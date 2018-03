Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150 de persoane au protestat sambata in fata Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, cerand demisia ministrului Justitiei Tudorel Toader, suspendat din functia de rector al universitatii in perioada mandatului de la minister.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul…

- Turcia a caștigat partida amicala disputata impotriva Irlandei, scor 1-0. Reprezentativa antrenata de Mircea Lucescu a caștigat primul meci al amical din 2018, scor 1-0, impotriva Irlandei. Turcia a dominat categoric partida disputata in Antalya, cifrele fiind graitoare: 62 la suta posesia, iar adversarii…

- Guvernul Romaniei a condamnat cu fermitate, vineri, atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Frantei, exprimandu-si intreaga compasiune si solidaritate fata de poporul francez si fata de familiile greu incercate.

- Rada Suprema (parlamentul ucrainean) i-a ridicat joi imunitatea deputatei Nadia Savcenko, fost pilot militar care a devenit eroina nationala dupa doi ani in detentie in Rusia, acuzata acum de pregatirea unui atentat impotriva presedintelui Ucrainei, transmit AFP si dpa.Solicitarea parchetului…

- Gigi Becali a explicat de ce a refuzat prezența la turneul anunțat de Adrian Thiess, competiție la care urmau sa participe FCSB, Real Madrid, Liverpool și Borussia Dortmund. Patronul FCSB a cerut 300.000 pentru a-și implica echipa in aceasta competiție, cu 700.000 mai puțin decat Barcelona. Raspunsul…

- In timp ce reprezentantii Coalitiei PSD-ALDE acuza opozitia ca doreste doar tergiversarea modificarii legilor justitiei, insusi presedintele PSD si al Camerei Deputatilor a lipsit de la votul decisiv.Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004…

- „Intelegem si apreciem eforturile Primariei Arad de a degaja traficul de masini abandonate pe strazi, care se cer a fi ridicate, dar nu intelegem ridicarea unor masini parcate, chipurile, neregulamentar, atita timp cat in Arad nu exista parcari amenajate suficiente pentru numarul mare de autovehicule…

- Pe ordinea de zi a Comisiei de administratie a Camerei Deputatilor este inscrisa pentru marti Propunerea legislativa privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc. Ludovic Orban, președinte al PNL, s-a declarat impotriva oricarei forme de autonomie care nu are legatura cu autonomia locala.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a pronuntat duminica impotriva oricarei forme de autonomie care nu are legatura cu autonomia locala si sustine ca orice proiect de lege in acest sens este "total neinspirat" in anul Centenarului Marii Uniri. "Romania este una dintre tarile care are cele…

- Șeful misiunii FMI pentru Romania, Jaewoo Lee, susține ca Romania trebuie sa continue eforturile de combatere a corupției, proces care poate contribui la imbunatațirea finanțelor țarii. „Progresul Romaniei in lupta impotriva coruptiei a fost recunoscut international si trebuie sa continue. Reducerea…

- Marea Britanie va construi un nou "centru de aparare” impotriva armelor chimice pentru a se proteja in fata amenintarilor din ce in ce mai mari din partea Rusiei si Coreei de Nord, scrie BBC.

- Deputatul socialist Vlad Batrincea da de inteles ca nici astazi nu regreta gestul sau de a rupe harta Romaniei Mari, in 2015, chiar in plenul Parlamentului de la Chisinau. Potrivit lui, aceasta actiune nu a fost indreptata impotriva statului roman, dar contra unui „stat inexistent”.

- Comuna Saveni recupereaza anii in care a lipsit de pe harta evenimentelor publice. Joi, 8 Martie 2018, copiii din cadrul Școlii Saveni au organizat, cu prilejul zilei de 8 Martie, un spectacol omagial de excepție. Mama e doar una Școala din Saveni iși propune sa reinvie tradițiile uitate ale comunitații.…

- Pe hartie, bilanțurile instanțelor și parchetelor prezentate in ultimii ani arata ”foarte bine”. Sute de dosare instrumentate de procurori... The post Judecatoarea Adriana Stoicescu, reacție fabuloasa impotriva lacunelor din justiție appeared first on Renasterea banateana .

- Wilfried Moke, fostul jucator de la FCSB, a marcat primul sau gol pentru Konyaspor chiar in meciul de foc de pe terenul lui Galatasaray. Mijlocașul de 30 de ani a reușit sa trimita cu capul in poarta centrarea perfecta venita din gheata lui Sen, in minutul 2. Vezi VIDEO cu golul lui Moke! Pana la pauza,…

- Daca nu e Messi, ramane Luis Suarez. Argentinianul a fost lasat acasa de antrenorul Valverde pentru a fi alaturi de soție la nașterea celui de-al treilea baiețel, așa ca atacantul a condus trupa blaugrana la Malaga. Și daca tot nu inscrisese impotriva acestei echipe, a facut-o sambata. La al 6-lea meci…

- Marian Oprisan, presedintele PSD Vrancea, cere masuri impotriva protestatarilor care s-au strans la Sala Palatului, unde are loc Congresul PSD, desi nu au o autorizatie de protest."In primul rand, autoritatile statului ar trebui sa ia masurile care se impun la orice manifestare neautorizata.…

- OMV Petrom va formula apel impotriva hotararii Judecatoriei Ploiesti privind plata unei amenzi penale de catre societate pentru ucidere din culpa, conform unui comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti. "In dosarul in care OMV Petrom SA a fost acuzata de ucidere din culpa si a fost trimisa in judecata,…

- Pentru ca au implinit un an de emisiune, Diana Munteanu, Florin Ristei și Ramona trebuie sa stea sa li se taie moțul, iar cei care efectueaza aceasta operațiune sunt chiar Razvan și Dani!

- Europarlamentarul Catalin Ivan, a vorbit la Adevarul Live, despre schimbul de replici dintre premierul Viorica Dancila si europarlamentara de origine portugheza Ana Gomes. Acesta a declarat ca Ana Gomes este un eurodeputat respectat si bine cunoscut in Parlamentul European pentru lupta anticoruptie,…

- La inceputul acestei luni, pe 1 martie, s-au implinit 4 ani de la ultimul Steaua - Dinamo disputat in Ghencea. Primavara lui 2014 a debutat cum nu se putea mai bine pentru microbiștii romani, care au primit de "Marțișor" derby-ul dintre cele doua mari rivale. ...

- Gigi Becali a anunțat ca FCSB va face plangere la Comisia de Disciplina a FRF dupa ultima declarație a lui Razvan Burleanu, președintele Federației. "Cei ce vor arbitri straini sa spuna ce șpagi dadeau ei pana in 2014 arbitrilor", a fost declarație lui Burleanu, care l-a inflamat pe Gigi Becali, acesta…

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Mii de oameni au protestat, marti, in Skopje impotriva schimbarii numelui Macedoniei, in contextul in care premierul Zoran Zaev a propus patru variante pentru redenumirea Macedoniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Harlem Gnohere (29 de ani) a marcat unicul gol al partidei tur dintre FCSB și Lazio, din 16-imile Europa League, reușind astfel sa aduca prima victorie a roș-albaștrilor in fața unei echipe italiene. Varful e gata sa repete performanța și in returul de joi, de la ora 20:00. "Cand eram in Belgia, am…

- Gica Hagi a rabufnit din nou la conferința de presa de dupa meciul cu Botoșani, caștigat cu 2-1 de Viitorul. Ianis Hagi a facut din nou un meci foarte bun, reușind sa și inscrie un gol. "Regele" nu-l iarta pe Pantaleo Corvino, directorul sportiv al celor de la Fiorentina, pe care-l acuza ca nu i-a…

- Zeci de oameni au infruntat frigul si vantul puternic pentru a asista la un spectacol inedit pe o plaja din Coreea de Sud. Mai multi artisti au prezentat o serie de numere de acrobatie cu... flacari.Talentații artisti au reusit sa smulga ropote de aplauze la fiecare reprezentatie.

- Peste o suta de sportivi din toata tara si-au anuntat participarea la cursa de alergare montana Parangul Night Challenge, care va avea loc in noaptea de sambata spre duminica in statiunea Parang, concurentii urmand sa parcurga o distanta de 4,5 kilometri, cu diferenta de nivel de 1.000 de metri, pana…

- Defilarea scolilor de samba de la carnavalul din Rio de Janeiro a debutat, duminica seara, cu o abundenta de pene si paiete, dar si cu mesaje politice ce denuntau coruptia, violentele si saracia care afecteaza Brazilia, transmite AFP.

- Nepoata lui Toma Caragiu da tonul modei la New York. Romanca este in topul celor mai influente femei din fashion-ul american. Brandusa Niro editeaza reviste de moda, o afacere care-i aduce nu doar celebritate, ci si milioane de dolari.

- Zi de vara pe litoralul romanesc. Sau cel putin asa au considerat doi tineri care au iesit astazi din casa sa joace volei pe plaja. Dar nu oricum, baietii au incins o partida de volei imbracati in costume de baie. Imaginile au fost postate pe Facebook si au strans zeci de reactii.Sursa video: Facebook…

- Jelena Ostapenko (20 de ani, locul 6 WTA) a aratat o data-n plus ca atunci cand e sub presiune nu-și poate stapani nervii.Jucatoarea din Letonia a pierdut in "sferturi" la Sankt Petersburg meciul cu Petra Kvitova, scor 0-6, 2-6, și s-a enervat extrem de tare pe antrenorul sau, la un on-court…

- De mult n-am mai avut senzatia pe care o am acum. Totul mi se pare blocat pe termen indefinit. Nu vad nici o iesire la indemina, nu pot aproxima ce fel de strategie ne-ar putea salva si nici cine ar putea-o initia si sustine in mod eficient, pina la un rezultat multumitor. Nu-mi mai inteleg tara, nu…

- Ilie Nastase, primul lider mondial din istoria tenisului si apropiat al lui Halep, a analizat calificarea Simonei in finala de la Australian Open. "Nasty" spune ca inca nu s-a realizat nimic si cere concentrare din partea Simonei, avertizand ca Wozniacki, adversara din finala, nu ii va face cadouri.

- Este vorba despre piesa “Santaj”, la care ne invita actorii teatrului giurgiuveasn in week-end: “ȘANTAJ – cel mai jucat și bine vandut spectacol al stagiunii trecute – este oferta noastra de weekend. Sambata, 20 ianuarie, de la ora 19:00, sunteți invitați sa descoperiți alaturi de personajele acestei…

- Trafic de organe. Si-a vandut un rinichi pe 7.500 de dolari, dar a fost pacalit VIDEO Iulian Iacob s-a autodenuntat in 2005 autoritatilor din Romania spunand ca si-a vandut un rinichi cu 7.500 de dolari, operatia de transplant fiind realizata de medicul Mihai Lucan la Institutul Clinic de Urologie si…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu analizeaza jocul Simonei Halep in turul al treilea de la Australian Open 2018, in care sportiva romanca a obținut o victorie spectaculoasa in fața canadiencei Eugenie Bouchard, pe care a invins-o cu scorul 6-2, 6-2.

- Campioana a inceput sa miște pe piața transferurilor și-a facut prima mutare. Nu este Ianis Hagi, "capitanul nostru", cum i-a spus tatal sau, ci un mijlocaș dreapta, olandezul Mailson Lima Duarte Lopes. ...

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a lansat duminica pe pagina sa de Facebook un apel catre conducerea PSD "sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii". "Lasati tara sa traiasca, conducatori ai PSD-ului!…

- Al-Wahda, formația antrenata de Laurențiu Reghecampf, a obținut o victorie impresionanta in aceasta seara in Emirate, impunandu-se cu 4-2 pe terenul lui Al-Jazira, echipa care recent a jucat la Campionatul Mondial al Cluburilor, unde a pierdut greu in fața lui Real Madrid, 1-2. Echipa lui Reghe a jucat…

- HC Zalau a debutat duminica seara in grupele Cupei EHF, fiind prima echipa din Romania calificata in aceasta faza a competitiei. Prima adversara a zalauancelor a fost echipa norvegiana, Larvik, pe terenul careia, Zalaul lui Tadici a cedat cu 23 – 28, dupa ce la pauza, gazdele au condus cu 15 – 7. Larvik…

- Denis Alibec și-a scos mama și prietenii in oraș. Mesajul transmis de atacant de ziua lui. Denis Alibec a implinit azi 27 de ani. Masivul atacant de la FCSB, care trece prin momente foarte dificile, n-a ezitat sa puna o poza pe rețelele de socializare de la masa pe care le-a oferit-o in oraș mamei,…

- Doi turisti au ramas blocati, vineri seara, in masivul Bucegi, unde viscoleste si este ceata, salvamontistii plecand pe munte pentru recuperarea lor, durata de derulare a operatiunii fiind estimata la patru ore. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, un barbat…

- Constanțenii care își vor petrecere Revelionul în Piața Ovidiu, într-o atmosfera incendiara, vor asista la concerte susținute de Dan Helciug, Mihail, Vița de Vie, Spitalul de Urgența și trupe de dans. La trecerea dintre ani, cei prezenți vor admira un superb spectacol de artificii…

- Evoluțiile lui Constantin Budescu de la FCSB l-au entuziasmat pe Dumitru Dragomir. Fostul președinte de la LPF e convins ca mijlocașul ofensiv al FCSB-ului ar putea ajunge intr-un campionat puternic și nu exclude chiar varianta Kayserispor, langa Șumudica. "L-am urmarit cu atentie pe Budescu in acest…