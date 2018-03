Stiri pe aceeasi tema

- In anii 2000, serialul Tanar si nelinistit era extrem de popular in Romania. Datorita scenariului si al carismei actorilor, personajele celebrei serii tv au ramas prezente in memoria colectiva a publicului telespectator.

- Marti, prezent la evenimentul de redeschidere a Cafenelei critice, filosoful Mihai Sora a vorbit despre cum vede lumea la 101 ani, despre figurile care i-au marcat existenta, dar si despre cum intra in pamant celebrul dramaturg Eugen Ionescu.

- Doru Roman se destainuie Mirelei Vaida despre suferința in urma morții Simonei Catrina. Doru Roman, soțul jurnalistei și scriitoarei Simona Catrina, cea care s-a stins din viața in urma cu un an, dupa o lupta crancena cu cancerul, va fi prezent joi, in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, prezentata…

- La inceputul anilor 2000, serialul Clona era serialul fenomen al planetei. Dupa succesul din tara de origine, Brazilia, drama a avut un succes enorm in toate tarile in care a fost difuzata. Unul dintre personajele care au ramas in memoria oamenilor este si personajul ''Mel''. Povestea fetei care a revenit…

- La inceputul anilor 2000, Jesse Metcalfe impresiona cu rolul jucat in serialul fenomen ”Pasiuni” (Passions). Personajul Miguel a fost unul dintre preferatii publicului telespectator. Pe tot parcursul show-ului tv, celebrul personaj s-a mentionut pe primele locuri in preferintele fanilor. Serialul ”Pasiuni”…

- Actrița Moumita Saha a fost gasita spanzurata in apartamentul in care locuia de ceva timp. Vedeta avea doar 23 de ani și se lupta cu depresia. Moumita Saha, o artista indragita in țara natala pentru roluri din diverse seriale de televiziune, a fost gasita spanzurata de tavanul apartamentului…

- Anul acesta se implinesc 40 de ani de la lansarea serialului ''Dallas''. In data de 2 aprilie 1978, personajele legendare ''paseau'' in casele telespectatorilor din Statele Unite. Nu dupa mult timp, productia urma sa fie difuzata in numeroase tari de pe mapamond, inclusiv in Romania.

- In urma cu sapte ani, Ciprian intra in casa Mireasa pentru Fiul Meu. In primul sezon din competitia dragostei, el a incercat sa isi gaseasca aleasa inimii, dar si sa castige marele premiu. Cu toate ca a incercat sa formeze un cuplu, acesta nu a reusit sa isi gaseasca jumatatea.

- La inceputul anilor 2000, romanii erau cu ochii pe ''Sunset Beach'', serialul momentului la aceea vreme. Printre personajele preferate de publicul telespectator era si ''Cole'', interpretat de actorul Eddie Cibrian.

- Celebra actrita Fran Drescher, cunoscuta publicului pentru rolul din serialul "The Nanny" (Dadaca) a trecut prin clipe cumplite in urma cu ceva timp. Actrita, in varsta de 60 de ani, a suferit in urma cu ceva ani de carncer uterin.

- Marius a fost unul din concurentii primului sezon al show-ului Mireasa pentru Fiul Meu. Cu toate ca a intrat in competitia dragostei ca sa isi gaseasca jumatatea, el nu a reusit sa formeze un cuplu cu nici o fata din emisiune.

- In urma cu sase ani, Cristina pasea in casa Mireasa pentru Fiul meu. Pe parcursul lunilor petrecute in competitia dragostei, Cristina a fost parte a unui cuplu. Dupa terminarea competitiei, ea si Cosmin au ales ca fiecare sa iti vada de propria lui viata.

- Doliu în lumea muzicii românești. Cântareața de muzica populara Maria Tudor a murit vineri, 2 martie, la doar câteva zile dupa ce a împlinit vârsta de 71 de ani.

- Actrita Lucelia Santos a impresionat cu rolul jucat in telenovela "Sclava Isaura". Telenovela care a rulat in peste 80 de tari, printre care si Romania, a stabilit recorduri de audienta. Rolul jucat de actrita braziliana a insemnat pentru aceasta rapa ei de lansare in lumea televiziuni.

- In urma cu multi ani, Camila Sodi impresiona publicul din Romania cu rolul interpretat in telenovela ''Inocenta furata''. Adolescenta de atunci este in prezent o femeie care stie ce vrea de la viata si este hotarata sa mearga dupa propriile sale principii.

- Mirela Vaida revine pe micile ecrane de luni, 26 februarie, cand ii va intampina pe telespectatori din platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste”. Indragita prezentatoare tv marturisește ca pornește la drum cu multe emoții, dar și cu multa incredere ca, impreuna de specialiștii pe care-i va avea alaturi…

- Maria si Cosmin, fosti concurenti la "Insula Iubirii", si-au schimbat complet viata dupa experienta din Thailanda. Pentru ei totul s-a terminat rapid, cand ea si-a dat seama ca nu poate trai fara el si a decis sa il ceara de sot, apoi sa plece acasa.

- Cu putin inainte de anii 2000, Itati Cantoral facea istorie in lumea telenovelelor cu rolul maleficei Soraya Montenegro. In prezent, actrita este o adevarata frumusete, dovada a acestui fapt sunt pozele recente postate pe retelele sociale.

- Indragita interpreta de muzica populara Ionela Guzic, originara din județul Gorj, posesoare a peste 40 de premii și trofee, a ales sa iși petreaca Revelionul alaturi de romani din San Francisco și de atunci nu s-a mai intors in țara. De atunci și pana acum, frumoasa interpreta s-a plimbat…

- Adrian, fost concurent in primul sezon al show-ului Mireasa pentru Fiul Meu, a fost extrem de apreciat de publicul telespectator. Pe toata perioada concursului, acesta a fost extrem de apreciat de publicul telespectator.

- In urma cu multi ani, Cristina si Sergiu, fosti concurenti intr-un show matrimonial, cucereau publicul din Romania cu povestea lor de dragoste. Desi acestia au castigat concursul dedicat celor care isi cautau jumatatea, acestia au decis sa nu se casatoreasca in cadrul competitiei.

- In urma cu 28 de ani, actrita Catherine O'Hara avea sansa sa interpreteze rolul mamei lui Kevin, pustiul care cucerise intreaga lume cu ingeniozitatea lui. In prezent, O'Hara este are multe riduri pe fata ei.

- Dupa ce frumoasa prezentatoare si-a schimbat culoarea parului, Mirela Vaida a facut public un filmulet in care arata cum se mentine in forma si cum reuseste sa arate impecabil. Indragita prezentatoare surprinde din zi in zi prin aparitiile sale senzationale. Mirela Vaida face sport pentru a-si mentine…

- Dupa ce și-a anulat toate concertele pe care le avea programate in turneul internațional El Dorado, ca urmare a lezarii corzilor vocale, Shakira se pare ca a inceput sa-și revina puțin cate puțin, pe semne ca tratamentul a dat roade și artista nu mai are nevoie de operație, operație care i-ar fi putut…

- In urma cu ceva ani, copiii din toata lumea erau alaturi de CeCe si Rocky, personajele principale din Totul pentru dans. Participarea la celebrul serial a reprezentat o rampa de lansare pentru actritele Bella Thorne si Zendaya.

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Ionela Prodan se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata. Ionela Prodan este internata in spital de mai bine de o saptamana. Cu toate ca familia artistei de 70 de ani a explicat…

- Lupta cu kilogramele in plus nu e deloc usoara. Atat existenta lor, cat si razboiul pornit odata cu decizia de a slabi poate duce la o depresie crunta. Din nefericire, mai sunt si cazuri in care apar si alte efecte negative. In aceasta situatie se regaseste Cornelia Rednic, care a dat jos 33 de kilograme…

- Vasile cel Mare, Grigore Teologul si Ioan Gura de Aur, cei trei ierarhi, sunt praznuiti de crestinii ortodocsi în fiecare an pe 30 ianuarie. Credinta populara spune ca cine munceste în aceasta zi poate sa orbeasca.

- La inceputul anilor 2000, Natalia Oreiro a cucerit inimile romanilor care au urmarit telenovela "Inger salbatic".Tot cu acelasi serial, Natalia Oreiro a cunoscut celebritatea internationala. De indata ce filmarile la indragita telenovela s-au incheiat, artista a preferat sa se axeze in principal pe…

- O investiție timpurie in Bitcoin s-a dovedit cu noroc pentru rapperul 50 Cent, care și-a adus aminte de ea recent și a descoperit ca suma pe care o deține in Bitcoin valoreaza acum cateva milioane de dolari, scrie digi24.ro.

- Fosta prezentatoare de la Acces Direct, Mirela Vaida, revine in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Anuntul a fost facut de indragita vedeta tv pe retelele de socializare. Vesti bune pentru admiratorii Mirelei Vaida! Indragita prezentatoare tv revine…

- Andreea Marin este o prezența activa pe rețelele de socializare și intotdeauna iși ține fanii la curent cu noutațile și activitațile pe care le desfașoara in viața de zi cu zi. Indragita vedeta nu se sfiește sa posteze fotografii cu ea in ipostaze inedite, iar in ultimele zile, ca dovada a faptului…

- Banațeanca din Domașnea, județul Caraș-Severin, provenind dintr-o familie de mari interpreți (tatal ei este maestrul Luța Popovici, iar fratele, Iancu, un apreciat interpret la trompeta), Anicuța a inceput sa cante inca de pe vremea gradiniței: „Aveam vreo patru ani și jumatate și eram la serbarea de…

- Indragita actrița și prezentatoare tv Alina Pușcaș imbraca din nou rochia de mireasa și face o nunta cu mare fast, de data aceasta in cadrul celui mai așteptat serial, ”Fructul Oprit”, care are marea premiera, luni, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Indragita actrita trece ”Dincolo de aparente” impreuna cu Florentina Fantanaru, astazi, de la ora 13:00, la Antena Stars si vorbeste despre frumusetea meseriei pe care o practica, dar si despre felul in care reuseste sa-si pastreze o gandire pozitiva indiferent de greutatile prin care trece.

- In pragul noului an, pe 31 decembrie 2017, in Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Rașinari a avut loc vernisajul celei de a XXI-a editii a expozitiei de icoane pe sticla a copiilor iconari din Rasinari. Read More...

- Anthony Carter (23 de ani) a fost luat de CFR Cluj in 2012, iar la inceput a fost folosit doar la echipa a doua. A fost imprumutat la Sanatatea Cluj, iar in 2016, in vara, a fost dat afara. A fost luat imediat de Trofense, iar cariera sa a mers tot mai bine. Deși e cotat la 100.000 de euro, fotbalistul…

- Nicoleta Voica a dezvaluit tuturor noua schimbare din viața ei: a vrut sa dea iubirii o noua șansa și s-a logodit. Nicoleta Voica a fost invitata in cadrul emisiunii „Acces direct", unde a marturisit ca urmeaza o noua etapa in viața ei personala. Cantareața de muzica populara s-a logodit…

- Nick a intrat intr-un con de umbra din punct de vedere profesional dupa destramarea trupei N D, dar a inceput sa ii mearga mult mai bine pe plan personal. Artistul este un familist, a slabit si s-a apucat de sala, iar in prezent este de nerecunoscut.

- Indragita orchestra Johann Strauss Ensemble ajunge anul acesta si in Buzau. Marti, 19 decembrie, de la ora 19, in Sala Sporturilor "Romeo Iamandi" din oras, vor rasuna cele mai frumoase ritmuri ale Craciunului autentic vienez. Concertul are loc la initiativa Primariei Municipiului Buzau. Sala Sporturilor…