceasta afacere va caștiga și Gica Hagi. Razvan Marin, la Ajax Amsterdam pentru…

- Denis Draguș (19 ani) a marcat unicul gol in victoria obținuta de Romania U21 contra naționalei sub 20 de ani a Danemarcei. Varful pe care Gica Hagi mizeaza la Viitorul e increzator in șansele Romaniei la EURO 2019. „Ma simt bine, ma bucur ca am reinceput sa marchez. A fost golul decisiv, e cu atat…

- Dupa victoria cu FCSB, 2-1, Gica Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a avut un mesaj dur la conferința de presa. Gica Hagi s-a declarat extrem de nemulțumit de infrastructura stadioanelor din Romania, de lipsa de investiții și de faptul ca stadionul din Constanța nu a fost renovat. „Sunt doar 3-4…

- Gica Hagi l-a adus la Viitorul pe George Ganea (19 ani), fiul fostului internațional Ionel Ganea. Varful de 19 ani s-a desparțit de campioana CFR Cluj, astazi, dupa o intervenție a tataul sau. "Regele" s-a ințeles imediat cu CFR Cluj și AS Roma pentru semnatura tanarului fotbalist, a anunțat prosport.ro.…

- Viitorul lui Gica Hagi l-a transferat in aceasta iarna pe Andreias Calcan, un fotbalist de 24 de ani, care pe vremea cand a jucat la U Cluj l-a amenințat cu bataia pe antrenorul Mihai Teja, in prezent la FCSB. In 2016, pe vremea cand era in atenția Stelei, Andreias Calcan a rabufnit la adresa lui Mihai…