Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Fuego a trecut prin clipe cumplite marti searE, dupE ce in mediul online a apErut o xtire falsE, conform cEreia artistul ar fi murit. Nimic adevErat! Fuego este bine, nu a fost implicat in niciun accident rutier.

- Cu totii am vEzut cu coltul ochiului ceva neobixnuit care se mixcE, sau uneori o figurE dubioasE in depErtare. Acum un videoclip a devenit viral pe YouTube, dupE ce in imaginile surprinse de Google Maps au apErut douE fenomene stranii.

- Anamaria Rosa Preda este o domnixoarE cEreia ii place sE fie tot timpul cochetE xi aranjatE. Ei bine, dupE ce a scEpat de bacaluareat xi admiterea la facultate, fiica regretatului Aurelian Preda a fugit in vacantE, la Milano.

- O pozE a apErut pe internet care ar pune pe ganduri mul:i oameni. La prima vedere, avem de a face cu ce pare a fi un caz medical bulversant. Nu-i a"a! Povestea adevEratE din spatele acestei imagini este "i mai ciudE:icE.

- Kim Kardashian a slEbit spectaculos in ultima perioadE, iar acest lucru nu a trecut pe langE surorile ei, care au ~inecat-o in tot felul de complimente. La un eveniment recent, Kim Kardashian "i-a etalat noul look "i noua siluetE.

- Soțul Oanei Roman a slabit 9 kilograme, dupa operația suferita la picior. Din pacate, Marius nu s-a refacut complet, dupa cum spune chiar el. „Eram varza. Bine, eu am trecut și prin ce am trecut acum patru ani. Sa știi ca a suferit de faptul ca a stat acasa mult și s-a plictisit groaznic acolo, singur.…

- Andra este una dintre cele mai indrEgite artiste din Romania. Cu numero"i admiratori "i fani, care ii sunt mai degrabE o a doua familie, artista se bucurE de aten:ii sub toate formele, printre care se numErE "i cele materiale.

- Romania a ocupat primul loc in clasamentul general al Campionatelor Balcanice de atletism de la Stara Zagora (Bulgaria), cu 23 de medalii, dintre care 9 de aur, 8 de argint si 6 de bronz. Grecia a ocupat locul al doilea, cu 8-9-5 (22 medalii), iar Serbia s-a clasat pe locul al treilea,…