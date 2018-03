Stiri pe aceeasi tema

- Celebra colectie de arta a lui Peggy si David Rockefeller - aproximativ 1.600 de tablouri, sculpturi, piese de mobilier si bibelouri -, evaluata de specialisti la 600 de milioane de dolari, va fi scoasa la licitatie in mai, de casa Christie's, la New York, transmite AFP.

- Daniel Dragomir, fost ofiter SRI, sustine, despre audierea directorului SRI, Eduard Hellvig, in dosarul Black Cube, ca "se cauta spectacol", precizand ca a fost legat de acest dosar de "statul paralel".

- Romanele din seria majordomului Jeeves au stat la baza unui foarte indragit serial de televiziune, cu Stephen Fry in rolul lui Jeeves si Hugh Laurie in cel al lui Bertie Wooster. In "S-a facut, Jeeves", Gussie Fink-Nottle (cel cu inclinatii catre studiul salamandrelor) se indragosteste de Madeline Bassett…

- Bunicul din partea tatalui al lui Vladimir Putin a lucrat ca bucatar atat pentru Vladimir Lenin, cat si pentru Iosif Stalin, a marturisit presedintele rus intr-un film documentar postat duminica pe internet,...

- Andrei Marc a inscris golul Chiajnei din partida cu Sepsi, scor 1-1. La finalul jocului fostul fundaș dinamovist a surprins și s-a aratat incantat de prezența "cainilor" in play-out. Fotbalistul care a strans 44 de prezențe in tricoul "cainilor", pentru care a marcat de doua ori, a și explicat de ce…

- Volkswagen nu mai produce Beetle. Volkswagen a anunțat ca nu va mai produce celebra mașina care a scris istorie in Europa și nu numai, al carei design va fi recunoscut de multe generații de acum incolo.

- Portretul etern al femeii dorite de catre un barbat este alcatuit din 4 tipuri de caractere, considera psihologul Lenke Iuhos. Mai mult decat atat, aceste categoriile arata mai degraba modul in care se vad femeile, fiecare femeie poate adopta in decursul vietii toate dimensiunile, insa intotdeauna exista…

- Faptul ca acum esti o femeie puternica inseamna ca in viata anterioara ai fost blanda si timida. Pentru ca acum ai mult tupeu si stii ce vrei, in viata ta trecuta erai o tanara din patura burgheza din Marea Britanie si te-ai iubit cu un avocat din Londra, care era cam absent si te insela.

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) și Institutul Cultural Roman (ICR) va invita la evenimentul „Femei in comunism – Destine individuale si colective” joi, 8 martie 2018, incepand cu ora 18.00, la sediul ICR din Aleea Alexandru nr. 38. Ne vor oferi…

- Va mai amintiți de celebra trupa N&D, care a rupt topurile muzicale cu „Vreau sa plang” sau „Vino la mine”, piese interpretate de Delia și de Nicolae Marin? In 2002, Delia se hotarase sa inceapa o cariera solo, iar colegul ei, Nick a colaborat du diverși artiști, iar acum canta celebra piesa cu Dya,…

- Actrita Lucelia Santos a impresionat cu rolul jucat in telenovela "Sclava Isaura". Telenovela care a rulat in peste 80 de tari, printre care si Romania, a stabilit recorduri de audienta. Rolul jucat de actrita braziliana a insemnat pentru aceasta rapa ei de lansare in lumea televiziuni.

- Actorul Rogelio Guerra, cunoscut pentru rolul din telenovela „Și bogații plang”, s-a stins din viata la 81 de ani, dupa ce fusese diagnosticat in urma cu ani de zile cu Alzheimer. Telenovela a fost una dintre primele difuzate in Romania imediat dupa Revolutie. Rogelio a fost iubit de mulți romani pentru…

- Unul din cei mai cunoscuți actori de telenovele s-a stins din viața. Rogelio Guerra, cunoscut pentru rolul din telenovela „Și bogații plang” s-a dus in Ceruri. Rogelio a deținut rolul principal in telenovela mexicana de succes. A murit la 81 de ani dupa ce fusese diagnosticat in urma cu ani…

- La inceputul anilor 2000, Natalia Ramirez impresiona publicul din Romania, si din intreaga lume, cu interpretarea personajului Marcelei Valencia din telenovela Betty cea Urata. In prezent, actrita este o femeie frumoasa si cu o experienta profesionala de invidiat.

- Ludovic Orban l-a numit „marioneta" pe ministrul Justiției, marți seara, in direct la Digi 24. De asemenea, liderul PNL l-a acuzat pe Tudorel Toader ca este „nebunul" sau „pionul" de pe tabla de șah a lui Dragnea și Tariceanu, ce au drept scop „scaparea propriei piei", nicidecum „cautarea dreptații".…

- Proiectul de lege al USR prin care sunt eliminate mai multe categorii de pensii speciale a primit aviz negativ de la Comisia de munca din Senat, PSD si ALDE votand impotriva initiativei legislative, in timp ce alesii PNL si PMP s-au abtinut.

- Actrita indiana Sridevi Kapoor a murit la varsta de 54 de ani in urma unui stop cardiac, informeaza BBC. Aceasta era considerata prima vedeta din industria de film indiana dominata de barbati.

- Procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi: Ce presupune aceasta procedura și cum poate fi, mai exact, revocata. Rolul pe care il are Klaus Iohannis. Potrivit articolului 54, alineatul 1 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, „procurorul general al Parchetului…

- Lipsa unui copil si niste biletele de dragoste pastrate de la fostul sot, Brad Pitt, s-ar numara printre motivele despartirii actritei Jennifer Aniston de actorul Justin Theroux, potrivit presei internationale.

- Gastrita și ulcerul sunt ameliorate de consumul de mamaliga calda în loc de pâine, malaiul având efect de reducere a aciditații și de calmare. Iata ce spun cercetatorii endocrinologi!

- Vasele de sange pot suferi de a lungul vieții diferite modificati astfel incat te poți trezi cu anumite vene inflamate, vizibile la suprafața pielii care de cele mai multe ori sunt dureroase și motivul pentru care te confrunți cu senzația de picioare grele și obosite. Din ce cauza apar? …

- Simona Halep s-a calificat azi in optimile turneului de la Doha dupa ce a invins-o fara drept de apel pe rusoaica Ekaterina Makarova, scor 6-3, 6-0 (detalii pe larg despre meci, aici). Imediat dupa meciul cu Makarova, romanca a prefațat duelul de maine cu Anastasija Sevastova, marturisind ca se așteapta…

- Aceasta reusita este si ca urmare a demersurilor facute de aceeasi echipa in fata Ministerului Muncii pentru introducerea in COR a ocupatiei pentru prima data in Romania. Rolul de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO) este prevazut de noul Regulament european privind…

- E pasionant razboiul pe care il duce PSD, grupat, normal, in jurul liderului sau, Liviu Dragnea, cu generalul Lucian Pahonțu și implicit cu SPP, serviciul secret condus de general de aproape 13 ani. Pare o furtuna noua in paharul de apa pe care-l consideram țara, dar nu e deloc așa.

- Ingrid Mocanu a inaintat o cerere catre Peședintele ICCJ prin care cere stramutarea dosarului in care este implicata, din cauza imprejurarilor care ar putea afecta imparțialitatea judecatorilor instanței. Fosta șefa ANRP argumenteaza ca un cont de Facebook care ar apaține judecatoarei Anamaria Tranca…

- Toata lumea a iubit-o si s-a indragostit de ea in serialul "Gossip Girl". Felul in care se imbraca, se purta, tinutele alese, toate acestea au facut-o sa fie una dintre cele mai apreciate actrite ale generatiei sale.

- Teoretic, in manualele de cultura civica suntem invațați ca in Parlament se iau deciziile cele mai generale, adica legile. Fiecare parlamentar reprezinta intreg poporul și voteaza orice lege. Din motive logistice aceasta descriere nu mai este funcționala de mult in democrațiile moderne. Au…

- O cunoscuta artista a industriei muzicale romanești și-a unit destinele cu alesul sau departe de ochii oamenilor și departe de casa. Cantareața a ales ca destinație pentru marele eveniment Canada.

- Aitor Monroy e unul dintre copiii de suflet ai lui Vasile Miriuța, Dinamo fiind a treia echipa la care cei doi colaboreaza, dupa Ceahlaul și CFR. Așa se și explica de ce inchizatorul spaniol de 30 de ani a fost adus la Dinamo, deși a disputat ultimul meci oficial in mai 2017! - Aitor, ai intrat direct…

- Vesti triste in lumea muzicii! Indragita artista, Lari White, a murit la varsta de 52 de ani. Cantareata fusese diagnosticata cu o forma rara si agresiva de cancer in luna septembrie a anului trecut.

- Celebra actrița a murit la 105 ani, in interiorul reședinței sale din Woodland Hills, luni. Connie Sawyer s-a putut lauda cu una dintre cele mai longevive cariere de la Hollywood, in portofoliul sau aparand zeci de roluri memorabile și producții cinematografice de succes. Connie a jucat alaturi de Frank…

- Maria Sharapova ( WTA) a vorbit despre pașii urmatori ai carierei, dupa infrangerea suferita in turul 3 de la Australian Open, scor 1-6, 3-6, in fața lui Angelique Kerber. "Angelique a jucat extrem de bine, a fost mult mai agresiva. A riscat mai mult decat mine. In primul set nu am returnat bine și…

- Actorul Peter Wyngarde a murit la vârsta de 90 de ani, a confirmat agentul sau. Acesta este cunoscut cel mai bine pentru rolul lui Jason King sau pentru rolul din "Department S" sau "The Innocents". Deși s-a bucurat de o cariera de succes o perioada…

- Serena Williams (36 de ani), marea absenta de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, a dezvaluit faptul ca a avut probleme medicale imediat dupa ce a nascut. Celebra sportiva a adus-o pe lume pe Alexis Ohanian Jr. prin cezariana, iar la doua zile dupa interventie respiratia i-a dat…

- Prezent aseara in studioul Antena 3, premierul Mihai Tudose a vorbit despre misiunea pe care o are la Palatul Victoria, dar și despre oamenii care ii sunt alaturi in activitatea guvernamentala. Provocat de moderatorul Mihai Gadea sa spuna daca are prieteni [...] citește mai mult Post-ul Tudose, dezvaluire…

- Aseara, a avut loc tragerea loto duminicala.Iata ce numere au iesit: Loto 6 49: 4, 12, 5, 19, 33, 2Joker: 42, 8, 1, 41, 2 19Loto 5 din 40: 37, 27, 29, 18, 22, 7Noroc: 9 0 9 7 6 1 7Super Noroc: 0 4 0 3 5 3Noroc Plus: 8 6 9 3 4 2.Si acum intrebarile: Ai avut noroc Ai fi jucat numerele extrase ...

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a purtat cu ocazia filmarilor la un documentar realizat de BBC celebra coroana regala St. Edward, pentru prima data de la incoronarea sa din anul 1953, informeaza madame.lefigaro.fr, potrivit Digi24.ro.

- Isabela Khair Hadid, cunoscuta sub numele de Bella Hadid este unul dintre cele mai apreciate modele Victoria s Secret. Are milioane de fani in intreaga lume si tinere de pe tot mapamondul o invidiaza pentru frumusetea ei.

- „Știri contradictorii, anume dirijate și știri intamplatoare, care au amorsat conflictele”, așa caracterizeaza, in 1992, procurorul Mugurel Florescu, șeful Parchetelor Militare de atunci, tot ce s-a intamplat in studiourile Televiziunii Romane incepand din dupaamiaza zilei de 22 decembrie 1989 și pana…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci de hochei pe gheata, alaturi de vedete ale acestui sport, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Rosie din Moscova, relateaza AFP.

- Prezentatarea Observatorului Special de la Antena 1 este o fire discreta, iar relația ei cu chitaristul de la Direcția 5, Marian Ionescu (55 ani), a fost subiect evitat pana la un moment. Și-a pastrat și numele la casatorie și a ramas o femeie cu ambiții mari in cariera. Dar a venit acel moment menționat…

- Aproximativ 100 de angajați Sodexo Romania s-au implicat, in aceasta perioada, ca voluntari, in acțiunile grupului. Cațiva dintre ei sunt din Timișoara, unde ii ajuta pe copiii și adolescenții din oraș sa faca primii pași spre a descoperi echilibrul intre alimentație, ecologie și dezvoltare sustenabila.…

- Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, impreuna cu viceprimarii și cu o parte dintre consilierii locali, au organizat azi, 20 decembrie o conferința de presa mai ieșita din comun. Intalnirea cu jurnaliștii a avut loc intr-unul din autobuzele Transurban. Rolul conferinței de presa și al turului…