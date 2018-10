Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 14 ani din Buzau este cautata de Politie, dupa ce a disparut de acasa în urma cu doua zile. Înainte de dispartie, fata a fost suspectata, alaturi de alti colegi, de furtul unui telefon mobil la scoala.

- O eleva in varsta de 14 ani a fost data in urmarire generala dupa ce a disparut fara urma in dimineata zilei de joi. Minora se numeste Dedu Gabriela Tatiana si a plecat de la domiciliul bunicului ei, in jurul orei 08.00, motivand ca merge sa cumpere ceva de la magazin.

- Polițiștii valceni au efectuat verificari pentru depistarea unei femei de 85 de ani, disparuta de la domiciliul din comuna Budești, la data de 19 septembrie. Pe 20 septembrie, polițiștii au fost sesizați de o femeie din Ramnicu Valcea, cu privire ...

- Un barbat de 39 de ani a sesizat disparitia fiicei sale de 18 ani, Cucerenco Maria Norica, la Politie, in conditiile in care tanara a plecat acum o luna de acasa, iar de atunci nimeni nu mai stie nimic de ea.

- Elevul de clasa a XI-a a fost filmat in timpul orei de un coleg, in timp ce iși amenința profesoara. Incidentul a avut loc la Liceul tehnologic ‘Capitan Nicolae Plesoianu’ din Ramnicu Valcea, iar acum barbatul este cercetat penal de Politie. Politistii IPJ Valcea au deschis o ancheta dupa ce imaginile…

- Un agent de poliție aflat in timpul serviciului a fost aproape de un accident stupid in aceasta seara. Polițistul se afla la volanul unei autospeciale marca Volkswagen Polo, in localitatea Remetea Mare, atunci cand a pierdut controlul volanului și a fost pe aproape de a „parca” pe o terasa situata pe…

- O femeie disparuta pe parcursul acestui an de la domiciliul sau din Arad este de negasit de cateva luni bune. Conform aradon.ro, Carmen Rodicac Stefan a plecat de acasa in luna mai si nu s-a mai intors pana acum. Tanara de 28 de ani este cautata de familie, cu ajutorul politistilor, de mai bine de […]…