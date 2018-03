Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi vor dialoga astazi de la ora 21:00 la Romania TV. „Se fac 5 (cinci) ani de cand nici nu ne-am mai petrecut in eter, nici nu am mai imparțit spațiul de emisie. In seara aste se intampla din nou. Pentru ca, orice ar fi, indiferent ce clauze de exclusivitate ne greveaza existențele efemere…

- Patru persoane au fost ranite usor, duminica, intr-un accident rutier care a avut loc in zona Calea Crangasi - bulevardul Constructorilor si in care au fost implicate doua autoturisme.Citește și: Mișcare cu impact MAJOR in PSD: linia dura a partidului primește intariri Citește și: Soferii…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur s-au intors acasa, dupa o luna petrecuta in Amsterdam. Actorul a incheiat filmarile, iar acum cei doi, impreuna cu copiii lor iși vor relua activitațile din Romania. Dana și Dragoș au gasit greu o casa pe gustul lor, iar vremea capricioasa le-a cam dat planul peste cap.…

- „Unirea merge inainte! Azi, cand postez, 76 localitati din Republica Moldova au adoptat in consiliile locale hotarari semnate de primari si consilierii locali prin care solicita unirea cu Romania”, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Fostul sef de stat s-a aratat indignat ca, „in timp ce…

- Cinci persoane au fost ranite, una fiind in stop cardio-respirator, in urma unui grav accident de circulatie care a avut loc pe DN25, in judetul Galati, in apropierea localitatii Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului. „Sunt cinci victime:…

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata in urma conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. „Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La…

- Predoiu: "'Felicitari, domnule Toader, se putea si altfel, dar nu stii cum" Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, atrage atentia, intr-un mesaj pe contul sau de Facebook, ca raportul prezentat de Tudorel Toader este "usor demontabil in multe puncte", iar decizia de a solicita revocarea procurorului-sef…

- Proteste in Piața Victoriei, dupa cererea de revocare a șefei DNA. „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi. „Coaliția PSD-ALDE-UDMR, prin intermediul ministrului Tudorel Toader, a cerut astazi revocarea Laurei Codruța…

- O organizatie care sustine drepturile persoanelor de origine sinti si rroma din Frankfurt i-a acuzat pe oficialii orasului german de comportament "scandalos" ca urmare a stampilarii pasapoartelor unor migranti rromi din Romania. Asociatia de sprijin pentru rromi (Forderverein Roma) a indicat,…

- Mai multe filmari cu barbati care lovesc masinile cu picioarele au inceput sa circule pe Facebook. Soferii pagubiti au postat filmarile in speranta ca cineva i ar putea recunoaste pe vandali. In imagini se poate vedea cum indivizii merg sau chiar alearga pe langa masinile parcate, lovind cu piciorul…

- Simona Halep a renunțat la turneul de la Doha din cauza unei accidentari suferite și a revenit in Romania. Romanca a fost extrem de suparata și a oferit o explicație. Simona a transmis pe Facebook ca sanatatea i s-a deteriorat serios, dar spera sa se recupereze cat mai rapid. „Din pacate,…

- Imaginile, surprinse cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea au fost postate pe Facebook de catre reprezentantii Romsilva. Rangerii parcului au montat camera in rezervatia naturala Tisita, in zona de protectie integrala a parcului, dupa…

- Probabil cea mai importanta baza de date gestionata de ASF este sistemul CEDAM, care conține istoricul de dauna al tuturor mașinilor asigurate in Romania. Milioane de mașini sunt inregistrate in aceasta baza. Datele inscrise influențeaza semnificativ tarifele platite pentru RCA de șoferii din Romania.…

- Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat.…

- Turneul ATP 500 de la Rotterdam. Marius Copil – Damir Dzumhur. Joaca și Horia Tecau, la dublu. ATP 500 ROTTERDAM Marți – dublu Feliciano Lopez / Marc Lopez – Jean-Julien Rojer / HORIA TECAU (ora 13.30) Miercuri – simplu MARIUS COPIL – Damir Dzumhur (ora 12.00, aproximativ) Turneul de la Rotterdam este…

- Anna Andronache, eleva din Targoviste care a devenit virala pe Facebook dupa ce a criticat sistemul de invatamant, spune ca a fost invinsa de sistem si ca, impreuna cu parintii ei, pleaca din Romania.

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 3 kilometri, mai arata reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Vineri seara, la ora 22.22 un alt cutremur tot de 2,7 pe Richter s-a produs in zona județului Buzau. Seismul s-a produs, de aceasta data, la…

- Udrea, dupa exmatricularea de la UBB Cluj: Nu am acum starea de spirit pentru a studia temeinic teologia Elena Udrea a precizat joi ca nu a terminat cursurile de master in Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala pe care le urma la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii "Babes-Bolyai"…

- Deja nu mai mira pe nimeni ca, ori de cate ori se schimba un guvern, noul Executiv se instaleaza la conducerea țarii cu un pachet suprarealist de promisiuni. Astfel, și Guvernul Dancila promite ca Romania va avea nu mai puțin de 350 de kilometri noi de autostrada pana in anul 2020. In continuare,va…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, va efectua in viitorul apropiat o vizita in Romania, a anuntat marti ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. 'Sunt bucuros sa va informez asupra faptului ca Michel Barnier va efectua in viitorul apropiat…

- Flaviu Odorhean – sommelier de bere, specialist intr-ale malțului și hameiului – iți poate explica diferența dintre berea cu 3 lei din magazin și berea artizanala, care, in ultimii ani a devenit din ce in ce mai populara in Romania. „Ca și in alte industrii, Romania este cu cațiva ani in spatele…

- Ca sa explice mai bine avantajele unor investiții in comuna, Primaria Petriș a gasit o metoda ingenioasa ca sa atraga atenția potențiali investitori. „Am realizat niște statistici pentru a afla exact ce avem la-ndemana, concret care este oferta de forțe de munca pe raza comunei Petriș, dupa care am…

- Simona Florescu, fosta soție a actorului Ion Dichiseanu, a aflat cu stupoare despre moartea unuia dintre foștii ei iubiți. Cantareața Simona Florescu a fost casatorita cu legendarul actor ion Dichiseanu, impreuna cu care are o fata, Ioana. La sfarșitul anului 2008, la scurt timp dupa separarea de Ion…

- "Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara, suntem nevoiti sa va informam asupra deciziei companiei Blue Air de a anula zborurile Timisoara - Iasi - Cluj cu efect imediat. Este pacat ca, dupa o lunga colaborare, sa ajungem într-un asemenea punct,…

- Florin Tanase, capitanul FCSB-ului, a facut autocritica echipei pentru primele doua meciuri de pregatire, ambele soldate cu infrangeri. Ca sa echilibreze balanta, Tanase a vorbit si despre lucrurile bune aratate de elevii lui Nicolae Dica in partiele amicale care au urmat. Decarul vicecampioanei…

- Un cutremur de magnitudine ML 2.2 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in judetul Galati, la ora 05.20.Potrivit sursei citate seismul a fost inregistrat la 14 kilometri adancime, la coordonatele 45.82 N ; 27.71 E, la 159 km SV de…

- Romanii care achiziționeaza mașini second hand vor putea verifica printr-un simplu SMS la Registrul Auto Roman (RAR), care este kilometrajul real al autoturismelor, dar și eventualele daune pe care le-a suferit, potrivit unui comunicat al Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Cele doua instituții…

- CHIȘINAU, 24 ian — Sputnik. Miercuri dimineața, în țara vecina s-au produs doua cutremure de o intensitate nu prea mare, ambele fiind localizate însa la mica adâncime. Primul a fost înregistrat de Institutul Național pentru Fizica Pamântului la ora…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, a prezentat miercuri, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, situatia scolilor din Romania care au grupurile sanitare amenajate in curtile unitatilor din invatamant.

- Asadar, sambata s-a iesit din nou in strada. Impotriva PSD-lui, considerat o adevarata "ciuma rosie" de catre protestatari, daca ne luam dupa ce scria pe pancarte, impotriva coruptiei, impotriva modificarilor aduse legilor justitiei si, mai nou, impotriva celor aduse Codului fiscal. Nu am avut chiar…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Stere Halep a dezvaluit marea suparare a Simonei: ”Era și ea dezamagita”. Ce a spus despre starea de sanatate a fiicei sale. „Eu i-am spus Simonei ca 95% dintre romani o iubesc. Cei 5% sunt care mai vorbesc contra ei. Acești oameni care vorbesc urat sunt total straini fața de tenisul din Romania. Nu…

- Drumurile alunecoase sunt o provocare pentru orice sofer, de aceea, Libertatea.ro a cerut sfatul unui expert pentru a afla cum se conduce corect masina, iarna, pe zapada. Dublul campion national absolut de raliuri, Silviu Moraru, a explicat, in direct pe pagina de Facebook a Libertatea.ro, cum se conduce…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a avut o replica acida la adresa scandalului din Partidul Social Democrat. Basescu spune ca intr-un context european extrem de important pentru țara noastra, politicienii din partidul de guvernare “se joaca de-a doamna Carmen” și compara comportamentul PSD cu cel al…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, se implica in scandalul din PSD si lanseaza un atac dur la adresa Guvernului. "Datoria externa a Romaniei, direct proportionala cu luptele din PSD", scrie politicianul, pe Facebook. Deputatul ii acuza pe social-democrati ca au scapat fraiele guvernarii,…

- Polițistul pedofil Eugen Stan ar fi organizat traseul lui Gabriel Oprea, in noaptea cand a murit Bogdan Gigina, susține jurnalistul Silviu Sergiu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Jurnalistul Silviu Sergiu scrie, intr-o postare publicata pe pagina sa de Facebook, ca Emanuel Rene Vornicu, șeful…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita întrunirea urgenta a Comitetului Executiv National (CEx) al PSD pentru ”a transa criza politica” întrucât aceasta a avut drept ”reactie organica” încetinirea motoarelor administratiei centrale si locale. …

- Un indian nu a mai așteptat ca autoritațile sa-i construiasca un drum mult dorit și s-a pus singur pe treaba. El a vrut sa faca o cale de acces mai ușoara intre satul sau și școala la care invața copiii sai, relateaza BBC News. Jalandhar Nayak, in varsta de 45 de ani, locuiește intr-un sat aflat la…

- Rareș Bogdan și-a aratat indignarea fața de situația din Romania, in cadrul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook.Citește și: Mesaj DUR catre Liviu Dragnea și Carmen Dan, dupa incidentul șocant de la ambasada Pakistanului: 'Ce se putea intampla in cazul unui atentat' "O luam de…

- "Mireasa și mirele au fost identificați, iar fratele meu le va trimite pe mail fiului lor fotografiile de la nunta. Inima mea este plina de dragoste pentru ce au putut sa faca niște persoane complet straine sa ne ajute. Nu pot sa ma gandesc la o modalitate mai buna de a incepe noul an. Va mulțumim…

- La scurt timp dupa ce președintele Iohannis a criticat din nou, in plenul CSM, faptul ca persoane condamante penal ocupa funcții inalte in stat, Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, anunța o importanta reușita.„Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile…

- Unul dintre cei mai buni DJ din lume, Markus Schulz, se casatorește cu romanca Adina Butar. Cei doi formeaza un cuplu extraordinar de frumos și unit. In varsta de 42 de ani, markus Schulz, considerat unul dintre cei mai buni DJ din lume, a facut pasul cel mare și se pregatește de insuratoare. El a cerut-o…

- Petre Roman – personaj central al Revoluției și primul șef de guvern de dupa 1989 – vine la ”Interviurile Libertatea Live”, de la orele 11.00, pentru a vorbi despre momentele dramatice din urma cu 28 de ani. Implicat direct in schimbarea de putere din decembrie 1989, primul șef al Executivului Romaniei…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, Serban Sturdza, reclama, pe pagina sa de Facebook, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, construirea ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu din Bucuresti. Sturdza a publicat si copia…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, Serban Sturdza, reclama, pe pagina sa de Facebook, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, construirea ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu din Bucuresti. Sturdza a publicat si copia…

- Aceasta este una din constatarile incluse in studiul unei cercetari facuta de Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii, in cadrul proiectului EMINET - Dezvoltarea unei retele de organizatii active in domeniul migratiei. „Studiul releva existenta unor diferente in tendintele migratorii inregistrate…

- Fostul ministru si europarlamentar PSD Adrian Severin – detinut la Penitenciarul Rahova, in urma unei condamnari definitive la 4 ani de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta – susține, pe Facebook, ca Romania nu trebuie sa mizeze totul pe parteneriatul…

- Șoferii care au parcat inca de miercuri pe Martirilor s-au trezit deja cu intrebari de la polițiștii locali. Potrivit primarului Nicolae Robu, se vor da amenzi fara mila de indata ce s-au pus indicatoare. Practic, pe Calea Martirilor ar trebui sa se circule pe patru benzi, pe tronsonul…

- "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1 - Am dat curs invitatiei de prezentare a evolutiilor legislative din Romania referitoare la legile justitiei. 2 - In marja reuniunii, am avut o intrevedere cu domnul Marin Mrcela, presedintele Grupului de state…